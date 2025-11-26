HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nhóm 24 thiếu niên "đại náo" đường phố Đồng Hới bị xử lý

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, công an xác định 24 thiếu niên tụ tập chạy xe máy dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm và không gắn biển số

Ngày 26-11, Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận tình trạng các nhóm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi tụ tập, điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Công an phường Đồng Hới, trên các tuyến phố thuộc phường Đồng Hới, Đồng Sơn và Đồng Thuận xuất hiện nhiều nhóm chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số. Công an phường đã tăng cường tuần tra, rà soát và thu thập dữ liệu để xác minh các trường hợp vi phạm.

Hơn 20 thiếu niên "đại náo" đường phố Đồng Hới - Ảnh 2.

Các thiếu niên vi phạm tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 20-10, mạng xã hội lan truyền video ghi lại khoảng 20-24 thiếu niên chạy 12 xe máy dàn hàng ngang trên đường Trần Phú (đoạn nối Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Hữu Cảnh). Tất cả đều không đội mũ bảo hiểm, một số xe không có biển kiểm soát, có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Từ các tài liệu thu thập được và đặc điểm nhận dạng trong video, Công an phường Đồng Hới đã làm rõ 24 thanh thiếu niên liên quan, các em đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an phường Đồng Hới đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 20 trường hợp, gồm các hành vi: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển hoặc ngồi trên mô tô, xe máy; chở người không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên.

Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo đúng thẩm quyền.

Tin liên quan

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt tạm giam Đặng Minh Tương - do trộm nhiều thiết bị xây dựng tại công trình ở xã Nam Trạch và khai thêm 2 vụ trộm khác.

Khởi tố 38 bị can trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 38 thanh thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến mang theo hung khí, khiến 1 thiếu niên bị thương nặng.

Nghi phạm hiếp dâm ở Hưng Yên bỏ trốn bị bắt tại Quảng Trị

(NLĐO) - Sau khi hiếp dâm và giữ người trái pháp luật tại Hưng Yên, một nghi phạm đã lên xe khách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và bị bắt tại Quảng Trị.

Quảng Trị vi phạm giao thông an toàn giao thông không đội mũ bảo hiểm công an đồng hới dàn hàng ngang thiếu niên chạy xe xe máy không biển số
