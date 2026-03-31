HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hai người đàn ông làm chuyện khó ngờ ở làng quê Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bị triệu tập vì biểu hiện bất thường, người đàn ông ở Quảng Trị giao nộp túi nilon chứa ma tuý. Từ đó, công an phát hiện thêm số lượng lớn ma tuý khác.

Hai người đàn ông Bị bắt vì tàng trữ ma túy ở Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 1.

Hai đối tượng Lê Văn Lành và Đoàn Văn Vương tại thời điểm bị bắt

Ngày 31-3, Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) - cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến hai đối tượng có hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 28-3, trong quá trình thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng liên quan đến ma túy, Công an xã Quảng Ninh đã triệu tập Lê Văn Lành (SN 1976, trú thôn Bình Minh) do có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra và xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Lành dương tính với chất ma túy Methamphetamine (MET). Trong quá trình làm việc, Lành tự nguyện giao nộp một túi nilon chứa 7 viên nén, khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, Công an xã Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Văn Vương (39 tuổi, trú thôn Trúc Ly).

Quá trình khám xét, Đoàn Văn Vương tự nguyện giao nộp một túi nilon chứa 205 viên nén, khai nhận là ma túy mua về nhằm mục đích bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong toàn bộ số ma túy và tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Khởi tố người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ ở Quảng Trị

Khởi tố người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo sau khi người này dùng súng bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ do mâu thuẫn gia đình.

Từ 10 hộp pháo lậu, khởi tố 3 đối tượng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ, thu giữ gần 13 kg pháo các loại

CLIP: Gay cấn cảnh vây bắt 2 đối tượng lái ô tô chở ma túy ở Quảng Trị

(NLĐO) - Vụ vận chuyển ma túy đá này có tính chất phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi lộ trình và phương thức di chuyển nhằm qua mắt lực lượng chức năng

Quảng Trị ma tuý Công an Quảng Trị Công an xã Quảng Ninh Lê Văn Lành Đoàn Văn Vương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo