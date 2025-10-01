Nhóm người của phòng khám lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án trục lợi bảo hiểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhóm người của phòng khám lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án trục lợi bảo hiểm

Tuấn Minh

(NLĐO) - Công an Ninh Bình đã triệu tập 3 người của 1 phòng khám trên địa bàn để điều tra, làm rõ hành vi lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi bảo hiểm

Ngày 1-10, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh này đang điều tra một vụ việc lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi bảo hiểm y tế xảy ra tại Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường (có địa chỉ tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình).

- Ảnh 1.

Công an tỉnh Ninh Bình triệu tập nhóm người của phòng khám lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án trục lợi bảo hiểm y tế. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, vào ngày 29-9, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành triệu tập Đỗ Văn Thanh (SN 1950, ngụ xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình); Trần Thị Mai Nga (SN 1971) và Trương Thị Thu (SN 1987; cùng ngụ xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình).

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng An ninh kinh tế phát hiện Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường do Trần Thị Mai Nga là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Kế toán trưởng có dấu hiệu lập khống hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi tiền bảo hiểm y tế nên đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh, công an xác định, từ tháng 1-2025 đến cuối tháng 5-2025, Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường đã lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án, tương ứng 1.314 lượt khám, chiếm đoạt số tiền hơn 378 triệu đồng từ quỹ bảo hiểm y tế.

Quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện nộp lại số tiền chiếm đoạt trên.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án, để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Chủ tịch xã lập khống hồ sơ quyết toán dự án xây nghĩa trang liệt sĩ

Chủ tịch xã lập khống hồ sơ quyết toán dự án xây nghĩa trang liệt sĩ

(NLĐO)- Lập khống hồ sơ để quyết toán số tiền Nhà nước hỗ trợ xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, cựu chủ tịch UBND xã Vũ Lạc cùng các đồng phạm phải hầu toà

Vụ cháy quán karaoke An Phú: Cán bộ lập khống hồ sơ, biên bản kiểm tra PCCC

(NLĐO) - Trong quá trình nghiệm thu PCCC cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, cán bộ phụ trách không thực hiện nghiệm thu đúng quy định

3 lãnh đạo trường cao đẳng lập khống hồ sơ bù tiền quà cáp

(NLĐO) - Để bù vào các khoản tiền đã chi quà cáp, tiếp khách, kế toán và hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk bắt tay nhau lập khống 20 bộ hồ sơ, rút hàng tỉ đồng.

bảo hiểm y tế trục lợi bảo hiểm phòng khám lập khống hồ sơ Công an tỉnh Ninh Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo