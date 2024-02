Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 6-2

Công ty Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị mua cổ phiếu HDG của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô. Giá cổ phiếu HDG hiện là 26.500 đồng.



Nhìn sang giai đoạn 2024-2025, dự kiến doanh thu mảng điện của Hà Đô sẽ lần lượt tăng 6% trong năm 2024, sau đó giảm nhẹ 4% trong năm 2025 so với cùng kỳ, đạt lần lượt là 2.046 tỉ đồng và 1.960 tỉ đồng, tiếp tục đóng góp tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu. Trong đó, sản lượng thủy điện sẽ có sự phục hồi nhẹ từ nửa cuối 2024 hỗ trợ bởi các nhà máy luôn duy trì mực nước tốt và pha El Nino kết thúc.

Động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận của công ty đến từ việc mở bán Charm Villa giai đoạn 3. Hiện tại, dự án đã được hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài của sản phẩm và sẵn sàng mở bán. Trong bối cảnh không gặp áp lực về dòng tiền, doanh nghiệp vẫn đang chờ đợi thời điểm tốt của thị trường để có thể hưởng lợi từ đà tăng giá bán tại khu vực.

Chứng khoán MBS dự tính dự án sẽ đem về tổng cộng 2.108 tỉ đồng doanh thu và 971 tỉ đồng lợi nhuận ròng đi cùng tiến độ bàn giao trong giai đoạn 2024-2026. Theo đó, lợi nhuận ròng của Hà Đô dự kiến sẽ tăng trưởng lần lượt 37% và 18% trong 2 năm tới.

Trong bối cảnh giá cổ phiếu HDG đã chiết khấu gần 13%, phản ánh những lo ngại của nhà đầu tư về những vụ việc sai phạm của nhóm điện mặt trời. Đây là cơ hội tốt để tích lũy một cổ phiếu có định giá rẻ (P/E 2024 8.6x, thấp hơn 16% so với trung bình ngành) và tài sản chất lượng. MBS duy trì khuyến nghị mua HDG với giá mục tiêu 32.300 đồng/cổ phiếu.

Công ty Chứng khoán VNDIRECT khuyến nghị mua cổ phiếu VCB của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với giá mục tiêu 99.900 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu VCB hiện tại là 90.000 đồng.

Tỷ lệ chi phí/tổng thu nhập hoạt động (CIR) của Vietcombank tăng 11,6 điểm % trong quý IV/2023 do thu nhập từ hoạt động giảm và chi phí tiền lương tăng. Ước tính trong cả năm 2023, CIR đạt 32,4% gần bằng mức tại năm trước và sát với dự phóng của công ty chứng khoán. Mặt khác, chi phí dự phòng lũy kế cả năm đã giảm 51,8% so với cùng kỳ, hỗ trợ lợi nhuận ròng cả năm tăng 10,5%.

Tính đến cuối năm 2023, tỉ lệ nợ xấu ở mức 1%, giảm 0,23 điểm % so với quý trước nhưng vẫn cao hơn nhiều so với năm 2022. Tỉ lệ nợ nhóm 2 trên tổng dư nợ cũng giảm 0,21 điểm % so với quý trước, cho thấy nợ xấu đang có xu hướng giảm.

Vietcombank đã sử dụng nguồn dự phòng dự phòng để đẩy mạnh hoạt động xóa nợ. Trong quý cuối năm ngoái, ước tính ngân hàng này đã xóa 4.152 tỉ đồng nợ xấu, cao hơn 28% so với cùng kỳ năm trước. Tại cuối năm 2023, tỉ lệ bao phủ nợ xấu giảm còn 230% từ mức 317% vào năm 2022, nhưng vẫn cao nhất ngành ngân hàng.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị trung lập đổi với cổ phiếu DGW của Công ty CP Thế giới số với giá 55.088 đồng. Giá hiện tại của cổ phiếu DGW là 55.500 đồng.

Theo đó, công ty chứng khoán duy trì khuyến nghị trung lập bởi cho rằng triển vọng tích cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu hiện tại. Do giá cổ phiếu tăng mạnh gần đây - tăng 12% trong 3 tháng nên định giá hiện tại của DGW có vẻ không còn hấp dẫn với P/E ở mức 18,0x năm 2024 so với trung bình 5 năm là 15,8x.

Việc định giá P/E hiện tại đang ở mức cao có thể được giải thích bởi triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong 2024-2025, hay việc mức lợi nhuận ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng thường thấp. Với tỉ lệ rủi ro - lợi nhuận không hấp dẫn lúc này, công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư chờ mua ở điểm mua tốt hơn.

(Những khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo)