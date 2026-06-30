NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ: Ngày cuối, vẫn tưới cây

Hôm ấy, chị Mẫn đến tòa soạn sớm hơn mọi ngày. Thật ra cũng không còn việc gì quá gấp. Số báo in cuối cùng đã rời nhà in và đang đến tay bạn đọc trong buổi sáng 30-6-2026.

Những bài viết trên báo điện tử cũng đã được đưa lên, nằm ngay ngắn trên trang chủ, như một lời chào khẽ khàng trước thời khắc trang báo chính thức dừng lại vào 0 giờ ngày 1-7-2026. Căn phòng quen thuộc, nơi bao năm nay cứ sáng ra là có tiếng bước chân, tiếng điện thoại, tiếng ai đó gọi nhau hỏi một cái tựa, sửa một con số, kiểm tra lại một dòng chú thích ảnh, hôm ấy bỗng chậm hơn.

Trên bàn của nhiều người đã có những thùng giấy nhỏ. Một vài cuốn sách cũ được buộc lại bằng dây ni-lông. Mấy tờ báo lưu, đã ngả màu ở mép giấy, nằm ngay ngắn trong một góc. Có người lặng lẽ tháo tấm lịch treo tường. Có người mở ngăn kéo, nhặt ra một chiếc thẻ nhớ cũ, vài cây bút hết mực, một tấm hình tập thể chụp từ nhiều năm trước. Không ai nói nhiều. Cũng không ai cố làm ra vẻ bình thường. Có những ngày, chỉ cần đi nhẹ một chút, nói nhỏ một chút, người ta cũng hiểu lòng nhau.

Chị Mẫn đặt túi xách xuống chiếc ghế quen, rồi bước lại phía cửa sổ. Ở đó có một chậu cây nhỏ, loại cây không có gì đặc biệt. Mấy chiếc lá xanh, thân mảnh, rễ bám trong lớp đất đã khô đi sau một đêm máy lạnh. Chậu cây ấy ở tòa soạn từ lúc nào, nhiều người cũng không nhớ rõ. Có người nói nó được mang về sau một chuyến công tác xa. Có người lại bảo một bạn đọc tặng trong một lần ghé tòa soạn gửi thư cảm ơn. Riêng chị Mẫn thì chỉ nhớ, từ nhiều năm nay, sáng nào đi làm chị cũng ghé qua tưới cho nó ít nước.

Chị lấy cái ca nhựa nhỏ trong góc phòng, đi ra vào nhà vệ sinh. Động tác ấy quen đến mức chị không cần nghĩ. Mở vòi, hứng nước, quay lại, nghiêng nhẹ chiếc ca. Nước thấm xuống đất, một ít tràn ra chiếc đĩa lót bên dưới. Mấy chiếc lá rung lên rất khẽ.

Một phóng viên trẻ đứng gần đó nhìn chị, rồi hỏi: "Hôm nay chị vẫn tưới cây hả chị?".

Chị Mẫn cười. Nụ cười hơi mỏng, nhưng hiền. "Ngày nào cây còn ở đây thì ngày đó còn phải tưới chứ em".

Cậu phóng viên không nói thêm. Cậu quay đi, cúi xuống xếp lại mấy cuốn sổ tay. Trong những cuốn sổ ấy có đủ thứ: số điện thoại của một công nhân bị nợ lương, địa chỉ một xóm trọ từng cần gạo trong mùa khó, tên một học sinh nghèo được bạn đọc giúp đỡ, mấy dòng ghi vội từ một phiên tòa, một khu nhà trọ, một bến xe, một bệnh viện, một công trường còn sáng đèn khi thành phố đã khuya. Có những chi tiết nhỏ đến mức nếu không làm báo, có lẽ người ta sẽ không giữ lại. Nhưng với người làm báo, nhiều khi chính những dòng ghi vội ấy đã mở ra một bài viết, một cuộc giúp đỡ, một lần người yếu thế được lắng nghe.

Báo chí là vậy. Có những ngày rất ồn ào, có những ngày lại âm thầm. Có lúc tờ báo hiện ra trên tay bạn đọc bằng mùi giấy mới, bằng một cái tựa lớn nơi trang nhất. Có lúc nó hiện ra trong màn hình điện thoại, qua một dòng tin nóng, một bài phóng sự, một lời nhắn gửi cộng đồng. Nhưng phía sau mỗi dòng chữ luôn có những con người lặng lẽ. Người đi hiện trường trong mưa. Người ngồi lại tòa soạn đến khuya. Người sửa từng dấu chấm, dấu phẩy. Người nghe một cuộc điện thoại của bạn đọc rồi không nỡ bỏ qua. Người gặp một hoàn cảnh khó khăn và tự nhắc mình phải viết sao cho đúng, cho vừa đủ, để sự thật được nói lên mà người trong cuộc không bị tổn thương thêm.

