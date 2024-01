Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 19-1

Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị mua cổ phiếu MSH của Công ty CP May Sông Hồng với giá mục tiêu 55.900 đồng/cổ phiếu.

Theo PHS, sau khi làn sóng cắt giảm hàng tồn kho trên diện rộng kết thúc, các thương hiệu thời trang đang dần bổ sung hàng tồn kho của MSH trở lại kể từ quý IV/2023. MSH được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ sự hồi phục của đơn hàng dệt may khi các đối tác chính là Walmart và Target đều đang gia tăng các đơn hàng.

Vào tháng 11-2023, MSH đã khởi công xây dựng nhà máy Xuân Trường II có tổng vốn đầu tư hơn 700 tỉ đồng và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2024.

Về nhà máy may Sông Hồng 10, tính đến tháng 5-2023, nhà máy này đã hoạt động một nửa so với công suất thiết kế. Các nhà máy mới đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng năng suất cho các đơn hàng FOB, tạo động lực tăng trưởng trong tương lai.

Biến động cổ phiếu MSH 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 36.800 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Dựa trên mức nền thấp của năm 2023 và triển vọng gia tăng đơn hàng tại các thị trường xuất khẩu chính, PHS cho rằng tình hình kinh doanh của MSH sẽ tăng trưởng ngay từ quý I/2024.

Cho năm 2024, PHS dự phóng doanh thu thuần của MSH sẽ tăng 10,9% so với cùng kỳ, đạt 5.252 tỉ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 318 tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, PHS khuyến nghị mua cổ phiếu MSH với giá mục tiêu 55.900 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) khuyến nghị khả quan cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với giá mục tiêu 110.400 đồng/cổ phiếu.

Theo VND, Đức Giang có thể tự đáp ứng 80% nhu cầu apatit và có thể quản lý lợi nhuận khi giá phốt pho (P4) biến động.

Bên cạnh đó, Đức Giang đã phát triển công nghệ sử dụng quặng bột và than bột cũng như hỗn hợp quặng apatit loại I và loại II trong sản xuất P4, rẻ hơn nhiều so với quặng loại I, quặng viên và viên than cốc.

Biến động cổ phiếu DGC 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 92.200 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Sau khi mua lại Công ty CP Phosphor 6, doanh nghiệp này nâng công suất P4 thêm 9.800 tấn/năm (tăng 16,3%). Ngoài ra, DGC cũng mua lại doanh nghiệp sản xuất pin lithium – phục vụ ngành công nghiệp xe điện đầy tiềm năng.

VND cho biết Đức Giang có kế hoạch triển khai dự án khai thác quặng bôxit, chế biến bôxit thành nhôm ôxit và chế biến nhôm ôxit thành nhôm. Theo ban lãnh đạo, dự án có thể đóng góp doanh thu tương đương mảng phốt pho hiện tại vào năm 2028.

Theo đó, VND khuyến nghị khả quan cổ phiếu VND với giá mục tiêu 110.400 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).