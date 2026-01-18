Triển khai hệ thống mã QR gửi khiếu nại khi thấy "thổi giá" khách sạn

Nhóm nhạc tầm ảnh hưởng toàn cầu BTS công bố thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, chính thức tái hợp sau thời gian các thành viên nhập ngũ. Dự kiến, các buổi diễn của nhóm tại Busan diễn ra ngày 12 và 13-6.

Nhóm BTS tái xuất sau thời gian vắng bóng chờ các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Ngày 17-1, Busan công bố triển khai hệ thống mã QR, cho phép du khách trực tiếp báo cáo các khoản phí lưu trú không công bằng, "thổi giá" cao.

Du khách trong và ngoài nước đều có thể quét mã để gửi khiếu nại, sau đó, các khiếu nại sẽ chuyển qua cho Tổ chức Du lịch Hàn Quốc và đến chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng có liên quan.

Để nâng cao nhận thức các cơ sở lưu trú địa phương, thành phố đã phân phát nhãn dán và áp phích quảng cáo cho các cơ sở lưu trú và đăng tải một biểu ngữ thông tin trên trang web chính thức.

Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ tổ chức thành công đêm nhạc của nhóm BTS

Ngoài ra, Busan dự kiến sẽ thành lập các đội kiểm tra chung với các văn phòng quận và huyện bắt đầu từ tuần tới.

Các đội này sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ các cơ sở lưu trú được báo cáo trực tuyến, kiểm tra việc tuân thủ các quy định kinh doanh và cung cấp hướng dẫn khi cần thiết. Nếu phát hiện các hành vi không công bằng như định giá quá cao hoặc không tuân thủ các điều kiện đặt phòng, thành phố cho biết những vi phạm này sẽ được phản ánh trong bảng xếp hạng khách sạn.

Nhóm nhạc Hàn Quốc có độ nổi tiếng toàn cầu

Các biện pháp này được đưa ra khi giá khách sạn ở Busan bắt đầu tăng gấp nhiều lần ở những thời điểm dự kiến diễn ra buổi hòa nhạc của BTS.

Năm 2022, khi BTS diễn hòa nhạc tại đây, một số cơ sở lưu trú đã tăng giá cao gấp 30 lần so với thông thường.

Mới đây, Tổng thống Lee Jae-myung đã lên tiếng về vấn nạn "chặt chém" này bằng cách chia sẻ một bài báo trên nền tảng mạng xã hội X, đưa tin rằng giá khách sạn ở Busan đã tăng gấp mười lần sau khi có tin về buổi hòa nhạc của BTS.

Ông lên án hành vi này là sự bóc lột độc hại làm rối loạn thị trường và gây ra thiệt hại trên diện rộng, nhấn mạnh phải được loại bỏ. Ông nói thêm rằng các hình phạt phải đảm bảo đủ răn đe, thiệt hại lớn hơn nhiều so với bất kỳ lợi nhuận bất chính nào.

Thị trưởng Park Heong-joon của Busan tuyên bố thành phố sẽ tích cực vận hành hệ thống báo cáo bằng mã QR. Ông nói thêm rằng Busan sẽ huy động mọi nguồn lực hành chính hiện có để hỗ trợ việc tổ chức thành công các buổi hòa nhạc của BTS.