Hôm nay, một chặng đường khép lại. Không phải chỉ một căn phòng được dọn đi, một tấm bảng tên được tháo xuống, một địa chỉ quen thuộc đổi sang một hình hài khác. Với nhiều người, đó còn là những năm tháng tuổi trẻ, những bữa cơm ăn vội, những chuyến công tác xa nhà, những đêm chờ tin, những buổi sáng mở trang báo lên và tự hỏi bài hôm qua của mình có giúp được ai thêm một chút hay không.

Nhưng khép lại không có nghĩa là mất hết. Trong đời sống, có những điều phải dừng lại theo tên gọi, theo mô hình, theo yêu cầu của một giai đoạn mới. Không ai có thể đứng mãi ở một khúc quanh cũ, dù nơi đó từng có rất nhiều kỷ niệm. Thời cuộc luôn đi tới. Sự phát triển nhiều khi bắt đầu bằng những cuộc sắp xếp không dễ dàng, những cuộc chia tay không ai mong, những thay đổi buộc con người phải tự đặt lại mình trong một trật tự mới.

Điều còn lại, sau tất cả, là cách người ta bước qua sự thay đổi ấy. Có thể buồn, nhưng không buông xuôi. Có thể tiếc, nhưng không níu kéo. Có thể lặng đi một lúc, nhưng rồi vẫn phải làm cho xong phần việc cuối cùng, vẫn giữ cho thẳng thắn, đàng hoàng, tử tế. Bởi một cơ quan, một tờ báo, một chặng đường có thể khép lại bằng một quyết định. Còn lòng yêu nghề, trách nhiệm với bạn đọc, sự nghiêm cẩn trước từng dòng chữ và niềm tin vào con người thì không dễ gì kết thúc. Chúng chỉ chuyển sang một cách hiện diện khác, như dòng nước rời chiếc ca nhựa nhỏ để thấm xuống lớp đất trong chậu cây bên cửa sổ.

Gần trưa, nắng chiếu xiên qua ô kính. Những hạt bụi nhỏ bay trong luồng sáng. Chị Mẫn lấy khăn lau lại mặt bàn lần cuối, dù lát nữa có thể bàn sẽ được chuyển đi. Một anh nhân viên kỹ thuật đi ngang, dừng lại nhìn chậu cây rồi hỏi: "Cây này để lại hay sao chị?".

Chị Mẫn nhìn ra ngoài sân. Dưới kia, vài chiếc xe đang chờ. Người lên xuống, khiêng những thùng giấy, gọi nhau kiểm tra xem còn sót gì không. Chị im một chút rồi nói: "Cây thì phải ở chỗ có người tưới. Mình đem theo".

Câu nói ấy nhẹ thôi, vậy mà mấy người đứng gần đều nghe. Không ai bình luận gì. Có lẽ cũng không cần. Trong những ngày như thế này, người ta không cần những lời quá lớn. Một câu nói vừa đủ, một việc làm nhỏ, một cái nhìn lặng đi trong giây lát cũng đã đủ để hiểu rằng ai cũng có phần thương nhớ của mình và ai cũng đang tự học cách bước tiếp.

Buổi chiều, khi căn phòng đã thưa dần tiếng người, chị Mẫn bọc chậu cây bằng một tờ báo cũ để đất khỏi rơi. Đó là tờ báo của buổi sáng hôm ấy, số báo cuối cùng, trên vài góc giấy còn thơm mùi mực mới. Chị đặt chậu cây vào chiếc thùng giấy, nhưng nghĩ sao lại lấy ra, ôm trên tay. "Để vậy dễ gãy lá", chị nói như tự giải thích.

Lúc chị bước ra cửa, cậu phóng viên trẻ chạy theo, đỡ giúp chị một thùng đồ. Hai người đi chậm qua hành lang. Những bóng đèn trên trần vẫn sáng. Ở đâu đó trong phòng kỹ thuật, màn hình vẫn còn mở, như để giữ nhịp cho những giờ cuối cùng của trang báo điện tử. Cánh cửa phòng phía sau khép lại rất nhẹ.

Ngoài sân, nắng cuối ngày còn vương trên mấy tán cây. Thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày, vẫn có người tan ca, có người vội đến một cuộc hẹn, có người mở điện thoại đọc một dòng tin mới, có người đang bắt đầu một ca làm đêm ở đâu đó. Cuộc sống không dừng lại. Và những người từng quen lắng nghe nhịp sống ấy cũng sẽ tìm cách đi tiếp, trong một vị trí khác, một công việc khác, một hình hài khác.

Ngày cuối cùng, có người vẫn tưới cây. Và chừng nào còn có người nhớ tưới một mầm xanh, những điều tử tế vẫn còn cơ hội lan tỏa!