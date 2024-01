Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 22-1

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) khuyến nghị khả quan cổ phiếu FPT của Công ty CP FPT với giá mục tiêu 117.300 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2023, doanh thu của FPT tăng 19,5% so với cùng kỳ, đạt 52.618 tỉ đồng, lợi nhuận ròng tăng 22,2% so với cùng kỳ, ở mức 6.470 tỉ đồng, hoàn thành 97,8% dự báo của VND.

Bên cạnh đó, năm 2023 đánh dấu cột mốc doanh thu mảng dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài của FPT đạt 24.288 tỉ đồng (1 tỉ USD), tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ký mới của mảng CNTT nước ngoài tăng 37,6%, đạt 29.777 tỉ đồng, trong đó có 37 dự án với quy mô trên 5 triệu USD.

Biến động cổ phiếu FPT 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 96.300 đồng/cổ phiếu

Thành tựu này cho thấy quỹ đạo tăng trưởng của công ty tiếp tục được củng cố cũng như tham vọng sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu hơn nữa.

FPT đặt mục tiêu doanh thu mảng CNTT nước ngoài đạt 5 tỉ USD vào năm 2030 (tương đương mức tăng trưởng kép 26% trong giai đoạn năm 2024-2030).

Đầu năm 2024, Tổ chức Giáo dục FPT liên tiếp công bố khởi công xây trường học tại Hậu Giang, Thanh Hóa và Huế; nhanh chóng mở rộng hệ thống đến 11 tỉnh, thành phố với 13 trường học.

Theo VND, sự mở rộng này sẽ giúp cung cấp một lực lượng lao động có tay nghề cao, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững cho chính FPT.

Trên cơ sở đó, VND khuyến nghị khả quan cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 117.300 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) giữ nguyên giá mục tiêu 50.000 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu LHG của Công ty CP Long Hậu.

Theo VDSC, Long Hậu ghi nhận sự phục hồi mạnh trong quý IV/2023 so với các quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, doanh thu đạt 145 tỉ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế cũng tăng 104% lên 62 tỉ đồng.

Biến động cổ phiếu LHG 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 31.000 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu đạt 395 tỉ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ (hoàn thành 43% kế hoạch năm) và lợi nhuận sau thuế 166 tỉ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ nhưng hoàn thành 131% kế hoạch. Tương đương tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 2023 đạt 3.329 đồng.

Trong kịch bản cơ sở của năm 2024, VDSC dự báo doanh thu của LHG ở mức 539 tỉ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ) và 192 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 15% so với cùng kỳ) nhờ tốc độ bán hàng phục hồi và diện tích nhà xưởng sản xuất cho thuê tăng lên. EPS 2024 ước tính là 3.837 đồng

Theo đó, VDSC cho biết vẫn giữ nguyên giá mục tiêu 50.000 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo)