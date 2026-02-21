HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TP HCM đạt doanh thu gần 5 tỉ đồng

Kim Ngân

(NLĐO) - Sau 5 ngày đầu, Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TP HCM đón gần 1 triệu lượt khách tham quan.

Sau 5 ngày tổ chức từ 15 đến 19-2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Bính Ngọ), Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TP HCM ghi nhận những con số ấn tượng cả về lượng khách tham quan lẫn doanh thu phát hành.

Theo Ban tổ chức, tổng doanh thu phát hành sách đạt gần 5 tỉ đồng, chưa bao gồm nguồn thu từ các gian hàng nước uống và dịch vụ. Hơn 11.500 tựa sách với trên 40.700 bản đã được đưa đến tay bạn đọc. Sức mua tập trung cao vào các ngày mùng 1, 2 và 3 Tết, cho thấy nhu cầu văn hóa đọc đầu năm ở mức tích cực.

Tại khu vực trung tâm trên đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), không khí luôn nhộn nhịp, đặc biệt vào buổi tối và đêm mùng 1, mùng 2 Tết. Các chương trình giao lưu, ký tặng sách, biểu diễn sân khấu và hoạt động tương tác tại gian hàng thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Gần 5 tỉ đồng tiền sách sau 5 ngày Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Người dân và du khách tham quan Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 trong ngày đầu khai mạc. Ảnh: Hồ Lam

Ở hai điểm tổ chức khác là Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu), không khí đường hoa - đường sách cũng sôi động với hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Ước tính trong 5 ngày đầu, tổng lượng khách tại cả ba điểm đạt gần 1 triệu lượt.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến tham quan, mua sách tăng rõ rệt so với các năm trước. Nhiều độc giả nước ngoài quan tâm đến các ấn bản chuyển ngữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại gian hàng NXB Trẻ, có khách mua cùng lúc 3 quyển "Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ" bản tiếng Anh. Ở gian hàng Đông A, bộ "Lịch sử Việt Nam bằng hình" bản tiếng Anh cũng thu hút sự chú ý. Các tựa sách về nhân vật lịch sử như Lê Quý Đôn, Trần Hưng Đạo được tìm mua nhiều. Bộ "Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia" (hộp 5 cuốn) cũng được bạn đọc quan tâm.

Tại gian hàng NXB Tổng hợp TP HCM, lượng khách tăng so với năm trước, doanh thu tính đến ngày 20-2 tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Các tựa sách được chú ý gồm "Gánh gánh gồng gồng", "Tết ngày xưa của mẹ", "Tình báo kể chuyện"…

Gần 5 tỉ đồng tiền sách sau 5 ngày Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả trong và ngoài nước. Ảnh: Hồ Lam

Bên cạnh hoạt động bán sách, các chương trình giao lưu, ký tặng, sân khấu tâm điểm và khuyến mãi diễn ra sôi nổi. Riêng khu vực ATM Sách Nghĩa tình ghi nhận khoảng 7.200 lượt đọc và nghe sách nói; trong đó khoảng 1.200 lượt khách nhận "lì xì sách" từ hệ thống máy phát sách tự động.

Các chương trình giao lưu, ký tặng sách, hoạt động sân khấu tâm điểm và chương trình khuyến mãi tại gian hàng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khách tham quan. Riêng khu vực ATM Sách Nghĩa tình ghi nhận khoảng 7.200 lượt đọc và nghe sách nói; trong đó có khoảng 1.200 lượt khách nhận lì xì sách từ hệ thống máy phát sách tự động.

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đánh giá Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đạt hiệu quả tích cực về doanh thu, sức tiêu thụ và lượng khách tham quan; đồng thời góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, tạo không gian văn hóa lành mạnh phục vụ nhu cầu vui xuân của người dân, du khách, quảng bá hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ hội sẽ tiếp tục phục vụ đến 22 giờ ngày 22-2-2026 (mùng 6 tháng Giêng).

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ 17 giờ ngày 15-2 đến 22 giờ ngày 22-2 (28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình". Qua hơn một thập kỷ tổ chức, đây đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của TP HCM, góp phần lan tỏa thói quen khai xuân bằng tri thức và mở đầu năm mới bằng những giá trị tinh thần bền vững.

Tin liên quan

TPHCM khai mạc Đường sách Tết với quy mô chưa từng có

TPHCM khai mạc Đường sách Tết với quy mô chưa từng có

(NLĐO) - Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 khai mạc có quy mô hơn 13.600 m² với hơn 80 hoạt động, lan tỏa văn hóa đọc đầu xuân.

Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẵn sàng khai mạc

(NLĐO) - Lãnh đạo TP HCM kiểm tra, Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 hoàn tất 100% hạng mục, sẵn sàng khai mạc tối nay 15-2 với nhiều không gian công nghệ, văn hóa.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh làm điểm nhấn Đường sách Tết 2026

(NLĐO) - Đường sách Tết 2026 đặt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ở trung tâm, kết hợp trưng bày sách, công nghệ và nhiều hoạt động giao lưu đặc sắc.

