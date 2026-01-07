HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nhóm học sinh đã làm điều nguy hiểm sau khi xem clip trên mạng (!)

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Từ clip hướng dẫn trên mạng xã hội, nhóm học sinh ở Quảng Trạch (Quảng Trị) đã tự chế tạo, tàng trữ 74 quả pháo nổ, bị công an phát hiện, thu giữ.

Nhóm học sinh tự chế pháo nổ: Nguy hiểm Từ clip mạng xã hội - Ảnh 1.

Đối tượng M.T.Đ thời điểm bị phát hiện

Ngày 7-1, Công an xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện, đấu tranh làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn tự chế tạo, tàng trữ số lượng lớn pháo nổ trái phép, thu giữ 74 quả pháo tự chế với tổng khối lượng khoảng 8 kg.

Khoảng 15 giờ ngày 5-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Quảng Trạch phát hiện N.M.D. (17 tuổi, trú thôn Linh Cận Sơn, xã Nam Ba Đồn) đang tàng trữ một vật hình trụ tròn, dài khoảng 7,5 cm, đường kính 1,9 cm, nghi là pháo nổ tự chế. Làm việc với cơ quan công an, N.M.D. khai nhận vật này do T.B.L. (17 tuổi, trú thôn Pháp Kệ, xã Quảng Trạch) đưa cho cùng ngày.

Nhóm học sinh tự chế pháo nổ: Nguy hiểm Từ clip mạng xã hội - Ảnh 2.

Công an xã Quảng Trạch phát hiện nhóm thiếu niên chế tạo, tàng trữ số lượng lớn pháo nổ tự chế

Tiếp tục xác minh, Công an xã Quảng Trạch xác định khoảng một tuần trước đó, T.B.L. đến nhà M.T.Đ. (17 tuổi, trú thôn Đông Dương, xã Quảng Trạch) chơi và được người này hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ, đồng thời cung cấp nguyên liệu. Tối 4-1, T.B.L. tự chế tạo được một quả pháo nổ và sáng hôm sau mang theo, đưa cho N.M.D. trong lúc đi học.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an xã Quảng Trạch đã triệu tập M.T.Đ. để làm việc, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở theo thủ tục hành chính. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 74 quả pháo nổ tự chế với nhiều kích thước khác nhau, tổng khối lượng khoảng 8 kg.

Hiện Công an xã Quảng Trạch tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng học sinh, thanh thiếu niên tự ý tìm hiểu, chế tạo pháo nổ theo các clip hướng dẫn lan truyền trên mạng xã hội. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân và những người xung quanh, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề.

Cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

