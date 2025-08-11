Nhóm kịch "Mặt trời bé con" ra mắt vở "Cậu bé rừng xanh"





Vở "cậu bé rừng xanh" sẽ ra mắt tại Sân khấu Nụ cười - Cung Văn hóa Lao động TP HCM

Bằng trái tim yêu thương và đôi tay thắp lửa, nhóm kịch thiện nguyện "Mặt trời bé con" đang âm thầm viết nên một hành trình đặc biệt: đưa sân khấu đến gần hơn với trẻ em. Đó là những em bé thiệt thòi, bệnh nhi, các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Nhóm kịch không chỉ để sẻ chia nụ cười, mà còn gieo những hạt giống hi vọng trong lòng các em.

"Mặt trời bé con" - Sân khấu không chỉ để giải trí

Lúc 19 giờ ngày 16-8 tới đây, tại sân khấu Nụ Cười (số 6 Huyền Trân Công Chúa, TP HCM), vở diễn "Cậu bé rừng xanh" – tác phẩm mới nhất của nhóm kịch "Mặt trời bé con" sẽ sáng đèn. Đây là suất diễn đặc biệt mà nhóm bán vé cho khán giả trẻ, chủ yếu là các em thiếu nhi và phụ huynh yêu sân khấu, để gây quỹ cho các chuyến lưu diễn thiện nguyện.

Không đơn thuần là một buổi biểu diễn, mỗi vé bán ra trong đêm kịch là một "tấm vé nghĩa tình", tạo nguồn lực để nhóm tiếp tục mang vở diễn đến với các bệnh viện nhi, mái ấm và điểm trường vùng sâu vùng xa, nơi trẻ em không dễ dàng tiếp cận sân khấu, càng không có điều kiện thưởng thức những tác phẩm được đầu tư dàn dựng công phu.

Nhóm "Mặt trời bé con" mang niềm vui đến cho trẻ em vùng sâu

Vở "Cậu bé rừng xanh" là vở thứ hai trong hành trình gây quỹ chính thức của nhóm. Trước đó, vở "Người đẹp và quái vật" đã đánh dấu bước đầu thành công mang đến một đêm diễn đáng nhớ cho khán giả nhỏ tuổi ở TP HCM, tiếp sức cho những chuyến lưu diễn đầu tiên tại các bệnh viện và mái ấm, đúng như sứ mệnh nhóm đặt ra từ ban đầu.

"Rồi trái tim sẽ lành" đến "Mặt trời bé con"

Ít ai biết rằng "Mặt trời bé con" từng là một phần trong dự án lớn hơn mang tên "Rồi trái tim sẽ lành" của nhóm thiện nguyện được thành lập vào tháng 8-2023, bởi hai người sáng lập: Đoàn Ngọc Huyền và Kim Lê. "Ban đầu, nhóm tập trung tổ chức các hoạt động gây quỹ như hội chợ, đêm nhạc thiện nguyện để quyên góp hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em bị bệnh tim, trẻ khuyết tật hoặc sống trong mái ấm thiếu thốn. Các đêm nhạc này quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đồng hành không thù lao như: Duyên Quỳnh, Thái Chi, Lê Việt, Thành Hema, Dũng Phạm, Thùy Trần, Dani Đặng, bé Candy Ngọc Hà, cùng các nhóm thiếu nhi từ Nhà Thiếu Nhi Quận 5 và nhóm Sky" – Đoàn Ngọc Huyền chia sẻ.

Nhóm "Mặt trời bé con" mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi vùng sâu

Cô cũng cho biết số tiền thu được dù khiêm tốn vẫn được dùng thiết thực để trao quà, hỗ trợ các đơn vị đang cần kinh phí cho hoạt động cộng đồng. Sau đó, nhóm mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sân khấu, với mong muốn tạo một kênh lan tỏa lâu dài, sáng tạo và gần gũi hơn với các em nhỏ. Và "Mặt trời bé con" ra đời như một "mặt trời nhỏ" ấm áp, kiên trì len lỏi vào từng không gian thiếu thốn, mang theo cả ánh sáng lẫn yêu thương.

Nhóm "Mặt trời bé con" được kết tinh từ lòng đam mê và trách nhiệm với cộng đồng

"Mặt trời bé con": đam mê và trách nhiệm

Điều làm nên chất lượng và sức sống cho các vở diễn của "Mặt trời bé con" nằm ở khâu kịch bản hay, âm nhạc lôi cuốn, và trên hết là sự đam mê, đầy trách nhiệm của những con người đứng sau hậu trường. Đó là bàn tay đạo diễn Trương Quốc Hưng, cùng sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ tác giả: Kim Lê – Sỳ Hữu Vinh (kịch bản), JiMi Hoàng Khôi – Hoàng Trí – Kim (âm nhạc), Mai Trung Nhân – Kemy (biên đạo), từng vở diễn được chăm chút đến từng chi tiết.

Những hình ảnh biểu diễn của Nhóm "Mặt trời bé con"

Các nhà tài trợ như: Huỳnh Trung CLX (trang phục), Đạt Phi Media (phòng thu), các nhiếp ảnh gia Phi Phi, Anthony Trần, Nguyễn Thiều Quang, quay phim Chi Quỳnh – Dương Ngọc Tùng, nhà in Bạch Tuyết, nhà tài trợ sàn tập Lê Minh – Ngọc Trai Việt… đã cùng các diễn viên – đặc biệt là học trò từ "Nhà Đạt Phi Media" – góp phần làm nên một không gian sân khấu trọn vẹn cả phần nghe lẫn phần nhìn, dù kinh phí eo hẹp.

Nhóm "Mặt trời bé con" mang lại nhiều niềm vui, động lực trong học tập cho trẻ em vùng sâu

Ở thời điểm sân khấu gặp nhiều khó khăn, việc một nhóm kịch phi lợi nhuận kiên trì với mục tiêu phục vụ cộng đồng, nhất là trẻ em yếu thế là điều hiếm gặp. Hy vọng "Mặt trời bé con" mãi mãi vì niềm tin rằng sân khấu có thể chữa lành, khơi dậy niềm vui sống và gieo những điều tử tế vào tâm hồn trẻ thơ.