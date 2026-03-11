HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vừa tăng 40.000 đồng/bình 12 kg, giá gas có thể tăng tiếp 70.000 đồng

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Một số đại lý gas tại TP HCM nhận thông báo từ nhà cung cấp về việc giá gas có thể tăng thêm 70.000 đồng/bình 12 kg từ ngày 12-3

Một số nguồn tin cho biết các hãng gas vẫn chưa có thông báo chính thức vì còn thực hiện thủ tục với cơ quan chức năng, song nhiều thương hiệu gas dự kiến mức tăng là 70.000 đồng/bình 12 kg. 

Một tuần giá gas tăng 3 lần?

Trước đó, ngày 6-3, giá gas đã tăng 10.000 đồng/bình 12 kg, ngày 8-3 tăng tiếp 30.000 đồng/bình/12 kg.

Nếu kế hoạch tăng giá gas 70.000 đồng/bình 12 kg được thông qua trong kỳ này, giá gas bán lẻ đến người tiêu dùng có thể lên đến 631.000 – 659.000 đồng/bình 12 kg.

Đáng chú ý, bình gas 6 kg đựng trong vỏ bình 12 kg có khả năng cũng tăng khoảng 70.000 đồng/kg, tính ra mức tăng theo ký là rất lớn.

Thông thường, giá gas sẽ được điều chỉnh vào đầu mỗi tháng. Trong lần điều chỉnh đầu tháng 3-2026, giá gas giữ nguyên.

giá gas dự kiến tăng tiếp 70.000 đồng - Ảnh 3.

Giá gas tăng nóng từ đầu tháng 3-2026

Nguyên nhân là do bình 6 kg chiết nạp trong bình 12 kg phải gánh các chi phí chiết nạp, nhân công và vận chuyển tương đương với bình 12kg. Ngoài ra, chi phí xăng dầu tăng cũng góp phần đẩy giá vận chuyển lên cao.

Cùng với giá gas tăng cao là tình trạng khan hiếm hàng, đại lý nhận được số lượng hàng thấp hơn đơn đặt hàng và thấp hơn lượng nhập bình thường trước đó. Do đó, đại lý phải ưu tiên phục vụ khách hàng thân thiết. Có thời điểm, khách quen cũng không được giao gas kịp thời.

giá gas dự kiến tăng tiếp 70.000 đồng - Ảnh 4.

Một quán hủ tiếu vỉa hè đang đổi gas

Không phải thương hiệu gas nào cũng tăng giá

Tuy nhiên, không phải thương hiệu gas nào cũng dự kiến tăng giá vào ngày 12-3. 

Nhân viên cửa hàng gas Á Châu trên đường Trường Sa, phường Gia Định, TPHCM cho biết bình gas 12 kg vỏ xám giá vẫn 489.000 đồng, khách hàng được khuyến mãi 20.000 đồng, còn 469.000 đồng (giao tận nhà). Công ty chưa có thông báo mới nào liên quan đến giá bán. 

Nhân viên này cho hay có nghe thông tin về việc cửa hàng sẽ nhận thêm nhiều bình 6 kg trong vỏ 6 kg để bán.

Trong ngày, Zalo OA của Gas Á Châu thông tin thị trường gas có nhiều biến động, tạo nên sự khan hiếm cục bộ, gây áp lực nhất định lên giá gas. Tuy nhiên, công ty gas này thực hiện chính sách bình ổn giá nhằm hạn chế tối đa việc tăng giá đột biến từ thị trường.

Vì sao phải chiết gas ít hơn?

Xung quanh việc chiết gas 6 kg sang bình 12 kg, tại cuộc họp các doanh nghiệp năng lượng với Sở Công Thương TPHCM chiều 5-3, đại diện Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam cho biết đang gặp khó khăn về nguồn cung nhập khẩu, chiếm khoảng 50% sản lượng kinh doanh.

Do đó, doanh nghiệp đề xuất phương án tạm thời chiết bình gas gia đình từ loại 12 kg xuống còn 8 kg nhằm phân bổ nguồn hàng cho nhiều hộ hơn trong giai đoạn khó khăn ngắn hạn. Theo doanh nghiệp, bình quân một bình gas 12 kg hiện nay, các hộ gia đình sử dụng khoảng 3 tháng mới hết. Công ty cam kết sẽ công bố rõ ràng khối lượng gas thực tế và điều chỉnh giá bán tương ứng với trọng lượng.


