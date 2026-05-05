Sếp ngân hàng nói về điện sạch để hút vốn vào Trung tâm tài chính quốc tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sếp ngân hàng nói về điện sạch để hút vốn vào Trung tâm tài chính quốc tế

Thái Phương, Ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) - Khi các tổ chức quốc tế đầu tư vào trung tâm tài chính họ sẽ tìm kiếm các dự án xanh, doanh nghiệp đã chuyển đổi nên cần tính bài toán năng lượng sạch

Đây là ý kiến của ông Hà Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), tại hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM" do Báo Người Lao Động và Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) phối hợp tổ chức, ngày 5-5.

TIN LIÊN QUAN

Những năm qua, Việt Nam thúc đẩy rất mạnh tăng trưởng đầu tư xanh, đặc biệt là năng lượng tái tạo với mức tăng trưởng bình quân hằng năm trên 20%. Tổng dư nợ tín dụng xanh hiện nay đạt gần 900.000 tỉ đồng, trong đó đầu tư cho năng lượng tái tạo và năng lượng sạch chiếm khoảng 30% - 40%, tương đương khoảng 400.000 đến 500.000 tỉ đồng.

Nhu cầu đầu tư xanh trên toàn thế giới hiện đạt trên 300 tỉ USD/năm. Điều này cho thấy tiềm năng rất lớn cho các hoạt động đầu tư và chuyển đổi xanh.

Tại Nam A Bank, ông Hà Huy Cường cho hay ngân hàng xác định hai trụ cột chiến lược quan trọng trong những năm qua là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đang tích cực kêu gọi đầu tư, triển khai nguồn vốn cho cả hai lĩnh vực này.

Sếp ngân hàng nhấn mạnh yếu tố năng lượng cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM - Ảnh 2.

Ông Hà Huy Cường phát biểu tại hội thảo của Báo Người Lao Động

Đặc biệt, trong hoạt động chuyển đổi xanh và cho vay xanh, Nam A Bank đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ nhiều quỹ đầu tư quốc tế nhằm chuyển dòng vốn đến khách hàng. Nam A Bank cam kết duy trì định hướng "ngân hàng xanh" làm trụ cột chính và mong được đồng hành cùng ngành điện TPHCM để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi xanh này.

Đơn cử, đối với tầm nhìn về phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), khi các quỹ đầu tư và định chế tài chính lớn đặt chân tới đây, họ sẽ tìm kiếm các dự án để đầu tư – trong đó ưu tiên những dự án xanh và doanh nghiệp đã chuyển đổi.

"Lúc này, việc cung ứng điện, năng lượng sạch là yếu tố tiên quyết để thu hút đầu tư quốc tế. Thành phố cần quan tâm tới việc chuyển đổi năng lượng cho các dự án đầu tư" – ông Cường nói.

Hiện ngành điện TPHCM vẫn bảo đảm nguồn điện cho tăng trưởng kinh tế hai con số, nhưng trong bối cảnh thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050 (tại COP26), tất cả các ngành đều phải thay đổi. Các quỹ đầu tư quốc tế và định chế tài chính hiện nay đặc biệt quan tâm đến tiêu chí ESG (môi trường - xã hội - quản trị) và các tác động môi trường của dự án. Nhiều doanh nghiệp công nghệ hiện nay coi việc sử dụng nguồn năng lượng sạch là một "điều kiện" bắt buộc để hợp tác quốc tế.

Để bảo đảm năng lượng cho tăng trưởng kinh tế, ở góc độ ngân hàng, lãnh đạo Nam A Bank có hai đề xuất chính liên quan đến cơ chế tín dụng.

Cụ thể, sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không hạn chế tín dụng bất động sản nếu đó là dự án nhà ở xã hội, hạ tầng công nghiệp hay logistics, ông Cường đề xuất áp dụng cơ chế tương tự cho đầu tư xanh. Hiện danh mục đầu tư cho năng lượng xanh chiếm khoảng 400.000 - 500.000 tỉ đồng.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét đưa danh mục này vào diện được tái cấp vốn hoặc có cơ chế tách biệt trong hạn mức (room) tín dụng để tạo không gian cho các ngân hàng tập trung đầu tư, đạt mục tiêu kép: an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh.


Tin liên quan

Báo Người Lao Động và EVNHCMC tổ chức hội thảo về năng lượng

Báo Người Lao Động và EVNHCMC tổ chức hội thảo về năng lượng

Sáng 5-5, Hội thảo “Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM" diễn ra tại Hội trường Báo Người Lao Động.

Điện lực TPHCM thông tin quan trọng cho người dân lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà

(NLĐO)- Điện lực TPHCM đã triển khai mục thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà trên trang web và ứng dụng để người dân thuận tiện thông báo.

Chuyển đổi năng lượng xanh – động lực tăng trưởng bền vững

(NLĐO) - Chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn, mà đã trở thành một yêu cầu tất yếu.

EVNHCMC Quỹ đầu tư điện mặt trời mái nhà trung tâm tài chính quốc tế VIFC-HCMC bảo đảm năng lượng điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo