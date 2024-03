Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 7-3

Công ty chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu VPB của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Giá hiện tại của cổ phiếu VPB là 19.400 đồng. Giá mục tiêu của VPB là 22.250 đồng/cổ phiếu.



Dự báo tổng thu nhập của VPB năm 2024 sẽ tăng 42,7% so với cùng kỳ nhờ thu nhập lãi thuần và ngoài lãi tăng mạnh lần lượt 47,1% và 28,2% trên nền thấp của 2023. Chi phí trích lập dự báo tăng 22,8% giúp lợi nhuận sau thuế đạt 16.422 tỉ đồng (+90,1% so với cùng kỳ).

Tại thời điểm cuối năm 2023, tỉ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 của VPB cải thiện đáng kể so với quý đầu năm, trong đó nợ xấu của FE Credit cũng giảm đáng kể so với cuối quý đầu năm. Tỷ lệ bao nợ xấu của ngân hàng đạt mức 51,7%, giảm nhẹ so với cuối năm 2022.

Do đó, MBS duy trì khuyến nghị trung lập đối với VPB. Mức định giá 22.500 đồng cổ phiếu của ngân hàng này gia tăng chủ yếu phản ánh sự tăng lên khoảng 24,8% của vốn chủ sở hữu nhờ thương vụ phát hành thành công 15% vốn điều lệ cho đối tác SMBC.

Công ty chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu VCB của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Viectombank) với giá mục tiêu 107.000 đồng. Giá hiện tại của VCB là 95.600 đồng/cổ phiếu.

Kỳ vọng lợi nhuận năm 2024 của VCB tiếp tục tăng nhờ giảm chi phí dự phòng và biên lãi ròng cải thiện. Dự kiến chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VCB tiếp tục xu hướng giảm nhờ tận dụng bộ đệm dự phòng lớn và chất lượng tài sản được cải thiện. Tỉ lệ nợ xấu năm nay được kỳ vọng giảm trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều dấu hiệu phục hồi. Kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2024 của VCB tăng trưởng khoảng 10-15% so với năm trước.

VCB đã thông qua kế hoạch phát hành 6,5% vốn cho đối tác chiến lược và dự kiến sẽ hoàn tất trong giai đoạn tới; dự kiến tăng vốn thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2022 (giá trị 21.680 tỉ đồng, tương đương khoảng 38% vốn điều lệ hiện tại). Kỳ vọng các thông tin liên quan được công bố sẽ hỗ trợ đà tăng giá cổ phiếu VCB và mở ra tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho ngân hàng.

Agriseco Research kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2024 của VCB duy trì đà tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 10-15%, có nhiều dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Một cổ phiếu ngành ngân hàng khác được Công ty chứng khoán ACB (ACBS) khuyến nghị khả quan, tiếp tục nắm giữ là CTG của Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank). Giá hiện tại của CTG là 36.100 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu của cổ phiếu này là 40.000 đồng.

Kết thúc năm 2023, lợi nhuận trước thuế của CTG đạt 25.100 tỉ đồng, tăng 19,8% so với năm trước. Quy mô bảng cân đối mở rộng tích cực với tăng trưởng tín dụng đạt 15,5% và tổng tài sản vượt 2 triệu tỉ đồng. Tỉ lệ an toàn vốn CAR ước tính 9,4% và tỉ lệ bao phủ nợ xấu 167%.

Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của CTG đạt 15% trong năm nay. Biên lãi ròng NIM dự báo tăng nhẹ lên mức 3% nhờ lãi suất huy động giảm sâu sẽ tiếp tục phản ánh vào chi phí vốn.

Thu nhập ngoài lãi kỳ vọng tăng trưởng 11% nhờ các hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và thu nợ xấu ngoại bảng tăng trưởng ổn định. Chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát, vẫn thuộc nhóm thấp nhất hệ thống.

Chi phí dự phòng dự báo sẽ chỉ tăng nhẹ 1,2% so với năm trước nhờ nền kinh tế phục hồi giúp nợ quá hạn không còn tăng cao như những năm trước và bộ đệm dự phòng vững chắc với tỉ lệ bao phủ nợ xấu 167% giúp giảm áp lực trích lập dự phòng. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 dự báo đạt 33.337 tỉ đồng, tăng 32,8% so với năm 2023.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).