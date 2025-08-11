Nhóm kịch "Mặt trời bé con" ra mắt vở "Cậu bé rừng xanh"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nhóm kịch "Mặt trời bé con" ra mắt vở "Cậu bé rừng xanh"

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

(NLĐO) – Nhóm kịch "Mặt trời bé con" chung tay mang ánh sáng thiện nguyện từ sân khấu nhỏ đến các em vùng sâu. Hãy đến cổ vũ họ để lan tỏa ánh sáng ý nghĩa


Nhóm kịch "Mặt trời bé con" ra mắt vở "Câu bé rừng xanh" - Ảnh 1.

Vở "cậu bé rừng xanh" sẽ ra mắt tại Sân khấu Nụ cười - Cung Văn hóa Lao động TP HCM

Bằng trái tim yêu thương và đôi tay thắp lửa, nhóm kịch thiện nguyện "Mặt trời bé con" đang âm thầm viết nên một hành trình đặc biệt: đưa sân khấu đến gần hơn với trẻ em. Đó là những em bé thiệt thòi, bệnh nhi, các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Nhóm kịch không chỉ để sẻ chia nụ cười, mà còn gieo những hạt giống hi vọng trong lòng các em.

"Mặt trời bé con" - Sân khấu không chỉ để giải trí

Lúc 19 giờ ngày 16-8 tới đây, tại sân khấu Nụ Cười (số 6 Huyền Trân Công Chúa, TP HCM), vở diễn "Cậu bé rừng xanh" – tác phẩm mới nhất của nhóm kịch "Mặt trời bé con" sẽ sáng đèn. Đây là suất diễn đặc biệt mà nhóm bán vé cho khán giả trẻ, chủ yếu là các em thiếu nhi và phụ huynh yêu sân khấu, để gây quỹ cho các chuyến lưu diễn thiện nguyện.

Không đơn thuần là một buổi biểu diễn, mỗi vé bán ra trong đêm kịch là một "tấm vé nghĩa tình", tạo nguồn lực để nhóm tiếp tục mang vở diễn đến với các bệnh viện nhi, mái ấm và điểm trường vùng sâu vùng xa, nơi trẻ em không dễ dàng tiếp cận sân khấu, càng không có điều kiện thưởng thức những tác phẩm được đầu tư dàn dựng công phu.

Nhóm kịch "Mặt trời bé con" ra mắt vở "Câu bé rừng xanh" - Ảnh 2.

Nhóm "Mặt trời bé con" mang niềm vui đến cho trẻ em vùng sâu

Vở "Cậu bé rừng xanh" là vở thứ hai trong hành trình gây quỹ chính thức của nhóm. Trước đó, vở "Người đẹp và quái vật" đã đánh dấu bước đầu thành công mang đến một đêm diễn đáng nhớ cho khán giả nhỏ tuổi ở TP HCM, tiếp sức cho những chuyến lưu diễn đầu tiên tại các bệnh viện và mái ấm, đúng như sứ mệnh nhóm đặt ra từ ban đầu.

"Rồi trái tim sẽ lành" đến "Mặt trời bé con"

Ít ai biết rằng "Mặt trời bé con" từng là một phần trong dự án lớn hơn mang tên "Rồi trái tim sẽ lành" của nhóm thiện nguyện được thành lập vào tháng 8-2023, bởi hai người sáng lập: Đoàn Ngọc Huyền và Kim Lê. "Ban đầu, nhóm tập trung tổ chức các hoạt động gây quỹ như hội chợ, đêm nhạc thiện nguyện để quyên góp hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em bị bệnh tim, trẻ khuyết tật hoặc sống trong mái ấm thiếu thốn. Các đêm nhạc này quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đồng hành không thù lao như: Duyên Quỳnh, Thái Chi, Lê Việt, Thành Hema, Dũng Phạm, Thùy Trần, Dani Đặng, bé Candy Ngọc Hà, cùng các nhóm thiếu nhi từ Nhà Thiếu Nhi Quận 5 và nhóm Sky" – Đoàn Ngọc Huyền chia sẻ.

