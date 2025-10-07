Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM: Sức khỏe tài xế taxi hiện ra sao?

Sáng 7-10, một nguồn tin của phóng viên cho biết tài xế taxi công nghệ gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào sáng hôm qua (6-10) hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Theo nguồn tin, tài xế taxi công nghệ bị gãy xương đòn, vẫn đang được theo dõi.

Tài xế này đã tông chết tại chỗ một nam sinh chạy xe máy, tiếp đó lao vào nhà dân khiến nữ hành khách ngồi trên xe cũng tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ tai nạn

Danh tính nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là anh T.H.C (SN 2005, quê ở Thanh Hóa). Anh C là sinh viên 1 trường đại học trên địa bàn.

Còn nữ hành khách trên xe taxi tên N.T.N (SN 1953, thường trú phường Phú Lợi, TP HCM).

Thời điểm xảy ra tai nạn, bà N. bị thương và chảy máu ở vùng mặt và đầu. Bà N. tâm lý bị hoảng loạn và mắc kẹt trong chiếc taxi. Nạn nhân được người dân giải cứu ra ngoài đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TP HCM, chiếc taxi công nghệ lưu thông theo hướng vào phường Bình Dương.

Khi đến đoạn qua phường Phú Lợi thì chiếc xe này bất ngờ lao sang làn đường ngược lại, tông trúng người đàn ông đi xe máy.

Chiếc xe này lại tiếp tục tông vào gốc cây trước khi lao vào nhà của một người dân trên đường Huỳnh Văn Luỹ.







