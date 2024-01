Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 31-1

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu với giá mục tiêu 28.517 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, thu nhập từ đầu tư đóng góp chính vào lợi nhuận, nhưng YSVN cho rằng thu nhập lãi ròng sẽ là yếu tố chính giúp tăng lợi nhuận trong năm 2024, do chi phí huy động vốn giảm.

YSVN dự báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2024 của ACB sẽ tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ACB có xu hướng tăng kể từ quý II/2023 và nằm trong top 4 ngân hàng có tỉ lệ CASA cao nhất. YSVN kỳ vọng tiền gửi CASA sẽ tiếp tục tăng khi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn kém hấp dẫn trong năm 2024.

Biến động cổ phiếu ACB 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 25.950 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

ACB duy trì tỉ lệ nợ xấu thấp và tỉ lệ dự phòng tổn thất cho vay tương đối cao với hệ số an toàn vốn tối thiểu ổn định ở mức 12,5%.

Theo đó, YSVN khuyến nghị mua cổ phiếu ACB với giá mục tiêu 28.517 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu IJC của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với giá mục tiêu 17.000 đồng/cổ phiếu.

Theo MSVN, IJC hoạt động chính trong 2 lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS) và thu phí BOT tại tuyến QL13 (TP HCM - Bình Dương).

Đối với dự án BOT, dự án BOT QL13 (tổng mức đầu tư 632 tỉ đồng) hoàn thành năm 2002 sẽ được kéo dài thời gian thu phí từ 2023– 2050 với lưu lượng xe tại dự án tăng trưởng ổn định từ 3-5%/năm.

Đối với lĩnh vực BĐS, IJC sở hữu quỹ đất sạch 54 ha, dự kiến sẽ tăng lên 100 ha trong thời gian tới.

Kết thúc quý IV/2023, doanh thu thuần của IJC đạt 238 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 76 tỉ đồng, lần lượt tăng 12% và 130% so với cùng kỳ.

Biến động cổ phiếu IJC 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 15.200 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

MSVN kỳ vọng chiến lược đầu tư BĐS lên Bình Phước của IJC khi dư địa nguồn cung BĐS khu công nghiệp tại Bình Dương không còn nhiều, sẽ mang lại mức tăng trưởng tốt hơn cho IJC.

Bên cạnh đó, việc tham gia vào Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước mang lại lợi thế về chuyển nhượng sỉ quỹ đất tại khu công nghiệp - khu đô thị Becamex Bình Phước để tự triển khai khu đô thị.

Trong phiên 30-1, thanh khoản cổ phiếu IJC tăng mạnh. Chỉ báo MACD giữ cao hơn mức 0 và đường tín hiệu. Các chỉ báo động lượng hoạt động ở mức mạnh.

Trên cơ sở đó, MSVN khuyến nghị mua cổ phiếu IJC với giá mục tiêu 17.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) khuyến nghị khả quan cổ phiếu PVT của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí với giá mục tiêu 31.700 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, doanh thu tăng 12,6% so với cùng kỳ, đạt 2.753 tỉ đồng. Kết quả ấn tượng của mảng vận tải đến từ sự đóng góp của các tàu mua mới trong năm 2023 (12 tàu với tổng công suất gần 378.000 DWT).

Trong khi giá thuê tàu chở dầu tiếp tục duy trì ở mức cao so với cùng kỳ, theo PVT, mảng kinh doanh vận tải hiện chiếm 78% tổng doanh thu của doanh nghiệp và sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Theo VND, biên lợi nhuận gộp vận tải giảm có thể đến từ việc công ty đẩy mạnh ghi nhận chi phí khấu hao trong quý IV/2023 (tăng 41% so với cùng kỳ, đạt 435 tỉ đồng, tương ứng tăng 126 tỉ đồng và chiếm 79% của tổng mức tăng của chi phí khấu hao năm 2023).

Biến động cổ phiếu PVT 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 26.500 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

MSVN cho rằng việc đẩy nhanh ghi nhận chi phí khấu hao sẽ giúp làm giảm áp lực chi phí trong dài hạn.



Lợi nhuận ròng trong quý IV/2023 của PVT tăng 9,8% so với cùng kỳ, đạt 230 tỉ đồng. Cả năm 2023, doanh thu ròng tăng 4,9% so với cùng kỳ lên 9.487 tỉ đồng, trong khi lợi nhuận ròng tăng 14,3% so với cùng kỳ, đạt 980 tỉ đồng, lần lượt hoàn thành 104,1% và 96,4% dự phóng cho cả năm của VND.

Từ các yếu tố trên, VND khuyến nghị khả quan cổ phiếu PVT với giá mục tiêu 31.700 đồng/cổ phiếu.

(Những khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).