Thời sự

Những cam kết mạnh mẽ của tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng

B.Vân

(NLĐO) - Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đưa ra nhiều cam kết mạnh mẽ

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, thay ông Phạm Đức Ấn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến HĐND thành phố đã tin tưởng giao trọng trách. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định đây không chỉ là vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng. Sự tín nhiệm của HĐND là động lực để tập thể UBND thành phố nhiệm kỳ mới nỗ lực hơn nữa, tận tâm phụng sự nhân dân và thúc đẩy phát triển TP Đà Nẵng.

Những cam kết đầu tiên của tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cùng tập thể lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng nhận hoa chúc mừng

Nhìn nhận bối cảnh nhiệm kỳ mới, tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng thành phố đang đứng trước nhiều thời cơ phát triển, song cũng đối mặt không ít thách thức. Ông nhấn mạnh sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao năng lực quản trị, phát huy đoàn kết và kỷ cương hành chính.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra cam kết rõ ràng về phương châm điều hành: "biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả"; đồng thời nhấn mạnh tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả". Theo ông, mục tiêu xuyên suốt là phát triển TP Đà Nẵng nhanh và bền vững, trong đó "lấy hạnh phúc và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của UBND thành phố".

Những cam kết mạnh mẽ của tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Cụ thể hóa cam kết, ông Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn", "nút thắt" trong các dự án, công trình trọng điểm; khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

TP Đà Nẵng cũng sẽ đẩy nhanh việc hoàn thiện và khai thác hiệu quả các cực tăng trưởng mới, như khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng Liên Chiểu, các khu kinh tế và đô thị động lực, qua đó hình thành trung tâm logistics, công nghiệp và dịch vụ chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố xác định phát triển kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại, bền vững.

Trong lĩnh vực xã hội, Đà Nẵng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng sống của người dân, đặc biệt ở khu vực miền núi; phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với kinh tế; tiếp tục lan tỏa các giá trị đặc trưng của thành phố "5 không", "3 có", "4 an", hướng tới xây dựng đô thị đáng sống, văn minh, hiện đại.

Khép lại bài phát biểu, tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết "đem hết khả năng, trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết", cùng với tập thể lãnh đạo UBND thành phố xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, liêm chính, kỷ cương, gần dân, lắng nghe dân và hành động vì lợi ích chung.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định mục tiêu cao nhất là xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững, trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của khu vực, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

(NLĐO) - Ông Nguyễn Mạnh Hùng được HĐND TP Đà Nẵng bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố thay ông Phạm Đức Ấn

