Văn hóa - Văn nghệ

Những con số ấn tượng tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026

Kim Ngân

(NLĐO) - Sau 8 ngày tổ chức, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt người tham quan tại 3 khu vực, ghi nhận doanh thu gần 8,2 tỉ đồng

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, năm nay lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại ba không gian gồm: trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và khu vực Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu), tổng quy mô hơn 13.600 m². Sự kiện với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" đã quy tụ 30 đơn vị tham gia  từ 15-2 đến 22-2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). 

Tại khu vực đường Lê Lợi, hơn 80 hoạt động được tổ chức, gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm và hơn 30 workshop. Không gian được chia thành ba phân khu: "Xuân hội tụ", "Vững bước" và "Vươn mình".

Điểm nhấn mang tính biểu tượng là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được thiết kế theo ngôn ngữ nghệ thuật "Rừng tre kể chuyện", kết hợp 8 trụ sách chuyên đề, gắn với các dấu mốc 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2026) và 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (1976-2026). Tại đây trưng bày nhiều ấn phẩm giá trị, trong đó có bộ "Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh" với gần 70 tựa sách.

Lễ hội năm nay đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, giới thiệu sách về AI, AR, thư viện số, đồng thời hình thành khu hội nhập quốc tế "Vòng giao thoa tri thức" với sự tham gia của các đơn vị xuất bản nước ngoài.

Những con số ấn tượng tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Người dân trải nghiệm nhận sách miễn phí tại mô hình ATM sách nghĩa tình. Ảnh: Hồ Lam

Tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi địa điểm được thiết kế với những điểm nhấn riêng biệt. Ở phường Bình Dương, không gian triển lãm báo Xuân, góc ông đồ cho chữ cùng các sân chơi đọc sách, kể chuyện dành cho thiếu nhi thu hút đông đảo người dân và gia đình tham gia. 

Trong khi đó, tại phường Vũng Tàu, nổi bật là khu trưng bày tư liệu về truyền thống đấu tranh cách mạng của địa phương, giới thiệu thành tựu kinh tế biển và các nội dung tuyên truyền đối ngoại về biển đảo.

Hoạt động lì xì sách đầu xuân tiếp tục được duy trì và đổi mới hình thức. Người dân có thể nhận sách qua 3 cách: quét mã vạch nhận sách nói, nhận sách từ máy phát sách tự động (ATM sách nghĩa tình) hoặc nhận trực tiếp. Gần 2.000 bản sách, báo, tạp chí đã được trao tặng miễn phí tại 3 khu vực.

Tổng số tựa sách bán ra đạt 17.754 tựa, tương ứng 83.728 bản. Doanh thu tập trung cao vào các ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết. 

Một số tựa sách bán chạy gồm: "Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ" (bản tiếng Anh), "Tuổi thơ ở Đông Dương", "Lịch sử Việt Nam bằng hình" (tiếng Việt và tiếng Anh), "Tư duy ngược", "Tư duy mở"…

Những con số ấn tượng tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Người dân tham quan, mua sách tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 trên đường Lê Lợi. Ảnh: Hồ Lam

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 16 Lễ hội Đường sách Tết TP HCM được tổ chức, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ khi không ngừng mở rộng quy mô, làm mới nội dung và thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của người dân. Việc mở rộng không gian sau sáp nhập địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ góp phần lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng hơn trong cộng đồng. 

Thành công bước đầu của Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ tiếp tục khẳng định nỗ lực bền bỉ suốt nhiều năm qua trong việc xây dựng một hoạt động văn hóa đặc trưng, trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về tại TP HCM, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu sách, phát triển văn hóa đọc bền vững và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân thành phố.

Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TP HCM đạt doanh thu gần 5 tỉ đồng

Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TP HCM đạt doanh thu gần 5 tỉ đồng

(NLĐO) - Sau 5 ngày đầu, Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TP HCM đón gần 1 triệu lượt khách tham quan.

Độc đáo không khí Tết ở Đường Sách TPHCM

(NLĐO) – Tết Bính Ngọ, Đường Sách TP HCM có nhiều hoạt động lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sum vầy, yêu thương, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam...

TPHCM khai mạc Đường sách Tết với quy mô chưa từng có

(NLĐO) - Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 khai mạc có quy mô hơn 13.600 m² với hơn 80 hoạt động, lan tỏa văn hóa đọc đầu xuân.