Nhóm kịch "Mặt trời bé con" ra mắt vở "Câu bé rừng xanh" - Ảnh 3.

Nhóm "Mặt trời bé con" mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi vùng sâu

Cô cũng cho biết số tiền thu được dù khiêm tốn vẫn được dùng thiết thực để trao quà, hỗ trợ các đơn vị đang cần kinh phí cho hoạt động cộng đồng. Sau đó, nhóm mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sân khấu, với mong muốn tạo một kênh lan tỏa lâu dài, sáng tạo và gần gũi hơn với các em nhỏ. Và "Mặt trời bé con" ra đời như một "mặt trời nhỏ" ấm áp, kiên trì len lỏi vào từng không gian thiếu thốn, mang theo cả ánh sáng lẫn yêu thương.

Nhóm kịch "Mặt trời bé con" ra mắt vở "Câu bé rừng xanh" - Ảnh 4.

Nhóm "Mặt trời bé con" được kết tinh từ lòng đam mê và trách nhiệm với cộng đồng

"Mặt trời bé con": đam mê và trách nhiệm

Điều làm nên chất lượng và sức sống cho các vở diễn của "Mặt trời bé con" nằm ở khâu kịch bản hay, âm nhạc lôi cuốn, và trên hết là sự đam mê, đầy trách nhiệm của những con người đứng sau hậu trường. Đó là bàn tay đạo diễn Trương Quốc Hưng, cùng sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ tác giả: Kim Lê – Sỳ Hữu Vinh (kịch bản), JiMi Hoàng Khôi – Hoàng Trí – Kim (âm nhạc), Mai Trung Nhân – Kemy (biên đạo), từng vở diễn được chăm chút đến từng chi tiết.

Nhóm kịch "Mặt trời bé con" ra mắt vở "Câu bé rừng xanh" - Ảnh 5.

Những hình ảnh biểu diễn của Nhóm "Mặt trời bé con"

Các nhà tài trợ như: Huỳnh Trung CLX (trang phục), Đạt Phi Media (phòng thu), các nhiếp ảnh gia Phi Phi, Anthony Trần, Nguyễn Thiều Quang, quay phim Chi Quỳnh – Dương Ngọc Tùng, nhà in Bạch Tuyết, nhà tài trợ sàn tập Lê Minh – Ngọc Trai Việt… đã cùng các diễn viên – đặc biệt là học trò từ "Nhà Đạt Phi Media" – góp phần làm nên một không gian sân khấu trọn vẹn cả phần nghe lẫn phần nhìn, dù kinh phí eo hẹp.

Nhóm kịch "Mặt trời bé con" ra mắt vở "Câu bé rừng xanh" - Ảnh 6.

Nhóm "Mặt trời bé con" mang lại nhiều niềm vui, động lực trong học tập cho trẻ em vùng sâu

Ở thời điểm sân khấu gặp nhiều khó khăn, việc một nhóm kịch phi lợi nhuận kiên trì với mục tiêu phục vụ cộng đồng, nhất là trẻ em yếu thế là điều hiếm gặp. Hy vọng "Mặt trời bé con" mãi mãi vì niềm tin rằng sân khấu có thể chữa lành, khơi dậy niềm vui sống và gieo những điều tử tế vào tâm hồn trẻ thơ.

Tin liên quan

Kịch thiếu nhi thu hút khán giả tại sân khấu "5B"

Kịch thiếu nhi thu hút khán giả tại sân khấu "5B"

Đông đảo khán giả đã đến xem vở kịch thiếu nhi "Thế giới đồ chơi và câu chuyện Chú bé Rồng" (tác giả: Vương Huyền Cơ, đạo diễn: Minh Quốc).

Kịch thiếu nhi “Cây bút thần”: món quà Xuân ý nghĩa

(NLĐO) – Với thời lượng gói gọn khoảng 90 phút, dàn dựng hấp dẫn…kịch “Cây bút thần” là món quà tinh thần ý nghĩa cho bạn nhỏ và cả nhà ngày đầu năm mới

Mặt trời bé con
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo