Pháp luật

Nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, lao xe vào tổ công tác và hàng rào chắn

Tr.Đức

(NLĐO) - Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án nhóm thanh thiếu niên lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lao vào tổ công tác trên đường Võ Nguyên Giáp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên ngày 10-3  đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Chống người thi hành công vụ"; xảy ra ngày 7-3, tại đường Võ Nguyên Giáp, tổ 7, phường Trà Lý.

Khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ tại Hưng Yên ngày 7 - 3 - 2026 - Ảnh 1.

Hình ảnh các đối tượng lao xe vào tổ công tác và hàng rào chắn

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, tối 7-3, Công an phường Trà Lý phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai Phương án phòng ngừa, xử lý các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Trà Lý.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện một số đối tượng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không chấp hành tín hiệu dừng xe. 

Tổ công tác đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, dựng hàng rào chắn ngăn chặn hành vi vi phạm, tuy nhiên các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, cố tình lao về phía tổ công tác và hàng rào chắn.

Khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ tại Hưng Yên ngày 7 - 3 - 2026 - Ảnh 2.

3 đối tượng liên quan đến vụ án

Ngay sau xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra, ngày 10-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Chống người thi hành công vụ"; xảy ra ngày 7-3, tại đường Võ Nguyên Giáp, tổ 7, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên. 

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

