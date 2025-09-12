HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn giới thiệu dự án đặc biệt đang xây dựng tại Hàn Quốc

Huế Xuân

(NLĐO) – Dự án "Làng Việt" đặt tại huyện Bonghwa, Hàn Quốc sẽ có biểu tượng Chùa Một Cột, tượng vua Lý Thái Tổ, bảo tàng và trung tâm văn hóa Việt Nam.

Ngày 12-9, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP HCM phối hợp cùng chính quyền huyện Bonghwa (Hàn Quốc) tổ chức chương trình giới thiệu dự án "Làng Việt (K-Vietnam Valley)". Đây là hoạt động thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Hàn Quốc, hướng tới kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức và khẳng định chiều sâu giao lưu văn hóa Việt – Hàn.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn giới thiệu dự án đặc biệt đang xây dựng tại Hàn Quốc- Ảnh 1.

Chương trình giới thiệu dự án "Làng Việt" diễn ra tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM ngày 12-9. Ảnh: Lý Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, GS - TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhấn mạnh dự án "Làng Việt" tại huyện Bonghwa, Hàn Quốc không chỉ là một công trình văn hóa – lịch sử mà còn là biểu tượng của mối giao lưu gần 800 năm giữa hai dân tộc Việt Nam – Hàn Quốc; lan tỏa ý nghĩa đặc biệt, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản.

"Tôi hy vọng dự án sẽ trở thành công trình văn hóa – giáo dục tiêu biểu, góp phần củng cố tình hữu nghị, phát triển du lịch và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của 2 quốc gia" –GS-TS Phương Lan nhấn mạnh.

Ông Kwon Tae Han, Quyền Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP HCM, khẳng định quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc từ khi thiết lập ngoại giao năm 1992 và đặc biệt sau khi được nâng cấp thành Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022. Ông đánh giá cao sự hợp tác với các trường ĐH Việt Nam, đặc biệt là Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM) – nơi đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn giới thiệu dự án đặc biệt đang xây dựng tại Hàn Quốc- Ảnh 3.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn giới thiệu dự án đặc biệt đang xây dựng tại Hàn Quốc- Ảnh 4.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn giới thiệu dự án đặc biệt đang xây dựng tại Hàn Quốc- Ảnh 5.

Lễ khánh thành một số công trình nằm trong khuôn khổ dự án đặt tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc.

Dự án Làng Việt được triển khai từ năm 2018, có diện tích hơn 118.000 m² với nhiều hạng mục tiêu biểu như: Chùa Một Cột, tượng vua Lý Thái Tổ, bảo tàng và trung tâm văn hóa Việt Nam. Ngày 24-8, nhà trường đã đến Hàn Quốc để tham dự lễ khánh thành tượng vua Lý Thái Tổ.


Tin liên quan

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên khen thưởng nhiều tân sinh viên

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên khen thưởng nhiều tân sinh viên

(NLĐO) - Năm nay, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên dành khoảng 22 tỉ đồng học bổng cho tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

Triển lãm lồng đèn trung thu xưa trong ngôi đình trăm tuổi ở TP HCM

(NLĐO) - Triển lãm đèn lồng truyền thống chủ đề "Ngựa trời gắp lửa" bất ngờ trở thành địa điểm thú vị giúp nhiều sinh viên, giảng viên trẻ tìm được cảm hứng.

Tìm việc làm thêm sớm, tân sinh viên có thể trở thành "con mồi"

(NLĐO) - TP HCM là thành phố không ngủ, dễ tìm việc làm thêm và cũng là nơi tiềm ẩn vô số nguy hiểm, đặc biệt là đối với các tân sinh viên.

Dự án Làng Việt Hàn Quốc sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM ngoại giao dự án đặc biệt
