Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 9-4

Trong báo cáo chiến lược đầu tư tháng 4-2024, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDS) khuyến nghị tích cực đối với một số cổ phiếu xoay quanh các doanh nghiệp có triển vọng lợi nhuận quý I/2024 tăng trưởng khả quan.



Trong đó, VDS khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu HAX của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh. Giá hiện tại của HAX là 15.150 đồng, giá mục tiêu là 18.300 đồng/cổ phiếu.

Ước tính lợi nhuận trước thuế quý I của công ty này có thể đạt 50 tỉ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ với 50% đóng góp từ mảng kinh doanh xe MG. Khoảng 1.600 chiếc (+114%) xe MG được tiêu thụ, chiếm 3,5-4% thị phần ô tô Việt Nam trong quý đầu năm.

Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh hưởng lợi từ xu hướng này với gần 40% thị phần phân phối xe MG tại Việt Nam, doanh thu ước tính đạt 352 tỉ đồng (+782%) trong quý I.

Đối với mảng phân phối Mercedes-Benz, do tình hình tiêu thụ xe hơi toàn ngành còn ảm đạm nên Rồng Việt giữ quan điểm thận trọng về ước tính doanh thu của doanh nghiệp không đổi so với cùng kỳ, đạt 822 tỉ đồng quý đầu năm.

Tuy nhiên, cả năm 2024, kỳ vọng mảng xe sang sẽ cải thiện doanh số, giá bán của doanh nghiệp dựa trên kỳ vọng sự phục hồi chung, sức mua và niềm tin người tiêu dùng từ mức nền thấp năm 2023, đặc biệt trong nửa cuối 2024.

Một cổ phiếu khác được Chứng khoán Rồng Việt khuyến khích triển vọng là SCS của Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn. Giá hiện tại của cổ phiếu này là 78.000 đồng, giá mục tiêu là 96.700 đồng/cổ phiếu.

Ước tính lợi nhuận trước thuế của công ty này trong quý I sẽ tăng 28%, lên 165 tỉ đồng. Từ đầu tháng 2, Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn đã tiếp nhận thêm khách hàng mới là Qatar Airways - hãng hàng không có sản lượng vận tải hàng hóa lớn ở Tân Sơn Nhất. Nhờ đó, sản lượng hàng xuất nhập khẩu qua nhà ga SCS trong riêng tháng 2-2024 đã tăng 13%, bất chấp ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết nguyên đán, và tiếp tục tăng khoảng 60% trong tháng 3.

Thị trường chứng khoán vẫn đang trông đợt điều chỉnh giảm khiến nhiều cổ phiếu đi xuống

Với diễn biến tích cực của sản lượng hàng xuất nhập khẩu trong quý I, Rồng Việt điều chỉnh nâng dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này tăng lần lượt 7% và 8% so với dự phóng gần nhất. Dự kiến cả năm nay, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty này cũng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu PHR của Công ty CP Cao su Phước Hòa. Giá hiện tại của PHR là 59.800 đồng, trong khi giá mục tiêu là 60.900 đồng.

Dự phóng lợi nhuận mảng khu công nghiệp (KCN) của Phước Hòa năm nay đạt 409 tỉ đồng (+3,8%) so với cùng kỳ. Tại Trung Quốc, năm 2023, sản lượng xuất khẩu ô tô tăng 57,8% so với cùng kỳ đã hỗ trợ tích cực cho giá cao su. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam đang có xu hướng tăng, đạt 1,481 USD/tấn trong tháng 2-2024, tăng 6,5% so với đầu năm.

Giá bán cao su trung bình của Công ty CP Cao su Phước Hòa dự kiến trong năm 2024 đạt 35,8 triệu đồng/tấn (+4,4%) giúp doanh thu bán cao su tăng 18,1% so với cùng kỳ.

Dự báo lợi nhuận ròng của công ty giảm 20,4% trong năm 2024 do không còn ghi nhận tiền đền bù đất, phải đến năm 2025 lợi nhuậ mới khả quan hơn nhờ mảng KCN và cao su có diễn biến tích cực. Chứng khoán MBS duy trì giá hợp lý với cổ phiếu PHR là 60.900 đồng.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).