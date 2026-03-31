Hai người đàn ông làm chuyện khó ngờ ở làng quê Quảng Trị

Hai đối tượng Lê Văn Lành và Đoàn Văn Vương tại thời điểm bị bắt

Ngày 31-3, Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) - cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến hai đối tượng có hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 28-3, trong quá trình thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng liên quan đến ma túy, Công an xã Quảng Ninh đã triệu tập Lê Văn Lành (SN 1976, trú thôn Bình Minh) do có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra và xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Lành dương tính với chất ma túy Methamphetamine (MET). Trong quá trình làm việc, Lành tự nguyện giao nộp một túi nilon chứa 7 viên nén, khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, Công an xã Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Văn Vương (39 tuổi, trú thôn Trúc Ly).

Quá trình khám xét, Đoàn Văn Vương tự nguyện giao nộp một túi nilon chứa 205 viên nén, khai nhận là ma túy mua về nhằm mục đích bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong toàn bộ số ma túy và tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.