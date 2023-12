Trong báo cáo chiến lược đầu tư tháng 12 vừa công bố, Công ty chứng khoán VNDIRECT đã đánh giá triển vọng tích cực đối với 2 cổ phiếu ngân hàng là MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và CTG của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).



Với cổ phiếu MBB, công ty chứng khoán cho biết có triển vọng tăng trưởng trong dài hạn nhờ hạn mức tăng trưởng tín dụng dồi dào (>25%), cao hơn nhiều so với kế hoạch toàn ngành (14%). Kết quả này được hỗ trợ bởi nguồn vốn dồi dào, việc tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém và lợi thế ở các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao như năng lượng tái tạo, bán lẻ.

MBB cũng có lợi thế chi phí vốn thấp nhờ tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đầu ngành giúp duy trì biên lãi ròng (NIM) ở trong nhóm tốt nhất thị trường. Hệ sinh thái dịch vụ tài chính đa dạng hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong dài hạn, bao gồm cho vay tiêu dùng, bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ), môi giới, chứng khoán và quản lý quỹ.

Đến cuối quý III/2023, MBB ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng 13,7% so với đầu năm, cao hơn nhiều so với tăng trưởng của ngành là 7%. Nợ xấu tăng chủ yếu đến từ danh mục cho vay mua nhà, chi phí dự phòng cũng tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng điểm sáng là tỉ lệ khoản vay nhóm 2 giảm xuống 2,97% từ 3,6%.

Giá cổ phiếu của MBB đang ở 18.500 đồng và giá mục tiêu được kỳ vọng là 25.900 đồng/cổ phiếu.

Riêng với CTG của VietinBank, chứng khoán VNDIRECT kỳ vọng Chính phủ sẽ thúc đẩy thực hiện đầu tư công một cách mạnh mẽ hơn trong cuối năm 2023. Ngân hàng có thể tận dụng cơ hội này để cung cấp khoản vay cho các dự án, nhà thầu và doanh nghiệp tham gia thực hiện các dự án hạ tầng công cộng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng cho vay.

Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt nhờ trích lập chi phí dự phòng mạnh mẽ. Trong số các ngân hàng cùng nhóm, CTG là ngân hàng duy nhất có tỉ lệ nợ xấu giảm so với cùng kỳ do ngân hàng đã thực hiện trích lập mạnh mẽ trong 9 thán đầu năm.

Tỉ lệ bao nợ xấu của VietinBank được cải thiện lên 172% - cao thứ 2 trong số 15 ngân hàng niêm yết lớn nhất. Giá cổ phiếu của CTG đang giao dịch là 26.550 đồng và giá mục tiêu được kỳ vọng là 34.600 đồng/cổ phiếu.



Công ty chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FPT của Công ty cổ phần FPT.

Giá cổ phiếu của FPT đang được giao dịch quanh 93.600 đồng. So với báo cáo trước đó, BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu với giá mục tiêu là 108.000 đồng.

Theo công ty chứng khoán, định giá cơ sở là năm 2024 nhằm phản ánh triển vọng duy trì đà tăng trưởng mạnh tại thị trường Nhật Bản, APAC và kỳ vọng hồi phục tại thị trường Mỹ, định giá P/E mục tiêu khoảng 18 lần tương đương giai đoạn có cùng tăng trưởng nên định giá hiện tại là hấp dẫn.

Triển vọng tăng trưởng 20% trong năm 2024, với động lực chính đến từ khối công nghệ +24% và khối giáo dục +32% so với năm trước. Trong đó, thị trường Nhật Bản và APAC, nhu cầu đầu tư công nghệ thông tin lớn, khối lượng công việc gia tăng khi tệp khách hàng và thị phần được mở rộng nhờ chất lượng dịch vụ tốt và giá thành cạnh tranh so với đối thủ. Thị trường Mỹ, FPT cũng tăng sự hiện diện và lợi ích cộng hưởng thông qua hai thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) mới trong năm nay…

Năm 2023, BSC dự báo FPT ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 52.880 tỉ đồng (+20,2%) và 6.334 tỉ đồng (+19,3%). Dự kiến năm 2024 doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sẽ tiếp tục tăng mạnh.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).