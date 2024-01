Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 8-1

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị trung lập cổ phiếu DRC của Công ty CP Cao su Đà Nẵng với giá mục tiêu 28.400 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu giảm 17% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế giảm ít hơn, chỉ 3%.

SSI cho biết điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận ròng năm 2023 lên 245 tỉ đồng (giảm 21% so với cùng kỳ, từ 189 tỉ đồng) nhờ giá cao su tự nhiên điều chỉnh mạnh trong trong tháng 10 và tháng 11 cùng với việc kết quả kinh doanh quý III cao hơn kỳ vọng.

Cho năm 2024, SSI tăng ước tính doanh thu của doanh nghiệp này đạt 5.200 tỉ đồng (từ 5.080 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng 281 tỉ đồng (từ 250 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ).

Biến động cổ phiếu DRC 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 27.200 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

SSI cho biết cổ phiếu DRC được hỗ trợ dựa trên các yếu tố tăng giá như tệp khách hàng tại thị trường Mỹ tăng nhanh hơn dự kiến; nhu cầu trong nước, xuất khẩu phục hồi nhanh hơn dự kiến và Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với lốp xe tải Thái Lan.

Mặc dù kỳ vọng các thị trường xuất khẩu sẽ tích cực hơn vào năm 2024 nhưng biên lợi nhuận gộp của Cao su Đà Nẵng có thể không cải thiện nhiều.

Do đó, SSI khuyến nghị trung lập cổ phiếu DRC với giá mục tiêu 28.400 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MSVN) khuyến nghị tăng tỉ trọng cổ phiếu DHA của Công ty CP Hóa An với giá mục tiêu 60.000 đồng/cổ phiếu.

Theo MSVN, Hóa An hiện đang sở hữu 3 mỏ đá: Núi Gió (Bình Phước, khai thác đến 8-2038), Tân Cang 3 (Đồng Nai, khai thác đến 3-2037) và Thạnh Phú 2 (Đồng Nai, khai thác đến 9-2026).

Tổng công suất được cấp phép hơn 1,6 triệu m3/năm, trong đó mỏ Tân Cang 3 và Thạnh Phú có vị trí thuận lợi, cách đại dự án Sân bay Long Thành (SBLT) từ 25 – 30 km và hiện đang là nguồn cung cấp chính cho dự án.

Dự án SBLT theo ước tính của Bộ Giao thông Vân tải sẽ cần sử dụng đến 18 triệu m3 đá trong giai đoạn năm 2023 – 2026. Mỏ Tân Cang 3 của Hóa An được đánh giá là có chất lượng đá phù hợp với tiêu chuẩn của dự án và sẽ là nguồn cung cấp quan trọng. Ngoài ra mỏ Thạnh Phú 2 cũng có vị trí thuận lợi khi cách dự án chi khoảng 30 km.

Biến động cổ phiếu DHA 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 50.700 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Theo Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng), giá đá xây dựng có xu hướng tăng nhẹ nhưng đều và giữ ổn định qua từng quý. Đây là yếu tố quan trọng giúp lãi gộp của Hóa An cải thiện mạnh trong 9 tháng đầu năm 2023 và nhiều khả năng yếu tố này sẽ vẫn duy trì trong các năm 2024 – 2026.

MSVN dự báo nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng sẽ tăng mạnh từ quý IV/2023. Theo đó, doanh thu quý IV của Hóa An sẽ ghi nhận doanh thu cao nhất trong năm, đạt 106 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 22,16 tỉ đồng giúp doanh thu cả năm 2023 đạt 371 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 101 tỉ đồng, tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tương ứng đạt 6.688 đồng/cổ phiếu.

Năm 2024, công ty đặt giả định sản lượng khai thác tương đương kế hoạch 2023 và kỳ vọng giá đá xây dựng sẽ tiếp tục tăng 5%.

Theo đó, MSVN khuyến nghị tăng tỉ trọng cổ phiếu DHA với giá mục tiêu 60.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Vietcap khuyến nghị khả quan cổ phiếu QNS của Công ty CP Đường Quảng Ngãi với giá mục tiêu 51.500 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2023, Vietcap dự báo doanh thu đường của QNS tăng mạnh 120% so với cùng kỳ, bù đắp cho doanh thu sữa đậu nành giảm 3% so với cùng kỳ do nhu cầu thấp.

Từ đó dự báo tăng trưởng tổng doanh thu năm 2023 đạt 27% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó kỳ vọng xu hướng đảo chiều vào năm 2024 và 2025 khi cho rằng doanh thu sữa đậu nành sẽ phục hồi và lợi nhuận sẽ tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào giảm, trong khi giá đường giảm do sản lượng dự kiến tăng.

Biến động cổ phiếu QNS 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 45.100 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Vietcap điều chỉnh dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số lần lượt tăng so với cùng kỳ là 24%,11%, âm 1% tương đương năm 2023-2024-2025.

Trên cơ sở đó, Vietcap khuyến nghị khả quan cổ phiếu QNS với giá mục tiêu 51.500 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).