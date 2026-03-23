Kinh tế

Nhu cầu mua bếp điện tăng vọt tại TPHCM

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá gas tăng trong thời gian gần đây đã khiến nhiều hộ gia đình chuyển sang sử dụng bếp điện để tiết kiệm chi phí

Nếu trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông, giá gas trong nước chỉ khoảng 400.000 đồng/bình 12 kg thì hiện đã tăng lên từ 550.000 – 600.000 đồng/bình.

Trước áp lực chi phí nhiên liệu, nhu cầu mua bếp điện tại các siêu thị, trung tâm điện máy ở TPHCM đang tăng mạnh. 

Sức mua bếp điện tăng vọt - Ảnh 1.

Nhiều người chọn bếp điện thay cho bếp gas

Chị Nhi (phường Diên Hồng) cho biết gia đình chị quyết định mua bếp điện để thay thế tạm thời cho bếp gas. “Giá gas tăng quá cao nên tôi chọn bếp đơn, giá chỉ vài trăm ngàn đồng để sử dụng tạm” - chị chia sẻ.

Trong khi đó, anh Tùng (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) đã quyết định chuyển hẳn sang sử dụng bếp điện nên chọn mua bếp đôi với giá khoảng 4 triệu đồng. Theo anh, thị trường hiện có nhiều mức giá khác nhau, từ vài triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng, thậm chí trên 20 triệu đồng tùy loại.

Sức mua bếp điện tăng vọt - Ảnh 2.

Bếp điện là mặt hàng bán chạy trong thời điểm giá gas tăng cao

Theo các hệ thống bán lẻ, bếp điện hiện được chia thành hai dòng chính là bếp từ và bếp hồng ngoại với mức giá tương đương. Bếp đơn có giá dao động từ 560.000 đồng đến 1,8 triệu đồng tùy thương hiệu, trong khi bếp đôi có giá từ 3 triệu đồng đến khoảng 21 triệu đồng. Ngoài ra, một số sản phẩm kết hợp cả bếp từ và bếp hồng ngoại cũng được nhiều khách hàng lựa chọn để tăng tính linh hoạt khi sử dụng.

Thông tin từ hệ thống Siêu thị Điện Máy Chợ Lớn cho biết sức mua các sản phẩm bếp điện từ và bếp hồng ngoại tăng khoảng 50% - 100% so với tháng trước. Dù nhu cầu tăng mạnh, nguồn cung hiện vẫn dồi dào nên giá bán cơ bản ổn định.

Tương tự, đại diện ngành hàng gia dụng của FPT Shop cho rằng việc giá gas tăng cao đã thúc đẩy xu hướng chuyển sang sử dụng bếp điện. Nhiều người tiêu dùng lựa chọn bếp điện như một giải pháp thay thế nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

Tuy nhiên, các nhà bán lẻ dự báo trong thời gian tới, một số nhóm hàng gia dụng, trong đó có bếp điện, có thể được điều chỉnh tăng giá do tác động từ chi phí đầu vào và giá nguyên vật liệu gia tăng.

Nhân viên kỹ thuật tại siêu thị cho biết mỗi loại bếp có ưu, nhược điểm riêng. Bếp hồng ngoại không kén nồi, có thể sử dụng với nhiều chất liệu. Trong khi đó, bếp từ chỉ sử dụng được với các loại nồi có đáy nhiễm từ.

Về nguyên lý hoạt động, bếp từ làm nóng bằng từ trường nên bề mặt bếp không phát nhiệt trực tiếp, giúp tăng độ an toàn khi sử dụng và tiết kiệm điện năng hơn. Ngược lại, bếp hồng ngoại tỏa nhiệt trực tiếp trên mặt bếp, do đó cần cẩn trọng khi sử dụng và mức tiêu thụ điện thường cao hơn.

Vừa tăng 40.000 đồng/bình 12 kg, giá gas có thể tăng tiếp 70.000 đồng

Vừa tăng 40.000 đồng/bình 12 kg, giá gas có thể tăng tiếp 70.000 đồng

(NLĐO) – Một số đại lý gas tại TP HCM nhận thông báo từ nhà cung cấp về việc giá gas có thể tăng thêm 70.000 đồng/bình 12 kg từ ngày 12-3

Cử tri ở TPHCM gây chú ý khi đề cập giá xăng dầu, giá gas đang leo thang

(NLĐO) - Cử tri đã gây chú ý tại buổi tiếp xúc cử tri ở phường Thới An (TPHCM) khi đề cập giá xăng dầu, giá gas đang tăng chóng mặt

Giá gas "quay đầu" tăng sau 4 tháng

(NLĐO) – Từ ngày mai (1-8), giá gas bán lẻ tăng sau 4 tháng chỉ điều chỉnh giảm giá hoặc giữ nguyên.

