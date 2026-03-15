HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Seoul thắt chặt an ninh tối đa vì nhóm nhạc BTS

Minh Khuê

(NLĐO) - Thủ đô Seoul của Hàn Quốc chuẩn bị cho chiến dịch an ninh đặc biệt khi nhóm nhạc BTS tổ chức concert tái xuất tại Quảng trường Gwanghwamun.

Dự báo, số lượng khán giả tham dự có thể lên đến 260.000 người. Chính quyền đã chỉ định 31 tòa nhà gần đó là khu vực quản lý ưu tiên cấp độ cao.

Theo báo cáo của Yonhap News, ngày 15 - 3, Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul và Chính quyền Thủ đô Seoul phối hợp với các nhà quản lý an ninh tòa nhà để thực hiện các quy trình an toàn nghiêm ngặt.

Nhằm ngăn chặn tình trạng "xem trộm" và việc người dân tự ý đi tắt qua khu vực tổ chức concert, cảnh sát đã yêu cầu sáu tòa nhà nằm ngay sát quảng trường đóng cửa chính, chỉ ra vào bằng cửa sau ở ngày diễn ra sự kiện.

Seoul thắt chặt an ninh tối đa vì nhóm nhạc BTS - Ảnh 1.

Nhóm nhạc BTS

Đối với 25 tòa nhà còn lại, việc tiếp cận sân thượng và các tầng trên sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt để ngăn ngừa người hâm mộ cố gắng xem buổi hòa nhạc từ những vị trí có rủi ro cao, dễ gây tai nạn. Phòng Quy hoạch Kiến trúc Seoul hiện đang tiến hành kiểm tra tại chỗ để hoàn thiện kế hoạch quản lý cho các tòa nhà không có hệ thống khóa tự động trên sân thượng.

Tổng cộng, 6.500 sĩ quan cảnh sát bao gồm cả các đơn vị cảnh sát chống bạo động, sẽ được triển khai cùng với 5.400 thiết bị an toàn như xe quan sát trên cao và hàng rào xếp gọn. Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày diễn ra concert, máy dò kim loại sẽ được lắp đặt tại 31 điểm vào chính thức để giảm thiểu các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng.

Trong khi đó, các rào chắn chống xe đâm sẽ được đặt xung quanh khu vực. Giao thông trên đường Sejong-daero sẽ bị tạm dừng từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau. Sau buổi biểu diễn, cảnh sát cũng sẽ được bố trí tại các khu vực nổi tiếng như Itaewon, Hongdae và Seongsu để quản lý dòng người dự kiến sẽ ra về.

BTS chuẩn bị phát hành album "ARIRANG" đánh dấu sự tái xuất của họ vào chiều 20 – 3. Chương trình "BTS THE COMEBACK LIVE | Sự kiện ARIRANG" vào ngày 21 - 3 sẽ phát sóng toàn cầu thông qua nền tảng Netflix.

Seoul thắt chặt an ninh tối đa vì nhóm nhạc BTS - Ảnh 2.

Nhóm chuẩn bị tái xuất

Tin liên quan

Hàn Quốc mất bao nhiêu tiền khi nhóm BTS nhập ngũ?

Hàn Quốc mất bao nhiêu tiền khi nhóm BTS nhập ngũ?

(NLĐO) – Nhóm nhạc đình đám nhất Hàn Quốc là BTS thông báo thành viên lớn tuổi nhất của nhóm là Jin sẽ lên đường nhập ngũ, các thành viên khác cũng tiếp bước theo lịch trình mỗi cá nhân.

Tổng thống Hàn Quốc khen nhóm BTS làm nên lịch sử

(NLĐO) – Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chúc mừng nhóm nhạc BTS đã thắng đậm tại Lễ trao giải âm nhạc Mỹ. Đây cũng là thành tích ghi dấu ấn lịch sử của một nhóm nhạc châu Á trong hành trình "Mỹ tiến".

Cú twist bất ngờ chuyện vợ chồng ngôi sao đi nhặt rác kiếm sống trên đất Mỹ

(NLĐO) - Cặp vợ chồng diễn viên gạo cội lang thang nhặt rác trên phố Mỹ khiến mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo