Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 27-2

Công ty chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị mua cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động. Giá cổ phiếu hiện tại là 44.350 đồng. Giá mục tiêu của cổ phiếu MWG là 56.800 đồng.



Trong năm 2023, Bách Hóa Xanh đã thành công chiến lược thu hút khách hàng mới từ các khu chợ truyền thống, tăng tần suất giao dịch của khách hàng cũ bằng cách đẩy mạnh tiêu thụ ở các mặt hàng tươi sống. Doanh thu trên cửa hàng liên tục ghi nhận tăng trưởng dương và đã đạt mốc gần 1,9 tỉ đồng/tháng vào tháng 12-2023. Với kết quả này, Bách Hóa Xanh đã đạt mục tiêu hòa vốn trên cơ sở hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Vào năm 2024, MBS kỳ vọng với doanh thu trung bình 1,8 tỉ đồng/tháng và khả năng kiểm soát chi phí hao hụt, huỷ hàng tươi sống tốt để giữ biên lợi nhuận gộp khoảng 26%. Kết hợp với yếu tố sức cầu tiêu dùng phục hồi, doanh thu năm 2024 của Bách Hóa Xanh có thể tăng 19% so với cùng kỳ, đồng thời sẽ đạt điểm hoà vốn và có lãi khoảng 300 tỉ đồng trong năm 2024.

Rủi ro giảm giá cổ phiếu MWG bao gồm sức khỏe chung của nền kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn kỳ vọng, khiến cho sức cầu hàng không thiết yếu chưa được cải thiện. Việc không đủ tiêu chuẩn về định giá P/E có thể khiến cổ phiếu MWG bị loại khỏi rổ chỉ số VN Diamond vào kỳ tháng 4-2024 và chịu áp lực bán ra với khoảng 57 triệu cổ phiếu.

Công ty chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT của Công ty cổ phần FPT với giá mục tiêu 120.000 đồng. Giá cổ phiếu này hiện tại là 108.000 đồng.

So với báo cáo trước đó, BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT, đồng thời nâng giá mục tiêu phản ánh triển vọng dài hạn của FPT, do dư địa tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp là lớn (ước tính tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) giai đoạn 2024 – 2030 khoảng 20%). Có điều này do nhu cầu chuyển đổi số kỳ vọng được thúc đẩy trong giai đoạn 2024 – 2030 nhờ các ứng dụng của công nghệ số. Dư địa cải thiện thị phần lớn tại các thị trường nước ngoài.

Năm 2024, BSC dự phóng FPT ghi nhận doanh thu thuần và lợi suất sau thuế lần lượt đạt 63.880 tỉ đồng (+21%) và 7.867 tỉ đồng (+21% so với cùng kỳ).

Một cổ phiếu khác trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp được chứng khoán MBS khuyến nghị nắm giữ là SZC của Công ty Sonadezi Châu Đức. Giá hiện tại của SZC là 41.800 đồng/cổ phiếu.

Trong giai đoạn 2024-2025, dự phóng doanh thu từ mảng khu công nghiệp của công ty này có thể đạt 814 tỉ đồng và 1.031 tỉ đồng, tăng lần lượt 19% và 27% so với cùng kỳ. Con số này đến từ kỳ vọng giá thuê đất khu công nghiệp tăng trưởng 10%/năm được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI.

Các dự án trọng điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dần hoàn thiện giúp giảm chi phí và thời gian vận chuyển, thu hút dòng vốn đầu tư. Đặc biệt, khu công nghiệp Châu Đức nằm ngay cạnh tuyến đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu là một lợi thế cạnh tranh so với các khu công nghiệp khác.

Đối với mảng bất động sản nhà ở, doanh thu 2024-2025 có thể tăng lần lượt là 20% và 86% so với cùng kỳ bởi kỳ vọng thị trường bất động sản phục hồi từ cuối năm 2024. Dự phóng lợi nhuận ròng SZC năm 2024-2025 tăng lần lượt 52% và 30% so với cùng kỳ.

Chứng khoán MBS khuyến nghị nắm giữ cho SZC do giá cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua với yếu tố hỗ trợ từ việc phát hành tăng vốn, hiện giá cổ phiếu đã gần với giá trị hợp lý.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).