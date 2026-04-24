HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Nhức nhói nạn phá hoại nông, thủy sản của người dân

Ca Linh - Vân Du - Tâm Quân

(NLĐO) - Tình trạng phá hoại nông, thủy sản đã từng xảy ra ở nhiều địa phương tại miền Tây trong thời gian gần đây.

Mấy ngày qua, người dân ở miền Tây xôn xao trước thông tin ruộng lúa 17.000 m2 của một hộ dân ở tỉnh Đồng Tháp gần đến ngày thu hoạch nhưng bỗng nhiên cháy vàng, nghi bị phá hoại đến 2 lần.

Video: Ruộng lúa cháy vàng nghi bị phá hoại

Hiện, vụ việc đang được công an ở tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các ngành chức năng vào cuộc điều tra.

Nhức nhói nạn phá hoại nông, thủy sản của người dân - Ảnh 1.

Nhức nhói nạn phá hoại nông, thủy sản của người dân - Ảnh 2.

Ruộng lúa cháy vàng nghi bị phá hoại ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TÂM MINH

Theo tài liệu của phóng viên Báo Người Lao Động, tình trạng phá hoại nông, thủy sản đã từng xảy ra ở nhiều địa phương tại miền Tây, cho thấy những hệ lụy không chỉ về kinh tế mà còn về pháp lý và trật tự xã hội.

Cách đây nhiều năm, 2 hộ Lê Văn Chính và Lê Hoàng Tươi (cùng ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) từng bị kẻ gian chặt phá vườn cam.

Theo lời 2 hộ dân, sau khi đi mua 3.950 gốc cây cam sành về trồng được 3 tháng, lúc này cây cao từ 70-80 cm, phát triển rất tốt, không bị sâu bệnh nhưng bỗng một ngày bị chặt hơn 3.500 cây. Vụ việc sau đó được công an khởi tố vụ án, xác định do mâu thuẫn trong làm ăn nên kẻ gian đã gây ra hành vi chặt phá.

Một thời gian sau, cũng tại địa phương trên, hộ ông Nguyễn Công Tâm cũng có hơn 800 cây cam sành đang cho trái non bị kẻ xấu phun thuốc phá hoại. Khi 2 vụ việc trên xảy ra, không chỉ người thiệt hại mà cả những người dân trong khu vực đều quan tâm, lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Mười, một hộ trồng cam sành tại xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết thời điểm đó, thông tin một số hộ trồng cam ở Trà Côn bị phá hoại, làm nhiều người khác cũng bất an.

Đây là hành vi rất đáng lên án, không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho nông dân mà còn làm mất an ninh trật tự ở địa phương. Nhiều hộ phải vay vốn đầu tư, chăm sóc cây trồng trong thời gian dài, nên khi bị phá hoại gần như trắng tay.

Vì vậy, nông dân cần phòng ngừa, bảo vệ nông sản của mình, hòa giải mâu thuẫn từ sớm để tránh tái diễn những vụ việc tương tự. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi phá hoại".

Nhức nhói nạn phá hoại nông, thủy sản của người dân - Ảnh 3.

Hình ảnh cây cam sành bị chặt tại một hộ dân ở xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long cách đây nhiều năm.

Tại tỉnh Cà Mau cũng từng xảy ra tình trạng phá hoại ao tôm. Nạn nhân là ông Dương Quốc Cường (ngụ phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Theo trình báo, sau khi phát hiện tôm chết bất thường khoảng 4 tấn, ông Cường kiểm tra thì phát hiện dưới đầm tôm có chai thuốc trừ sâu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an ở Cà Mau đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan.

Qua công tác sàng lọc, công an xác định Võ Tấn Lợi là người có nghi vấn nên mời lên làm việc. Tại đây, Lợi đã thừa nhận hành vi ném thuốc trừ sâu vào đầm tôm của gia đình ông Cường.

Trước đó, Lợi từng làm công nhân tại đầm tôm của ông Cường và xảy ra mâu thuẫn với 2 công nhân khác.

Sau khi nghỉ việc, Lợi nảy sinh ý định ném thuốc trừ sâu vào đầm tôm để ông Cường đuổi việc 2 công nhân kia.

Người dân nên lắp camera giám sát

Nhiều địa phương tại TP Cần Thơ đã có khuyến cáo để ngăn chặn tình trạng phá hoại nông sản. Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, người dân nên lắp camera giám sát, đèn chiếu sáng và rào chắn phù hợp để tăng khả năng phát hiện sớm. Đồng thời, xây dựng mạng lưới liên kết giữa các hộ trồng cây để kịp thời hỗ trợ, thông tin khi có dấu hiệu bất thường.

Hiện nay địa phương đã xây dựng và ban hành tổ hòa giải ở cơ sở bao gồm: Trưởng ấp và các đoàn thể chính trị - xã hội của mặt trận tổ quốc, công an, và hệ thống an ninh cơ sở, người có uy tính ở ấp ... để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp (nếu có)... để tổ chức hòa giải từ cơ sở. UBND xã cũng đã thành lập hội đồng hòa giải ở xã để tổ chức hòa giải khi có yêu cầu của người dân, qua đó đã hạn chế những tranh chấp, mâu thuẫn... góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa bàn.

"Chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuần tra, nắm bắt mâu thuẫn trong dân để hòa giải từ sớm, tránh phát sinh xung đột. Ngoài ra, việc tuyên truyền pháp luật và xử lý nghiêm các vụ vi phạm sẽ góp phần răn đe, ngăn chặn tái diễn" – ông Phúc nhấn mạnh.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo