Sếp ngân hàng nói về điện sạch để hút vốn vào Trung tâm tài chính quốc tế

Đây là ý kiến của ông Hà Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), tại hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM" do Báo Người Lao Động và Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) phối hợp tổ chức, ngày 5-5.

Những năm qua, Việt Nam thúc đẩy rất mạnh tăng trưởng đầu tư xanh, đặc biệt là năng lượng tái tạo với mức tăng trưởng bình quân hằng năm trên 20%. Tổng dư nợ tín dụng xanh hiện nay đạt gần 900.000 tỉ đồng, trong đó đầu tư cho năng lượng tái tạo và năng lượng sạch chiếm khoảng 30% - 40%, tương đương khoảng 400.000 đến 500.000 tỉ đồng.

Nhu cầu đầu tư xanh trên toàn thế giới hiện đạt trên 300 tỉ USD/năm. Điều này cho thấy tiềm năng rất lớn cho các hoạt động đầu tư và chuyển đổi xanh.

Tại Nam A Bank, ông Hà Huy Cường cho hay ngân hàng xác định hai trụ cột chiến lược quan trọng trong những năm qua là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đang tích cực kêu gọi đầu tư, triển khai nguồn vốn cho cả hai lĩnh vực này.

Ông Hà Huy Cường phát biểu tại hội thảo của Báo Người Lao Động

Đặc biệt, trong hoạt động chuyển đổi xanh và cho vay xanh, Nam A Bank đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ nhiều quỹ đầu tư quốc tế nhằm chuyển dòng vốn đến khách hàng. Nam A Bank cam kết duy trì định hướng "ngân hàng xanh" làm trụ cột chính và mong được đồng hành cùng ngành điện TPHCM để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi xanh này.

Đơn cử, đối với tầm nhìn về phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), khi các quỹ đầu tư và định chế tài chính lớn đặt chân tới đây, họ sẽ tìm kiếm các dự án để đầu tư – trong đó ưu tiên những dự án xanh và doanh nghiệp đã chuyển đổi.

"Lúc này, việc cung ứng điện, năng lượng sạch là yếu tố tiên quyết để thu hút đầu tư quốc tế. Thành phố cần quan tâm tới việc chuyển đổi năng lượng cho các dự án đầu tư" – ông Cường nói.

Hiện ngành điện TPHCM vẫn bảo đảm nguồn điện cho tăng trưởng kinh tế hai con số, nhưng trong bối cảnh thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050 (tại COP26), tất cả các ngành đều phải thay đổi. Các quỹ đầu tư quốc tế và định chế tài chính hiện nay đặc biệt quan tâm đến tiêu chí ESG (môi trường - xã hội - quản trị) và các tác động môi trường của dự án. Nhiều doanh nghiệp công nghệ hiện nay coi việc sử dụng nguồn năng lượng sạch là một "điều kiện" bắt buộc để hợp tác quốc tế.

Để bảo đảm năng lượng cho tăng trưởng kinh tế, ở góc độ ngân hàng, lãnh đạo Nam A Bank có hai đề xuất chính liên quan đến cơ chế tín dụng.

Cụ thể, sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không hạn chế tín dụng bất động sản nếu đó là dự án nhà ở xã hội, hạ tầng công nghiệp hay logistics, ông Cường đề xuất áp dụng cơ chế tương tự cho đầu tư xanh. Hiện danh mục đầu tư cho năng lượng xanh chiếm khoảng 400.000 - 500.000 tỉ đồng.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét đưa danh mục này vào diện được tái cấp vốn hoặc có cơ chế tách biệt trong hạn mức (room) tín dụng để tạo không gian cho các ngân hàng tập trung đầu tư, đạt mục tiêu kép: an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh.



