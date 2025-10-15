HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Những chấn thương "tưởng nhẹ" nhưng gây hậu quả nặng nề cho trẻ mà cha mẹ thường bỏ qua

Hải Yến

(NLĐO) - Chỉ một va chạm tưởng chừng nhẹ trong sinh hoạt hoặc giao thông cũng có thể gây tổn thương nặng nề nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Ngày 15-10, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho hay vừa tiếp nhận 2 bệnh nhi bị tổn thương nặng nề do tai nạn sinh hoạt và giao thông. 

Bé trai 14 tuổi bị liệt hai chân sau tai nạn xe máy

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhi (14 tuổi, ở Khánh Hoà) bị liệt hai chân do đứt tủy sống sau tai nạn giao thông. Theo người nhà, bệnh nhi bị trượt ngã khi đang điều khiển xe máy. Sau cú ngã, em bị đau hai chân. Tại bệnh viện địa phương, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy em bị gãy xương sống, tủy sống bị đứt, xương sống gãy vỡ phức tạp nên được chuyển khẩn cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bác sĩ cảnh báo các tai nạn ở trẻ - Ảnh 1.

Bệnh nhi được thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM)

Tại bệnh viện, ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng đặt dụng cụ cố định cột sống, giúp bệnh nhi giảm đau và phòng ngừa loét do nằm lâu. Dù khả năng phục hồi vận động rất thấp, ca mổ vẫn được tiến hành với tinh thần nỗ lực cao nhất để bảo tồn chức năng và cải thiện chất lượng sống cho em.

BSCK1 Nguyễn Thành Đô, Phó Khoa Ngoại thần kinh-Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết chấn thương cột sống ở trẻ em chiếm từ 1–10%. Tổn thương vùng cổ và thắt lưng ít gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Phụ huynh cần nhắc trẻ tuân thủ luật giao thông, đội mũ bảo hiểm, không điều khiển xe máy, xe đạp điện khi chưa đủ tuổi.

Trường hợp thứ 2 là bé gái P.N.B.K (11 tuổi, ở TP HCM), được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng tê tay chân, yếu hai chân và đau vùng cổ kéo dài. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bé bị gãy trật đốt sống cổ C1–C2, tủy sống bị chèn ép nghiêm trọng – tình trạng đe dọa liệt tứ chi hoặc ngưng thở bất cứ lúc nào.

Theo lời kể của mẹ bé, cách đây hai năm, trong lúc chơi trượt patin, bé ngã ngửa ra sau nhưng không có biểu hiện bất thường. Do chủ quan, gia đình không đưa đi khám cho đến khi bé có biểu hiện tê liệt tăng dần.

Sau đó, bệnh nhi cũng được phẫu thuật cố định hai đốt sống cổ bằng dụng cụ làm cứng và giải ép tủy sống. "Cột sống cổ là vùng phẫu thuật cực kỳ khó, đặc biệt ở trẻ em. Chỉ một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến trung tâm hô hấp và khiến bệnh nhi ngưng thở ngay trên bàn mổ" - BS Đô nhấn mạnh.

Nhờ hệ thống theo dõi dẫn truyền thần kinh tủy sống hiện đại và trình độ chuyên môn cao, ca phẫu thuật đã thành công sau 8 tiếng. Sau một tuần, bé hết tê tay chân, vết mổ hồi phục tốt và bắt đầu tập đi trở lại.

Theo các bác sĩ, nhiều phụ huynh chỉ cho trẻ chụp CT scan não sau té đập đầu mà bỏ sót kiểm tra vùng cổ, một khu vực nguy hiểm không kém. Chấn thương cổ có thể xảy ra đồng thời nhưng không biểu hiện ngay. Nếu trẻ bị đau cổ, tê tay chân hoặc yếu chi dù chỉ thoáng qua, nên chụp thêm cột sống cổ để phát hiện sớm tổn thương, tránh nguy cơ liệt hoặc tử vong.

"Phụ huynh cần giám sát trẻ, đặc biệt trong các hoạt động thể thao, giao thông. Dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ, tuân thủ luật giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng cách và không điều khiển xe máy, xe đạp điện khi chưa đủ tuổi là những biện pháp chính để phòng ngừa chấn thương cột sống nghiêm trọng"-BS Đô khuyến cáo thêm.


Tin liên quan

Nhiều trẻ bị đứt lìa ngón tay do tai nạn sinh hoạt

Nhiều trẻ bị đứt lìa ngón tay do tai nạn sinh hoạt

(NLĐ) - Tại hội thảo về phẫu thuật bàn tay do Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM tổ chức ngày 9-3, bác sĩ Võ Văn Châu ghi nhận trong 8 năm qua có 16 trường hợp vi phẫu nối bàn tay và ngón tay đứt lìa ở trẻ em.

Khẩn cứu cô gái trẻ bị tai nạn giao thông nguy kịch, vỡ lách, gãy khung chậu

(NLĐO)- Nạn nhân bị tai nạn giao thông chấn thương khá nặng, lóc da ngầm toàn bộ vùng 1/2 bụng dưới, mông, vỡ lách và thận, tràn dịch màng phổi.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM: Sức khỏe tài xế taxi hiện ra sao?

(NLĐO) - Tài xế taxi công nghệ đã tông chết tại chỗ một nam sinh chạy xe máy, sau đó lao vào nhà dân khiến nữ hành khách ngồi trên xe cũng tử vong sau đó

