Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố các bị can

Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can liên quan đến vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên khiến 1 người bị thương nặng ở vùng mắt. Các bị can bị điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh thiếu niên ở xã Cam Lộ và phường Đông Hà. Rạng sáng 28-6, 31 đối tượng từ các phường Đông Hà, Nam Đông Hà và các xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng mang theo hung khí kéo lên xã Cam Lộ để "giải quyết mâu thuẫn" với nhóm 14 thanh thiếu niên địa phương, trong đó có em T.T.Đ. (SN 2006).

Trong lúc xô xát, T.T.Đ. bị 1 đối tượng dùng vỏ chai bia thủy tinh ném trúng vùng mắt, gây thương tích nặng.

Sau khi nhận tin báo của bà N.T.T.T. (mẹ của nạn nhân Đ), Công an xã Cam Lộ phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra. Cơ quan công an xác định các nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập đông người, mang theo hung khí nguy hiểm, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 38 đối tượng.

Trong đó, 13 người trú tại xã Cam Lộ bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2, điều 318 Bộ Luật Hình sự. 2 người bị bắt tạm giam là Đào Thế Trường (SN 2005) và Phạm Anh Tuấn (SN 2006).

25 người còn lại thuộc các địa phương khác như phường Đông Hà, Nam Đông Hà, xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng bị khởi tố về các tội "Cố ý gây thương tích" (khoản 2, điều 134) và "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan Công an tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 6 người, gồm: Phạm Văn Anh (2008, xã Gio Linh), Trần Huỳnh Bảo Nam (2008, phường Nam Đông Hà), Đoàn Minh Hiếu (2007, phường Đông Hà), Lê Hồ Anh Khoa (2008, phường Đông Hà), Nguyễn Văn Quang Thịnh (2007, phường Đông Hà), Trần Quốc Pháp (2006, phường Đông Hà).

Các lệnh bắt tạm giam đã được Viện kiểm sát khu vực 5 phê chuẩn và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Ngoài 8 bị can bị tạm giam, 28 người khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong số này, Nguyễn Anh Tuấn (2008) và Lê Minh Vũ (2006) từng bị khởi tố trong một vụ gây rối khác tại địa phương.

Riêng 7 người dưới 16 tuổi được xác định có liên quan nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, công an đã lập hồ sơ xử lý hành chính, tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi vi phạm.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định của pháp luật.