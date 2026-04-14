Pháp luật

Nhóm lừa đảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng của 5.000 người

Như Quỳnh

(NLĐO) - Trong khoảng 20 ngày, đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia đã chiếm đoạt 15 tỉ đồng của 5.000 người.

Sáng 14-4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước triệt phá chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 55 nghi phạm người Việt Nam, 4 người Trung Quốc.

Trước đó, đầu tháng 3-2026, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một tổ chức tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam, đi từ Campuchia sang Lào nhằm tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo. Tháng 4-2026, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Bokeo (Lào) để đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Công an xác định trong khoảng thời gian 20 ngày (từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4-2026), nhóm nghi phạm đã lừa đảo hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỉ đồng.

Thủ đoạn của nhóm này là lập website giả mạo, tạo nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội, sử dụng sim rác chuyển vùng quốc tế gọi điện cho bị hại, giả danh giao hàng liên quan đến tiêm chủng. Chúng cung cấp chính xác thông tin cá nhân để tạo lòng tin, "nhờ" chuyển khoản vài ngàn đồng xác nhận đơn hàng.

Sau đó, các nghi phạm viện lý do đăng ký nhầm dịch vụ, đe dọa bị trừ tiền hằng tháng, dẫn dụ bị hại truy cập link giả và chuyển tiền để "hủy dịch vụ".

Bằng kịch bản được dàn dựng sẵn, các nghi phạm từng bước chiếm đoạt toàn bộ tài sản, thậm chí dụ nạn nhân vay tín dụng, rồi chặn các phương thức liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ tiền của bị hại.

Tối 10-4, ban chuyên án đồng loạt tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 55 nghi phạm người Việt Nam, 4 người Trung Quốc, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu Dương Văn Hà đang thực hiện hành vi phạm tội tại phòng làm việc chung thuộc 2 tòa nhà tại tỉnh Bokeo (Lào).

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: CACC

Công an thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử, sim rác, máy tính, kịch bản lừa đảo được tổ chức bài bản như "doanh nghiệp ngầm".

Sau khi bắt giữ ổ nhóm thành công, 55 nghi phạm người Việt Nam cùng tang vật đã được di lý về Việt Nam an toàn qua cửa khẩu Tây Trang vào rạng sáng ngày 12-4 để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ban chuyên án giao 4 nghi phạm người Trung Quốc cho Công an tỉnh Bokeo đấu tranh xử lý theo pháp luật Lào.

Theo Công an Điện Biên, đây là chuyên án chung điển hình trong đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao giữa lực lượng Công an Việt Nam và lực lượng Công an Lào, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và năng lực hiệp đồng tác chiến của Công an tỉnh Điện Biên trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ tài sản và sự bình yên của nhân dân. Là chiến công xuất sắc thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát hình sự (18-4-1946 - 18-4-2026).

Công an truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo đến 60 tỉ đồng

(NLĐO)- Đào Thị Thu Trang bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 60 tỉ đổng qua hình thức nhận tiền để đáo nợ ngân hàng nhưng không thực hiện.

