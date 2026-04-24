Nhức nhói nạn phá hoại nông, thủy sản của người dân

Mấy ngày qua, người dân ở miền Tây xôn xao trước thông tin ruộng lúa 17.000 m2 của một hộ dân ở tỉnh Đồng Tháp gần đến ngày thu hoạch nhưng bỗng nhiên cháy vàng, nghi bị phá hoại đến 2 lần.

Video: Ruộng lúa cháy vàng nghi bị phá hoại

Hiện, vụ việc đang được công an ở tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các ngành chức năng vào cuộc điều tra.

Ruộng lúa cháy vàng nghi bị phá hoại ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TÂM MINH

Theo tài liệu của phóng viên Báo Người Lao Động, tình trạng phá hoại nông, thủy sản đã từng xảy ra ở nhiều địa phương tại miền Tây, cho thấy những hệ lụy không chỉ về kinh tế mà còn về pháp lý và trật tự xã hội.

Cách đây nhiều năm, 2 hộ Lê Văn Chính và Lê Hoàng Tươi (cùng ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) từng bị kẻ gian chặt phá vườn cam.

Theo lời 2 hộ dân, sau khi đi mua 3.950 gốc cây cam sành về trồng được 3 tháng, lúc này cây cao từ 70-80 cm, phát triển rất tốt, không bị sâu bệnh nhưng bỗng một ngày bị chặt hơn 3.500 cây. Vụ việc sau đó được công an khởi tố vụ án, xác định do mâu thuẫn trong làm ăn nên kẻ gian đã gây ra hành vi chặt phá.

Một thời gian sau, cũng tại địa phương trên, hộ ông Nguyễn Công Tâm cũng có hơn 800 cây cam sành đang cho trái non bị kẻ xấu phun thuốc phá hoại. Khi 2 vụ việc trên xảy ra, không chỉ người thiệt hại mà cả những người dân trong khu vực đều quan tâm, lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Mười, một hộ trồng cam sành tại xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết thời điểm đó, thông tin một số hộ trồng cam ở Trà Côn bị phá hoại, làm nhiều người khác cũng bất an.

Đây là hành vi rất đáng lên án, không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho nông dân mà còn làm mất an ninh trật tự ở địa phương. Nhiều hộ phải vay vốn đầu tư, chăm sóc cây trồng trong thời gian dài, nên khi bị phá hoại gần như trắng tay.

Vì vậy, nông dân cần phòng ngừa, bảo vệ nông sản của mình, hòa giải mâu thuẫn từ sớm để tránh tái diễn những vụ việc tương tự. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi phá hoại".

Hình ảnh cây cam sành bị chặt tại một hộ dân ở xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long cách đây nhiều năm.

Tại tỉnh Cà Mau cũng từng xảy ra tình trạng phá hoại ao tôm. Nạn nhân là ông Dương Quốc Cường (ngụ phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Theo trình báo, sau khi phát hiện tôm chết bất thường khoảng 4 tấn, ông Cường kiểm tra thì phát hiện dưới đầm tôm có chai thuốc trừ sâu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an ở Cà Mau đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan.

Qua công tác sàng lọc, công an xác định Võ Tấn Lợi là người có nghi vấn nên mời lên làm việc. Tại đây, Lợi đã thừa nhận hành vi ném thuốc trừ sâu vào đầm tôm của gia đình ông Cường.

Trước đó, Lợi từng làm công nhân tại đầm tôm của ông Cường và xảy ra mâu thuẫn với 2 công nhân khác.

Sau khi nghỉ việc, Lợi nảy sinh ý định ném thuốc trừ sâu vào đầm tôm để ông Cường đuổi việc 2 công nhân kia.

Người dân nên lắp camera giám sát Nhiều địa phương tại TP Cần Thơ đã có khuyến cáo để ngăn chặn tình trạng phá hoại nông sản. Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, người dân nên lắp camera giám sát, đèn chiếu sáng và rào chắn phù hợp để tăng khả năng phát hiện sớm. Đồng thời, xây dựng mạng lưới liên kết giữa các hộ trồng cây để kịp thời hỗ trợ, thông tin khi có dấu hiệu bất thường. Hiện nay địa phương đã xây dựng và ban hành tổ hòa giải ở cơ sở bao gồm: Trưởng ấp và các đoàn thể chính trị - xã hội của mặt trận tổ quốc, công an, và hệ thống an ninh cơ sở, người có uy tính ở ấp ... để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp (nếu có)... để tổ chức hòa giải từ cơ sở. UBND xã cũng đã thành lập hội đồng hòa giải ở xã để tổ chức hòa giải khi có yêu cầu của người dân, qua đó đã hạn chế những tranh chấp, mâu thuẫn... góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa bàn. "Chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuần tra, nắm bắt mâu thuẫn trong dân để hòa giải từ sớm, tránh phát sinh xung đột. Ngoài ra, việc tuyên truyền pháp luật và xử lý nghiêm các vụ vi phạm sẽ góp phần răn đe, ngăn chặn tái diễn" – ông Phúc nhấn mạnh.



