Nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle tiến đến eo biển Hormuz

AP dẫn thông tin từ Tổng thống Emmanuel Macron ngày 6-5 cho hay nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp đang di chuyển xuống phía Nam kênh đào Suez và tiến vào biển Đỏ.

Nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh tiềm năng do Pháp và Anh thúc đẩy, Paris đã điều tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle tiến về eo biển Hormuz. Tàu sân bay Charles de Gaulle được xếp hạng "chiến hạm mạnh nhất châu Âu" hiện tại.

Động thái của Pháp diễn ra trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược Hormuz bị đe dọa nghiêm trọng khiến hàng trăm tàu mắc kẹt và làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một lần thăm tàu sân bay Charles de Gaulle. Ảnh: AP

Nỗ lực của Pháp và Anh khác với "Dự án Tự do" mà Mỹ phát động ngày 4-5 và được Tổng thống Donald Trump tạm dừng ngay ngày hôm sau. Paris nhấn mạnh đây là phương án phòng thủ hướng tới khôi phục an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz khi điều kiện cho phép.

"Sứ mệnh này có thể giúp khôi phục niềm tin của các chủ tàu và công ty bảo hiểm" - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội X, đồng thời khẳng định lực lượng châu Âu "vẫn tách biệt với các bên tham chiến".

Nhà lãnh đạo Pháp hôm 6-5 cũng đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và cho biết sẽ tiếp tục trao đổi vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Việc lập lại bình ổn tại eo biển Hormuz sẽ giúp thúc đẩy đàm phán về vấn đề hạt nhân, tên lửa đạn đạo và tình hình khu vực. Các quốc gia châu Âu sẽ góp phần vào nỗ lực đó" – ông Macron nhấn mạnh.

Pháp hiện vẫn thận trọng về thời điểm triển khai sứ mệnh tại eo biển Hormuz. Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp cho biết liên minh do Pháp, Anh và hơn 50 quốc gia xây dựng chỉ hoạt động khi mối đe dọa với tàu thuyền giảm xuống và các hãng vận tải biển đủ tin tưởng để quay lại tuyến hàng hải huyết mạch này.

"Bất kỳ bất kỳ chiến dịch nào khi triển khai đều cần sự đồng thuận của các nước láng giềng, trong đó có Iran, quốc gia nằm bên eo biển Hormuz" - phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp Guillaume Vernet lưu ý.

Đại tá Guillaume Vernet không nêu thời điểm tàu sân bay Pháp tới vị trí dự kiến, chỉ cho biết lực lượng này đang được bố trí đủ gần eo biển Hormuz để có thể hành động khi cần.

"Lập trường của Pháp vẫn nhất quán từ đầu. Chúng tôi chỉ hành động trong khuôn khổ phòng thủ và tuân thủ luật pháp quốc tế"- ông Vernet nhấn mạnh.

Mỹ không tham gia vào kế hoạch do Pháp và Anh xây dựng. Giới quan sát nhận định sáng kiến này có nhiều điểm tương đồng với "liên minh các nước sẵn sàng" ở châu Âu, từng được Tổng thống Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer thúc đẩy nhằm hỗ trợ Ukraine.

Tàu sân bay Charles de Gaulle nhận lệnh tới phía Đông Địa Trung Hải từ khu vực Baltic. Điện Elysee gọi đây là đợt triển khai lực lượng "chưa từng có", gồm tàu sân bay, 8 tàu hộ vệ và 2 tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral.

Cùng lúc, các tiêm kích Rafale của Pháp tại căn cứ Al Dhafra ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã tham gia đánh chặn máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Iran. Hoạt động này nằm trong hiệp ước phòng thủ giữa Paris và Abu Dhabi với khoảng 900 quân nhân Pháp hiện diện ở bờ Nam vùng Vịnh.