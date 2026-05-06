Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Trung tâm tài chính phải có slogan đủ rõ ràng, tạo niềm tin

Ngày 6-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng có buổi làm việc với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng (VIFC-DN).

Tại buổi làm việc, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực VIFC-DN, cho biết thời gian qua, đơn vị đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, triển khai các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, VIFC-DN cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều “điểm nghẽn”. Cụ thể, khung thể chế, pháp lý chưa đồng bộ, chậm hoàn thiện. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, bộ máy chưa được giao đủ biên chế để thực hiện khối lượng công việc chuyên sâu lớn. Việc thu hút đầu tư vẫn chủ yếu dừng ở mức quan tâm, chưa chuyển hóa thành hiện diện thực chất do vướng thủ tục và điều kiện pháp lý.

Trên cơ sở đó, VIFC-DN kiến nghị Trung ương cho phép thí điểm các cơ chế đột phá mang tính cạnh tranh quốc tế nhằm thu hút dòng vốn lớn vào hạ tầng, công nghệ cao, bất động sản và kinh tế xanh. Đề xuất áp dụng các mô hình tài chính mới như token hóa tài sản, chứng khoán hóa dòng tiền, thị trường tài sản số và thị trường carbon gắn với cơ chế sandbox có kiểm soát.

Ở cấp thành phố, VIFC-DN đề xuất sớm phê duyệt vị trí việc làm, giao biên chế và hoàn thiện cơ chế tài chính; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chuẩn bị điều kiện đón các nhà đầu tư chiến lược.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia quốc tế. Theo đó, yếu tố quyết định thành bại của một trung tâm tài chính là niềm tin của nhà đầu tư, được xây dựng trên hai trụ cột: khung pháp lý minh bạch và năng lực thực thi hiệu quả.

“Dòng vốn không chỉ cần ‘vào thuận lợi’ mà còn phải ‘ra thông suốt’, tức nhà đầu tư có thể rút vốn và lợi nhuận minh bạch, không bị cản trở” – ông Oscar Njuguna, Trưởng Ban Thành viên Cơ quan điều hành VIFC-DN, nhấn mạnh.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu giải quyết ngay việc thiếu hụt nhân lực chất lượng cao.

Ông Hùng yêu cầu các đơn vị chuyển ngay sang tư duy "hành động cụ thể", đặc biệt trong xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách. Các kiến nghị phải đi thẳng vào nội dung cần xin, khẩn trương tổng hợp vướng mắc từ thực tiễn để đề xuất sửa đổi.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, thành phố đang đứng trước cơ hội lớn khi dòng vốn tài chính có xu hướng dịch chuyển về Đông Nam Á. Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố yêu cầu VIFC-DN nghiên cứu xây dựng một thông điệp, khẩu hiệu (slogan) rõ ràng, có tính nhận diện để thu hút nhà đầu tư.

“Trung tâm Tài chính quốc tế cần xây dựng một slogan đủ rõ ràng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư” - ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đồng thời cho rằng thông điệp này phải dựa trên khung pháp lý và năng lực thực thi.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm rõ, thời hạn. Thành phố cam kết đồng hành, tháo gỡ vướng mắc và làm việc với các bộ, ngành Trung ương nhằm tạo cơ chế vượt trội cho VIFC-DN.