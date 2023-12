Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 12-12

Công ty Chứng khoán SSI vừa khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu IDC của Tổng Công ty IDICO với giá mục tiêu 53.200 đồng. Hiện tại, cổ phiếu IDC được giao dịch 50.700 đồng.



Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng hợp đồng ký kết bản ghi nhớ (MOUs) của IDICO đạt 92 ha, dự kiến sẽ được chuyển sang hợp đồng chính thức 3-6 tháng tới. Ước tính diện tích cho thuê trong năm 2024 đạt 95 ha (+35% so với cùng kỳ), trong đó có các hợp đồng lớn như Hyosung (thuê 25 ha tại KCN Phú Mỹ với giá thuê đạt 125 USD/m2).

Dự án Khu đô thị phường 6, Tân An (Idico Linco – IDC tăng sở hữu từ 51% lên 82%) dự kiến sẽ được chuyển nhượng cho Aeon để phát triển trung tâm thương mại. Giá trị giao dịch dự kiến đạt hơn 470 tỉ đồng, với tỉ suất lợi nhuận gộp 80%. Thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2024.

IDICO dự kiến tiếp tục duy trì mức cổ tức 40% bằng tiền mặt trong năm 2024 nhờ dòng tiền tích cực từ khách hàng thuê.

Thị trường chứng khoán tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm qua

Trong quý IV/2023, ước tính tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của IDICO lần lượt đạt 1.800 tỉ đồng (tăng 48%) và 430.000 tỉ đồng (tăng 44% so với cùng kỳ), do mức nền thấp được thiết lập cùng kỳ. Ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2024 sẽ tăng mạnh lên 2.400 tỉ đồng.

Một cổ phiếu khác được SSI khuyến nghị mua trong báo cáo chiến lược tháng 12-2023 là FPT của Công ty cổ phần FPT. Giá cổ phiếu FPT hiện là 95.000 đồng. Giá mục tiêu là 100.200 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, FPT ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỉ đồng (+20% so với cùng kỳ). Đóng góp lợi nhuận trước thuế lớn nhất đến từ mảng công nghệ thông tin (chiếm 46%), đặc biệt là công nghệ thông tin nước ngoài (+30%).

FPT kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định 2 chữ số được duy trì trong năm 2024, đặc biệt là mảng công nghệ thông tin (+24%) và mảng giáo dục (+23% so với cùng kỳ). Thị trường nước ngoài tiếp tục đóng góp chủ yếu vào mảng công nghệ thông tin của FPT nhờ vị thế vững chắc ở Nhật Bản, Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương cũng như lợi thế chi phí thấp.

Đối với mảng giáo dục, FPT sẽ hưởng lợi từ việc mở rộng quy mô trường học cũng như kỳ vọng khoa vi mạch bán dẫn của Đại học FPT sẽ đào tạo lứa sinh viên đầu tiên và FPT tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu trong tương lai.

Trong quý IV/2023, ước tính lợi nhuận ròng của doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng 22%.



Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PNJ của Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) với giá mục tiêu 1 năm là 97.700 đồng. Giá hiện tại của cổ phiếu PNJ là 80.000 đồng.

Trong báo cáo cập nhật, BSC điều chỉnh dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế điều chỉnh của PNJ tăng lần lượt 1% và 6,6% so với ước tính trước đó. Dự kiến năm 2024, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty tiếp tục tăng.

Có được điều này là nhờ PNJ tiếp tục tăng trưởng trên mức nền cao, tiếp tục mở rộng thị phần, tăng độ phủ cửa hàng và tối ưu hóa chi phí hoạt động.

Trong tháng 10-2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ đạt 3.008 tỉ đồng (+1,6%) và 193 tỉ đồng (+31,6% so với cùng kỳ), tăng hơn so với ước tính trong báo cáo ngành của BSC. Điều này nhờ chiến lược bán hàng linh hoạt và mở rộng tập khách hàng mới, tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).