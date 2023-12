Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 14-12

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) vừa có báo cáo lần đầu và khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VIB của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam. Giá cổ phiếu VIB đang là 19.050 đồng. Giá mục tiêu 1 năm của VIB là 27.800 đồng.

Dù kết quả kinh doanh dự kiến sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức nhưng định giá của VIB đang ở mức khá hấp dẫn và có thể được cải thiện nhờ môi trường lãi suất thấp lịch sử.

Việc đa dạng hoá nguồn vốn bằng cách huy động vốn dài hạn từ các tổ chức tài chính nước ngoài có lãi suất thấp hơn trong nước giúp chi phí vốn của VIB ở mức khá thấp so với các ngân hàng cạnh tranh, dù đây là một ngân hàng tư nhân bán lẻ có quy mô trung bình. Cộng với việc tập trung cho vay phân khúc bán lẻ có lợi suất cao giúp VIB đạt được khả năng sinh lời vượt trội hơn các ngân hàng khác.

Tuy nhiên, nhu cầu tín dụng cá nhân sụt giảm do thị trường bất động sản trầm lắng sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên tăng trưởng tín dụng, biên lãi ròng (NIM) cũng như lợi nhuận của ngân hàng này trong thời gian tới.

Thị trường chứng khoán bất ngờ giảm mạnh trong ngày 13-12, nhiều cổ phiếu lao dốc

Chất lượng tài sản suy giảm trong 9 tháng năm 2023 và bộ đệm dự phòng khá mỏng khiến chi phí dự phòng của VIB sẽ ở mức cao trong thời gian tới. Ước tính chi phí tín dụng của VIB trong năm 2023-2025 sẽ ở quanh mức 2%, cao hơn so với mức 0,6% của năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 và 2024 của VIB kỳ vọng đạt lần lượt 11.100 tỉ đồng (+5,6%) và 11.719 tỉ đồng (+10,1% so với cùng kỳ).

Một cổ phiếu ngành hóa chất được ACBS khuyến nghị trung lập là DGC của Công ty CP Hóa chất Đức Giang.

Cổ phiếu DGC đang được giao dịch 95.900 đồng. Giá mục tiêu của DGC trong thời gian tới là 100.900 đồng nên công ty chứng khoán khuyến nghị nắm giữ.

Hóa chất Đức Giang là một công ty hoạt động trong ngành hóa chất. Hoạt động chính của công ty là sản xuất các sản phẩm phốt pho, bao gồm phốt pho vàng, các loại axit photphoric, phân bón, phụ gia thức ăn chăn nuôi…

Hóa chất Đức Giang có bảng cân đối "khỏe mạnh" và đủ tiềm lực để mở rộng. Trong nhiều năm liên tiếp, lượng tiền mặt của công ty luôn lớn hơn tổng nợ. Lượng tiền mặt ròng của công ty tăng gần ba lần so với thời điểm cuối năm 2021.

Không chỉ mở rộng trong ngành phốt pho, công ty còn có những dự án lớn để mở rộng qua các ngành khác như dự án Xút (NaOH) Nghi Sơn và dự án Bauxit Tây Nguyên. Những dự án này sẽ là động lực tăng trưởng chính cho Hóa chất Đức Giang trong dài hạn.

Năm 2023, kỳ vọng Hóa chất Đức Giang sẽ đạt doanh thu 10.216 tỉ đồng (-29%) và lợi nhuận sau thuế đạt 3.236 tỉ đồng (-46% so với cùng kỳ). Doanh thu dự kiến thấp hơn 8% trong khi lợi nhuận sau thuế cao hơn 8% so với kế hoạch của công ty. Điều này do giá phốt pho vàng hồi phục nhanh hơn nhưng nhu cầu thị trường lại yếu hơn.

Tuy nhiên, tình hình sẽ khả quan hơn trong năm tiếp theo khi giá cả hàng hóa tiếp tục hồi phục nhẹ. Dự phóng Hóa chất Đức Giang sẽ đạt doanh thu 11.556 tỉ đồng (+23%) và lợi nhuận ròng đạt 3.681 tỉ đồng (+23% so với cùng kỳ).

Công ty Chứng khoán VNDIRECT khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu POW của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Giá cổ phiếu POW được giao dịch ở mức 11.400 đồng. Giá mục tiêu của cổ phiếu này là 15.600 đồng.

EVN dự báo nhu cầu điện quốc gia sẽ tăng 8,9% so với cùng kỳ trong năm 2024, cao hơn so với mức tăng trưởng ước tính 4,6% của năm 2023. EVN dự kiến sẽ huy động nhiệt điện ngay từ đầu năm, do đó nhiệt điện sẽ được huy động ở mức cao trong năm 2024.

VN-Index giảm khá mạnh trong ngày 13-12, với nhiều cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ.

Trong năm 2023, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có 6 đợt bảo dưỡng trùng tu các nhà máy điện, ảnh hưởng đến sản lượng điện huy động. Sang năm 2024, các nhà máy của công ty được kỳ vọng sẽ vận hành liên tục do không có lịch bảo dưỡng nào vào năm tới. Dự phóng tổng sản lượng huy động của công ty sẽ tăng 23% và tổng doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ trong năm 2024.

Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án trọng điểm của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam với tổng vốn đầu tư 34.000 tỉ đồng. Nhà máy này được coi là động lực tăng trưởng trong ngắn hạn và dài hạn của công ty. Đây sẽ là dự án điện đầu tiên tại Việt Nam sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải carbon.

Định giá POW hấp dẫn nhờ triển vọng lợi nhuận và vị thế dẫn đầu mảng điện khí.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).