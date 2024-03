Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 6-3

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị trung lập cổ phiếu SAB của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn với giá mục tiêu 63.900 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2023, SAB đạt doanh thu thuần 30.500 tỉ đồng và lợi nhuận ròng 4.300 tỉ đồng, lần lượt giảm 13% và 23% so với cùng kỳ, hoàn thành 76% và 74% kế hoạch năm 2023.

Theo SSI, bia vẫn là đồ uống có cồn được yêu thích và SAB đang đặt cược vào sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ giúp mức tiêu thụ bia hồi phục.

Ban lãnh đạo SAB kỳ vọng mức tiêu thụ bình quân đầu người sẽ không giảm do người tiêu dùng sẽ tìm cách thích nghi với quy định. Theo ban lãnh đạo, để tăng biên lợi nhuận gộp trong năm 2024, SAB sẽ quản lý chi phí và giá vốn tốt hơn.

Biến động cổ phiếu SAB 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 58.900 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Cho năm 2024, SSI dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 29.700 tỉ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ) và 4.500 tỉ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ), thấp hơn 9% và 11% so với ước tính trước đây.

Bên cạnh đó, Bia Sài Gòn vẫn là thương hiệu thị phần cao nhất tại Việt Nam và kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng tốt khi toàn ngành phục hồi.

Do đó, SSI khuyến nghị trung lập cổ phiếu SAB với giá mục tiêu 63.900 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị trung lập cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu với giá mục tiêu 30.800 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2024, SSI ước tính lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 23.000 tỉ đồng (tăng 14,7% so với cùng kỳ) nhờ biên lãi ròng phục hồi (tăng 11 điểm cơ bản so với cùng kỳ) và chất lượng tài sản cải thiện (tỉ lệ nợ xấu 1%).

SSI cho rằng nhu cầu tín dụng trong nửa đầu năm 2024 của ACB vẫn còn yếu nhưng sẽ phục hồi dần vào nửa cuối năm 2024 khi nền kinh tế tốt hơn. Vì vậy, SSI dự báo tăng trưởng tín dụng của ACB sẽ đạt mức 16% so với đầu năm, đạt 565.600 tỉ đồng.

Biến động cổ phiếu ACB 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 30.800 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Tuy nhiên, tỉ lệ hình thành nợ xấu của ACB có thể cao hơn dự kiến, tăng trưởng tín dụng ở mức thấp và biên lãi ròng có thể giảm so với ước tính. Cho nên, SSI đưa ra khuyến nghị trung lập cổ phiếu ACB với giá mục tiêu 30.800 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSI) khuyến nghị mua cổ phiếu HSG của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen với giá mục tiêu 28.350 đồng/cổ phiếu.

Theo BSI, giá bán tôn mạ của HSG được kỳ vọng tăng trở lại trong năm 2024 trong bối cảnh nhu cầu thép Trung Quốc và trong nước phục hồi. BSI dự báo giá bán trung bình trong cả năm 2024 của HSG ở mức 21.820 đồng/kg.

Biến động cổ phiếu HSG 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 23.500 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Với việc Chính phủ đã thông qua các văn bản luật sửa đổi và mặt bằng lãi suất thấp, BSI cho rằng thị trường bất động sản sẽ hồi phục trong nửa cuối năm 2024. Do đó, kết quả kinh doanh của HSG sẽ phục hồi dần về giai đoạn bình thường trong 6 tháng đầu năm 2025 và ước tính lợi nhuận sau thuế trong năm đó ở mức 1.400 - 1.500 tỉ đồng.

Trong năm 2024, BSI dự báo HSG ghi nhận doanh thu thuần đạt 33.334 tỉ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số đạt 723 tỉ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ), cao hơn so với kế hoạch mà ban lãnh đạo đưa ra là 400 - 500 tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, BSI khuyến nghị mua cổ phiếu HSG với giá mục tiêu 28.350 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).