Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 7-12

Công ty chứng khoán VNDIRECT khuyến nghị tích cực với cổ phiếu HPG của Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát. Giá hiện tại của HPG là 27.600 đồng. Giá mục tiêu của cổ phiuees là 31.000 đồng.



HPG được kỳ vọng có triển vọng phục hồi lợi nhuận. Cụ thể, sản lượng thép phục hồi nhờ xuất khẩu và giá bán trung bình gần đây tăng theo xu hướng giá Trung Quốc. Biên lợi nhuận gộp của HPG tiếp tục cải thiện nhờ chi phí đầu vào giảm, quản lý hàng tồn kho tốt hơn và tăng sản lượng xuất khẩu thép cuộn cán nóng HRC.

Lợi nhuận ròng của HPG năm 2024-2025 sẽ tăng 120% và 64% so với cùng kỳ nhờ hưởng lợi chính từ chính sách nới lỏng tiền tệ của Chính phủ, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, gỡ khó thị trường bất động sản. Việc kỳ vọng nguồn cung bất động sản sẽ hồi phục trong những quý tới, thúc đẩy nhu cầu thép trong nước.

Trong ngắn hạn, xuất khẩu vẫn sẽ là điểm sáng của HPG. Giá nguyên liệu đầu vào nhiều khả năng sẽ giảm, qua đó giúp thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) tăng. Tỉ giá và lãi suất sẽ không còn tạo khó khăn cho HPG do môi trường lãi suất thấp hơn và quản lý hàng tồn kho tốt hơn. HPG ở mức định giá hấp dẫn để tích sản cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Một cổ phiếu khác trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp (KCN) cũng được VNDIRECT khuyến nghị khả quan là KBC của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc. KBC đang được giao dịch ở mức 33.050 đồng. Giá mục tiêu của cổ phiếu này là 40.000 đồng.

Theo đó, KBC được ưa thích vì bước nhảy vọt về lợi nhuận trong giai đoạn 2023-2025 nhờ sự đóng góp từ 3 dự án KCN mới: Nam Sơn Hạp Lĩnh, Quang Châu mở rộng và đặc biệt là Tràng Duệ 3, dự án có thể hoàn tất việc thủ tục pháp lý trong nửa cuối năm nay.

Tràng Duệ 3 dần trở thành điểm nóng thu hút dòng vốn FDI tại Hải Phòng và có thể thúc đẩy thuê đất KCN từ những năm tới nhờ một số hợp đồng đáng chú ý có thể được ký kết. Cụ thể là khoản đầu tư thêm 1 tỉ USD để mở rộng sản xuất và xây dựng nhà máy V3 từ LG Innotek. Tập đoàn LG sẽ tiếp tục đầu tư thêm 3 tỉ USD để mở rộng LG Display và LG Electronics.

Triển vọng cổ phiếu KBC đến từ dòng tiền vững chắc, sức khỏe tài chính lành mạnh KBC đang giao dịch ở mức định giá P/E 7,2 lần và P/B hiện tại là 1,3 lần, thấp hơn đáng kể so với các công ty cùng ngành. Điều này mở ra cơ hội để tích lũy cổ phiếu của một trong những nhà phát triển KCN có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất. Rủi ro giảm giá đối với cổ phiếu KBC là doanh số bán hàng thấp hơn; triển khai dự án mới chậm hơn dự kiến.

Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVD của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam. Cổ phiếu PVD đang được giao dịch ở mức 29.100 đồng.

Doanh thu 9 tháng năm 2023 của PVD tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. PVD không phát sinh doanh thu từ giàn đi thuê nhưng giá cước trung bình tăng khoảng 30%. Hiệu suất giàn khoan hoạt động cải thiện mạnh, giúp cho doanh thu không bị sụt giảm nhiều. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 304 tỉ đồng, so với mức lỗ 201 tỉ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận chủ yếu do giá cước cho thuê trung bình và hiệu suất khai thác các giàn khoan tăng.

Giá dầu thô Brent neo ở mức cao nhưng số lượng giàn khoan tại các khu vực trọng điểm trên thế giới hầu như chỉ đi ngang hoặc giảm kể từ tháng 12-2022. Nghịch lý này vẫn có thể tiếp diễn trong giai đoạn 2024-2025. Nhu cầu thuê tăng mạnh tại khu vực Trung Đông và Đông Nam Á có thể khiến thị trường thâm hụt nguồn cung giàn tự nâng. Hiệu suất hoạt động của giàn tự nâng đang quay trở lại mức năm 2014 (đỉnh của chu kỳ giá dầu gần nhất). Các giàn tự nâng của PVD dự kiến sẽ kín lịch hoạt động tới năm 2025.

Cổ phiếu PVD được khuyến nghị mua với giá mục tiêu 34.300 đồng.