Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 11-12

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị khả quan cổ phiếu HPG của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát với giá mục tiêu 30.000 đồng/cổ phiếu.

Theo SSI, kết quả kinh doanh trong tháng 11-2023 của Hòa Phát cao hơn kỳ vọng. Vì vậy, SSI điều chỉnh ước tính lợi nhuận ròng năm 2023 từ 5.950 tỉ đồng lên 6.150 tỉ đồng, giảm 27,5% so với năm ngoái.

Kết quả trên tương đương với mức lợi nhuận ròng quý IV/2023 khoảng 2.300 tỉ đồng so với mức lỗ 2.000 tỉ đồng trong quý IV/2022.

Biến động cổ phiếu HPG 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 27.700 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

SSI dự báo Hòa Phát sẽ ghi nhận khoản lỗ tỉ giá thấp hơn nhiều, thậm chí thu được một khoản lãi tỉ giá nhẹ trong quý IV/2023 so với khoản lỗ 175 tỉ đồng trong quý trước.

Bên cạnh đó, SSI tăng dự phóng lợi nhuận của Hòa Phát năm 2024 lên 11.200 tỉ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ, dựa trên giả định mảng thép sẽ phục hồi trong năm 2024 từ mức nền rất thấp của năm 2023.

Theo đó, SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 30.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu IMP của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm với giá mục tiêu 74.000 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, Imexpharm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 467 tỉ đồng và 70 tỉ đồng, tăng 12% và 25% so với cùng kỳ năm 2022.

Biến động cổ phiếu IMP 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 55.200 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Năm 2023, VDSC dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Imexpharm đạt 1.980 tỉ đồng và 317 tỉ đồng, tăng 20% và 36% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3.847 đồng.

Năm 2024, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này có thể đạt 2.229 tỉ đồng và 367 tỉ đồng, tăng 13% và 15% so với cùng kỳ, tương đương EPS là 4.458 đồng.

Trên cơ sở đó, VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu IMP với giá mục tiêu 74.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu DGW của Công ty CP Thế giới số với giá mục tiêu 56.800 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý III/2023, Thế giới số đạt doanh thu thuần 5.413 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ do do sức mua trong ngành bán lẻ suy yếu. Do đó, lợi nhuận sau thuế cũng giảm 43%, đạt 102 tỉ đồng.

Biến động cổ phiếu DGW 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 53.200 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Theo KBSV, ảnh hưởng chung của nền kinh tế nên sức mua đối với hầu hết các ngành hàng của Thế giới số đều suy giảm.

KBSV cho rằng với việc liên tục tìm kiếm ngành hàng và nhãn hàng mới, đa dạng doanh thu cùng với mô hình kinh doanh khác biệt, dự báo kết quả kinh doanh trong thời gian tới của Thế giới số sẽ sớm hồi phục và không bị ảnh hưởng nhiều như các nhà bán lẻ khác.

Do vậy, KBSV khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 56.800 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).