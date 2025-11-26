Ngày 26-11, Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận tình trạng các nhóm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi tụ tập, điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Công an phường Đồng Hới, trên các tuyến phố thuộc phường Đồng Hới, Đồng Sơn và Đồng Thuận xuất hiện nhiều nhóm chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số. Công an phường đã tăng cường tuần tra, rà soát và thu thập dữ liệu để xác minh các trường hợp vi phạm.

Các thiếu niên vi phạm tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 20-10, mạng xã hội lan truyền video ghi lại khoảng 20-24 thiếu niên chạy 12 xe máy dàn hàng ngang trên đường Trần Phú (đoạn nối Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Hữu Cảnh). Tất cả đều không đội mũ bảo hiểm, một số xe không có biển kiểm soát, có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Từ các tài liệu thu thập được và đặc điểm nhận dạng trong video, Công an phường Đồng Hới đã làm rõ 24 thanh thiếu niên liên quan, các em đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an phường Đồng Hới đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 20 trường hợp, gồm các hành vi: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển hoặc ngồi trên mô tô, xe máy; chở người không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên.

Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo đúng thẩm quyền.