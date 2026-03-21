Nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách gây náo loạn đường phố Đồng Nai

Ngày 21-3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã lập biên bản xử lý 10 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên.

Một phương tiện bị đưa về trụ sở

Cảnh sát xác định các trường hợp vi phạm chủ yếu là thanh niên điều khiển xe mô tô với nhiều lỗi như: Không đội nón bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, phương tiện không có bộ phận giảm thanh, không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe.

Trước đó, đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo về việc quyết liệt xử lý tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Võ Thị Sáu.

Trong khoảng thời gian từ 23 giờ ngày 19-3 đến 1 giờ sáng ngày 20-3, lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để hình thành các nhóm tụ tập gây rối trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em, nhất là thanh thiếu niên, không tụ tập, điều khiển phương tiện ra đường vào ban đêm khi không cần thiết; tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đồng thời, cần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, không chạy xe tốc độ cao, không lạng lách, đánh võng, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Các phương tiện chạy tốc độ nhanh bị cảnh sát lập biên bản xử lý

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vào khung giờ đêm.