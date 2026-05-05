Nhóm thanh thiếu niên "làm loạn" đường phố, tự gây tai nạn khiến 2 người bất tỉnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhóm thanh thiếu niên "làm loạn" đường phố, tự gây tai nạn khiến 2 người bất tỉnh

Tuấn Minh

(NLĐO)- Quá trình tụ tập, 14 thanh thiếu niên hư ở Thanh Hóa đi xe máy phóng nhanh, lạng lách "làm loạn" đường phố và tự gây tai nạn khiến 2 người bất tỉnh

Ngày 5-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa điều tra, làm rõ và triệu tập 13 thanh thiếu niên hư liên quan tới vụ việc điều khiển xe máy "làm loạn" đường phố, gây bất bình trong dư luận.

Nhóm thanh thiếu niên "làm loạn" đường phố, tự gây tai nạn khiến 2 người bất tỉnh - Ảnh 1.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên hư đầu trần "làm loạn" đường phố và tự gây tai nạn trên đường. Ảnh Công an Thanh Hóa trích từ camera an ninh

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 2-5, nhóm 14 thanh thiếu niên (đa số chưa đủ 18 tuổi) do N.V.K. (SN 2009; ngụ xã Đồng Tiến) cầm đầu đã tụ tập tại khu vực ngã 5 Đồng Lợi, sử dụng 6 xe máy tháo hoặc che BKS, mang theo hung khí nguy hiểm di chuyển qua nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Hạc Thành.

Quá trình di chuyển, nhóm này không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh, vượt ẩu, liên tục rồ ga, bấm còi, lạng lách, tạt đầu các phương tiện tham gia giao thông khác.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, khi di chuyển từ khu vực Sầm Sơn quay về đến ngã tư giao nhau giữa đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn, do không làm chủ được tốc độ xe máy do N.V.K. điều khiển chở theo 2 người đã va chạm với xe máy do một người phụ nữ chở theo con nhỏ đang lưu thông cùng chiều.

Nhóm thanh thiếu niên "làm loạn" đường phố, tự gây tai nạn khiến 2 người bất tỉnh - Ảnh 2.

Công an Thanh Hóa huy động lực lượng tới hiện trường vụ tai nạn để xử lý vụ việc

Sau đó, xe máy tiếp tục tông vào đuôi một xe ô tô đang chuyển làn. Hậu quả, N.V.K. và L.V.H. bất tỉnh, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, những người còn lại đã lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệu tập và làm việc với 13/14 thanh thiếu niên trên (riêng L.V.H. chưa thể lấy lời khai do đang cấp cứu).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên hư theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí để đua xe trái phép

Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí để đua xe trái phép

(NLĐO) – Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị kiếm, dao phóng lợn để đua xe và giải quyết mâu thuẫn.

Mâu thuẫn nợ nần, nhóm thanh thiếu niên đánh nhau trước mặt hàng trăm học sinh, phụ huynh

(NLĐO) - Nhóm thanh thiếu niên đã đánh nhau trước cổng Trường THCS Hồng Bàng gây náo loạn khu vực.

Gần 40 thanh, thiếu niên mang hung khí lao vào đánh nhau gây náo loạn ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Khoảng 38 thanh, thiếu niên mang theo hung khí lao vào đánh nhau khiến 3 người bị thương tích, trong đó có 1 người đi đường.

thanh thiếu niên Thanh Hóa giải quyết mâu thuẫn làm loạn đường phố lạng lách đánh võng tự gây tai nạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo