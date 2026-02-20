HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nhóm thanh niên bật đèn pha chiếu vào mặt, đánh công an viên nhập viện

Tr.Đức

(NLĐO)- Bị nhắc nhở việc bật đèn pha gây khó khăn cho người lưu thông và gây mất an ninh trật tự, nhóm thanh niên đánh "hội đồng" một công an viên

Ngày 20-2, Công an phường Hòa Bình (TP Hải Phòng) cho biết lực lượng Công an vừa triệu tập 9 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích cho ông V.V.K. (SN 1975, trú tại tổ dân phố Đông Tây, phường Hòa Bình), cán bộ an ninh cơ sở (công an viên).

Triệu tập nhóm thanh niên đánh công an viên nhập viện - Ảnh 1.

Ông V.V.K. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Trước đó, vào 23 giờ ngày 15-2, khi đang ngồi sau xe máy của một người bạn chở vào xóm thì ông V.V.K. gặp một nhóm khoảng gần chục thanh niên, điều khiển xe máy chiếu thẳng đèn pha vào mặt. Khi ông K. nhắc nhở tắt bớt đèn xe đi thì lập tức các đối tượng dùng chân tay đấm, đá vào vùng mặt, đầu ông K..

Hoảng sợ, người bạn đi cùng ông K. vứt xe máy bỏ chạy. Còn ông K. ở lại chịu trận "đòn hội đồng" ngất tại chỗ. Sau khi các đối tượng bỏ đi, ông K. đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an phường Hòa Bình đã khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Theo kết quả chẩn đoán bệnh từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, bệnh nhân V.V.K. bị tổn thương nội sọ, vỡ xương mũi, vỡ xương sàn ổ mắt, vỡ xương má và xương hàm, đụng dập mi mắt và vùng quanh ổ mắt, tổn thương nông tác động đầu với cổ, tổn thương nông tác động kết hợp khác các vùng cơ thể, vết thương hở của mi mắt và vùng quanh mắt, đụng dập nhãn cầu và tổ chức hố mắt.

Triệu tập nhóm thanh niên đánh công an viên nhập viện - Ảnh 2.

Các đối tượng liên quan

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã triệu tập 9 đối tượng để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục điều tra đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Được biết, ông V.V.K. đảm nhiệm vai trò tổ trưởng an ninh tại phường Hòa Bình từ năm 2025 (trước khi sáp nhập là phường Thủy Hà, thuộc TP Thủy Nguyên). Hằng ngày, ông vừa tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, vừa hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan đến văn thư, giấy tờ.

cố ý gây thương tích gây rối trật tự công cộng nhóm thanh niên công an viên
