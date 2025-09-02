



Nhóm Lạc Việt với album "Quân đội ta anh hùng"

Trong không khí hân hoan kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Nhóm Lạc Việt vừa chính thức công bố album "Quân đội ta anh hùng". Đây là sản phẩm âm nhạc đặc biệt, đây là sản phẩm khơi dậy niềm tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam – đội quân trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc – mà còn khẳng định sức sống trường tồn của những ca khúc đi cùng năm tháng.

Nhóm Lạc Việt và niềm tự hào từ những giai điệu lịch sử

Album gồm 8 tác phẩm tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng, gắn bó mật thiết với quá trình hình thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam: Chiến sĩ Việt Nam (Văn Cao), Đoàn vệ quốc quân (Phan Huỳnh Điểu), Vì nhân dân quên mình (Doãn Quang Khải), Tiến bước dưới quân kỳ (Doãn Nho), Anh vẫn hành quân (Huy Du, phổ thơ Trần Hữu Thung), Quân đội ta anh hùng (Văn An), Bác đang cùng chúng cháu hành quân (Huy Thục), Hát mãi khúc quân hành (Diệp Minh Tuyền).

Mỗi ca khúc là một trang sử bằng âm nhạc, tái hiện hình ảnh người lính cụ Hồ kiên cường, gan dạ, luôn "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Nhóm Lạc Việt với dấu ấn nghệ thuật mới mẻ

Với sự đầu tư nghiêm túc, "Quân đội ta anh hùng" mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ trọn vẹn hồn cốt hào hùng. Hòa âm – phối khí do nhạc sĩ Trần Bình và Đình Viêm thực hiện, mang lại hiệu ứng âm thanh giàu cảm xúc, vừa mạnh mẽ, vừa lắng đọng.

Công đoạn thu âm, mix tại Duy Thanh Studio được xử lý tinh tế, làm nổi bật giọng ca đồng đều và hòa quyện của Nhóm Lạc Việt.

Hình ảnh album cũng được chăm chút kỹ lưỡng: Photographer Phan Thanh, Makeup & Hair Ly Nguyễn, cùng thiết kế bìa ấn tượng của Lê Phạm Hoàng Phúc. Tất cả đã tạo nên một sản phẩm chỉn chu cả về phần nghe lẫn phần nhìn.

Ca sĩ Trung Kiệt – Trưởng nhóm Lạc Việt – chia sẻ trong buổi công bố: "Chúng tôi mang trong lòng niềm tự hào lớn lao khi thực hiện album này. Những ca khúc đều là di sản tinh thần của dân tộc, gắn liền với truyền thống anh hùng của Quân đội ta. Công bố album vào dịp Quốc khánh 2-9, chúng tôi muốn gửi lời tri ân đến thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc".

Nhóm Lạc Việt xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn của TP HCM và cả nước

Ca sĩ Nguyễn Trực bày tỏ xúc động: "Album 'Quân đội ta anh hùng' không chỉ đơn thuần là một ấn phẩm âm nhạc, mà còn là một dấu ấn ý nghĩa trong ngày Tết Độc lập. Chúng tôi hy vọng sản phẩm này sẽ tiếp thêm niềm tự hào, khơi dậy tinh thần đoàn kết và ý chí bảo vệ Tổ quốc trong mỗi người Việt Nam".

Nhóm Lạc Việt dùng âm nhạc làm nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại

Sự ra đời của album "Quân đội ta anh hùng" một lần nữa khẳng định vai trò của âm nhạc cách mạng trong đời sống tinh thần hôm nay. Đó là nhịp cầu kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại, nhắc nhớ các thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình, độc lập, thành quả từ máu xương cha ông.

Với album này, Nhóm Lạc Việt đã tạo thêm dấu ấn mới trên hành trình nghệ thuật, đồng thời góp phần lan tỏa những giai điệu bất hủ ca ngợi Quân đội nhân dân Việt Nam – niềm tự hào của dân tộc.