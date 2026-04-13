Thời sự

Vỉa hè Đà Nẵng sau nửa tháng ra quân: Nơi thông thoáng, chỗ ngổn ngang

Bích Vân

(NLĐO) - Sau nửa tháng ra quân, vỉa hè Đà Nẵng có nơi thông thoáng, nhưng nhiều khu vực vẫn bị lấn chiếm, nhếch nhác, thiếu chuyển biến rõ rệt

Sau gần nửa tháng triển khai kế hoạch lập lại trật tự vỉa hè, ghi nhận ngày 13-4 cho thấy nhiều tuyến phố trung tâm TP Đà Nẵng đã có chuyển biến tích cực, trả lại không gian cho người đi bộ. Tuy nhiên, tại không ít khu vực, tình trạng lấn chiếm vẫn diễn ra, thậm chí còn khá phổ biến.

Tại phường Hải Châu, khu vực trung tâm, nơi tập trung đông du khách – công tác xử lý được triển khai tương đối hiệu quả. Các tuyến đường như Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn đã thông thoáng hơn trước. Vỉa hè trên nhiều đoạn được dọn dẹp sạch sẽ, không còn cảnh hàng quán bày biện nhếch nhác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đi bộ.

Vỉa hè đường Bạch Đằng đã có lối đi thông thoáng cho du khách

Hiện trạng vỉa hè ở Đà Nẵng sau gần nửa tháng ra quân cấm kinh doanh

Khu vực gần chợ Hàn, nơi du khách thường xuyên đi lại đã được phường Hải Châu xử lý gần như triệt để

Trước đó, khu vực này xe máy đỗ lộn xộn nhưng nay đã được xếp gọn gàng, tạo lối đi thông thoáng

Vỉa hè đường Trần Phú đã có lối đi bộ rộng rãi cho người dân, du khách

Trái ngược với khu vực trung tâm, tại phường An Hải, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra khá phổ biến. Khu vực quanh chung cư Monarchy, gồm các tuyến Trần Hưng Đạo, Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng, nhiều đoạn vỉa hè bị ô tô đậu kín, hàng quán tràn ra ngoài. Đặc biệt, khu vực trước chung cư Monarchy gần như không còn lối đi dành cho người đi bộ.

Khu vực trước chung cư Monarchy, đường Trần Hưng Đạo, ô tô đậu đỗ chen chúc

Vỉa hè đường Trần Quang Diệu giao với đường Phan Huy Chú (phường An Hải), ô tô đậu lên cả vỉa hè, hàng quán và bảng hiệu tràn ra đường

Nhiều xe ô tô đậu kín vỉa hè đường Vũ Văn Dũng, đoạn gần trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tuyến đường du lịch Phạm Văn Đồng cũng ghi nhận cảnh nhếch nhác khi vỉa hè chưa được kẻ vạch phân chia rõ ràng, xe máy đỗ lộn xộn.

Nhiều vị trí còn xuất hiện thùng rác đặt bừa bãi, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Tương tự, trên tuyến Võ Nguyên Giáp, tình trạng ô tô đỗ chắn vỉa hè, hàng rong lấn chiếm vẫn chưa được xử lý triệt để.

Vỉa hè của tuyến phố du lịch Phạm Văn Đồng nhếch nhác khi xe máy, thùng rác để ngổn ngang

Tại phường Thanh Khê, đường Lê Độ tiếp tục là điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè. Do mặt đường hẹp, cộng với việc hàng quán bày bán tràn lan và xe máy đỗ kín, nhiều đoạn vỉa hè gần như không còn không gian cho người đi bộ.

Vỉa hè đường Lê Độ ken đặc xe máy, hàng quán, bảng hiệu

Người đi bộ phải đi dưới lòng đường

Tuyến đường Điện Biên Phủ là nơi được phường Thanh Khê chọn là điểm để giữ trật tự vỉa hè. Trong ảnh, một siêu thị điện máy mang hàng hóa ra bày ở phần vạch ngoài cùng

Ở khu vực phường Hòa Khánh, các tuyến như Hoàng Minh Thảo (đoạn đối diện Trường Đại học Duy Tân), Phạm Như Xương, Mẹ Suốt cũng trong tình trạng tương tự. Đây là khu vực tập trung đông hàng quán ăn uống, cà phê, dẫn đến việc lấn chiếm vỉa hè diễn ra phổ biến. Một số đoạn trên đường Mẹ Suốt còn hình thành các "chợ tạm", gây mất trật tự đô thị.

Xe máy đỗ cả vỉa hè lẫn lòng đường tại đường Phạm Như Xương

Ở đường này, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, bảng hiệu tràn ra đường

Chợ cóc chiếm cả vỉa hè ở đường Mẹ Suốt

Cảnh nhếch nhác ở vỉa hè đường Hoàng Minh Thảo

Theo kế hoạch, TP Đà Nẵng bắt đầu ra quân lập lại trật tự vỉa hè từ cuối tháng 3 với nhiều giải pháp như cấm đặt biển hiệu, vật dụng trên vỉa hè; xóa bỏ "chợ cóc", "chợ tạm"; tổ chức sử dụng vỉa hè hợp lý theo bề rộng nhằm đảm bảo lối đi thông thoáng. Lộ trình được chia làm ba giai đoạn, trong đó tháng 4 là thời điểm tập trung kiểm tra và xử lý vi phạm, sau giai đoạn tuyên truyền trước đó.

Tuy vậy, thực tế cho thấy một số địa phương vẫn chủ yếu dừng ở mức tuyên truyền, nhắc nhở, chưa có biện pháp xử lý quyết liệt. Điều này dẫn đến sự chênh lệch rõ rệt giữa các khu vực trong việc lập lại trật tự vỉa hè.

Thành phố dự kiến sau tháng 4 sẽ tiếp tục duy trì các giải pháp nhằm giữ vững trật tự đô thị, hướng đến xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo ấn tượng tốt với du khách.

Tin liên quan

Nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng tiếp tục được đánh giá tốt, xếp hạng 5 sao

Nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng tiếp tục được đánh giá tốt, xếp hạng 5 sao

(NLĐO) - Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng ghi nhận sự cải thiện tại khu vực hải quan, thời gian xử lý hàng chờ và hiệu quả vận hành đều tăng mạnh

Nhẫn vàng cùng hàng chục triệu đồng bị bỏ quên trên bãi biển Đà Nẵng

(NLĐO) – Một nhóm bạn trẻ nhặt được tiền mặt và 2 nhẫn vàng tại bãi biển Thanh Khê đã chủ động giao công an để tìm người đánh rơi.

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu lập hội đồng điều phối giải quyết bất cập vùng Hội An

(NLĐO) – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu sớm lập hội đồng điều phối để giải quyết các bất cập phát sinh khi các phường của TP Hội An trước đây chia tách

Đà Nẵng vỉa hè
