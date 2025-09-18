HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Những bài học quý sau chuyến trải nghiệm thực tế của sinh viên

Vân Nhi

(NLĐO) - Đi thực tế đem lại nhiều trải nghiệm quý báu về nghề và kỹ năng xử lý tình huống cho sinh viên đại học

Mới đây, sinh viên lớp báo chí chất lượng cao khóa 2022, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM) đã có chuyến đi thực tập thực tế tại TP Đà Lạt trong khuôn khổ học phần Tổ chức sự kiện.

Rèn kỹ năng tổ chức sự kiện

Những bài học để đời sau chuyến trải nghiệm thực tế của sinh viên- Ảnh 1.

Tập thể lớp báo chí chất lượng cao khóa 2022 chụp hình kỷ niệm sau khi hoàn thành buổi thi Tổ chức sự kiện tại Đà Lạt. Ảnh: NVCC

Sinh viên được trải nghiệm nhiều nội dung như di chuyển bằng tàu hỏa ở ga Đà Lạt, tham quan mô hình sinh thái sáng tạo Samten Hills, thực hành chuyên đề tổ chức sự kiện thông qua chương trình Gala Dinner Top Sowcial. Những hoạt động này giúp sinh viên áp dụng lý thuyết đã học vào thực tế, làm quen với quy trình chuẩn bị, vận hành và xử lý tình huống.

Với vai trò trưởng ban tổ chức, sinh viên Thái Nguyễn Thùy Linh khẳng định trải nghiệm thực tế khác xa hoàn toàn với những hình học khi học trong lớp.

Linh cho biết, bên cạnh khâu lập kế hoạch, chuẩn bị và vận hành, sinh viên còn phải dự đoán rủi ro, ứng biến khi tình huống bất ngờ xảy ra. Điển hình là sự cố thay đổi nhân sự vào phút chót do phát sinh thêm hạng mục ánh sáng, buộc ban tổ chức phải phân công lại trực tiếp tại hiện trường.

“Chính những tình huống như vậy rèn cho mình sự bình tĩnh và linh hoạt - 2 kỹ năng không thể thiếu của người làm sự kiện” - Thùy Linh chia sẻ.

Những bài học để đời sau chuyến trải nghiệm thực tế của sinh viên- Ảnh 3.

Chuyến thực tế là cơ hội kết nối sinh viên và giảng viên với nhau.

Nữ sinh cho rằng đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cơ hội cuối cùng cả lớp có thể “chạy” một sự kiện cùng nhau khi còn là sinh viên. Sự giao thoa giữa “lần đầu” và “lần cuối” đã khiến chuyến thực tập thêm nhiều ý nghĩa và cảm xúc.

Có "lời" từ chuyến đi thực tế

Không giống như sinh viên báo chí, sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế có chuyến một hành trình dài hơn 14 ngày, đi qua nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đoàn xuất phát từ TP HCM lên Tây Bắc, Đông Bắc và đặc biệt là dừng chân ở Hà Nội - nơi được xem là “cái nôi” đào tạo ngoại giao của cả nước.

Tại mỗi nơi dừng chân, sinh viên được các cán bộ ngoại giao, giảng viên chuyên ngành chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp, từ làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế đến công ty đa quốc gia, phòng ban đối ngoại.

Những bài học để đời sau chuyến trải nghiệm thực tế của sinh viên- Ảnh 4.

Sinh viên tham quan Tòa nhà Quốc Hội

Lê Khánh Ngân, sinh viên năm 3, ngành quan hệ quốc tế, chia sẻ: "Chuyến đi giúp em hiểu rằng ngành quan hệ quốc tế không chỉ gói gọn trong “đại sứ quán”, mà còn có thể mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Các buổi tọa đàm, chia sẻ chuyên sâu của giảng viên Học viện Ngoại giao, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), chứa lượng kiến thức lớn, mới mẻ khiến nhiều bạn cảm thấy “ngộp” vì chưa đủ nền tảng để tiếp thu trọn vẹn. Tuy nhiên, chính khó khăn này lại là động lực để sinh viên ý thức hơn về việc trau dồi kiến thức chuyên ngành".

\

sinh viên thực tập thực tế đại học ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn kinh nghiệm
