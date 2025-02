Nhóm người ở TP HCM bị công an Bình Dương bắt vì mua bán dữ liệu thông tin cá nhân

Ngày 17-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt xoá chuyên án mua bán dữ liệu thông tin cá nhân (data) trên không gian mạng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: CABD

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Tú Anh (SN 1988), Phạm Thị Kim Hoa (SN 1994) và Nguyễn Hoàng An (SN 1993), cùng ngụ TP HCM; quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Hữu Thiên Hưng (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo điều tra, Đặng Hữu Thiên Hưng là nhân viên phòng dịch vụ phát triển đối tác của một công ty có địa chỉ tại quận 7, TP HCM. Hưng sử dụng tài khoản giả lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm, mua thông tin khách hàng với giá từ 100 - 300 đồng/data (thông tin cá nhân).

Thấy việc mua bán thông tin cá nhân có thể kiếm lời, Hưng đã tìm kiếm người mua để bán lại những dữ liệu thông tin mà mình có để hưởng tiền chênh lệch.

Đến nay, nhóm Hưng đã mua bán hàng triệu dữ liệu thông tin cho nhiều đối tượng khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 50 triệu đồng/đối tượng.

Cụ thể, tổng số tiền Hưng nhận được từ việc bán dữ liệu là khoảng 134 triệu đồng; Nguyễn Hoàng An khoảng 110 triệu đồng; Nguyễn Tú Anh khoảng 58 triệu đồng.

Riêng Hoa, sau khi mua thông tin dữ liệu cá nhân đã sử dụng để gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại tư vấn vay vốn rồi kêu bị hại chuyển số tiền từ 1,5 đến 6 triệu đồng với lý do là tiền bảo hiểm khoản vay, sau khi bị hại chuyển thì chiếm đoạt và chặn liên lạc.

Với thủ đoạn trên, Hoa đã chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng của các bị hại.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định nhiều đối tượng mua thông tin dữ liệu cá nhân để sử dụng tư vấn khách hàng nhằm chạy chỉ tiêu trong công việc, không bán lại để thu lợi.

Trong quá trình khám xét nơi cư trú của các đối tượng, Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tang vật và công cụ phạm tội.

Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng liên quan .