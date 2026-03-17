Xử lý nhóm "đua xe" lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường ở Cà Mau

Ngày 17-3, Công an xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau cho biết sẽ xử nghiêm nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông.

Nhóm "quái xế" cùng phương tiện. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, trước đó, lực lượng làm nhiệm vụ của Công an xã Vĩnh Lợi phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau tiến hành tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn 5 đối tượng tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Lúc kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy phép lái xe và phương tiện đã bị thay đổi kết cấu nhằm mục đích đua xe trái phép.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.



