Những công trình dân sinh thiết thực: Thành quả từ sự chung tay

Công viên, tuyến hẻm khang trang, tươi tắn hình thành và hoạt động hiệu quả nhờ sự đồng lòng chung tay góp sức của chính quyền, hệ thống mặt trận và cộng đồng dân cư

Vui, khỏe tại nơi thân thuộc

Đã thành thói quen, rạng sáng mỗi ngày, bà Lê Thị Thu Hằng (ngụ phường Linh Xuân, TPHCM) cùng những người bạn đồng niên tụ họp về "Công viên muôn sắc hoa" để tập thể dục.

Sau giờ tập thể dục, nhóm của bà Hằng không quên dành chút thời gian để tưới mấy luống hoa, quét dọn vệ sinh khu vực.

Bên cạnh những đại dự án, nhiều công trình nâng cao chất lượng sống, tăng gắn kết cộng đồng... đã và đang chứng minh vai trò không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân thành phố mang tên Bác.

"Vào sáng sớm và chiều mát, rất đông người dân, đặc biệt là công nhân sinh sống gần công viên ghé vào vui chơi, tập thể dục. Công viên ra đời đã phần nào đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của người dân" - bà Hằng kể.

"Công viên muôn sắc hoa" tại phường Linh Xuân từng là một sân tập thể dục nhỏ nằm cạnh bãi đất trống, thường xuyên bị một số đối tượng đổ rác trộm. Nhờ sự chung sức, đồng lòng từ người dân, nơi đây được cải tạo rồi trở thành điểm đến yêu thích. Khi được hỏi, ai cũng phấn khởi nhận xét công trình mang lại nhiều lợi ích và vẫn đang từng ngày phát huy hiệu quả.

Người dân chăm sóc “Công viên muôn sắc hoa”, phường Linh Xuân. Ảnh: LÊ VĨNH

Theo tìm hiểu, nhiều mô hình chú trọng đời sống tương tự xuất hiện ở hầu hết các địa phương trong TPHCM. Tại phường Tăng Nhơn Phú vừa qua, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức lễ khánh thành Công viên Tăng Nhơn Phú.

Địa điểm có diện tích hơn 1.400 m², tổng kinh phí thực hiện 1 tỉ đồng này được tích hợp nhiều hạng mục như đường dạo bộ, mảng xanh, khu vực nghỉ chân..., đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn và rèn luyện sức khỏe của người dân.

Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú Cao Thị Ngọc Châu cho biết việc đầu tư xây dựng công viên xuất phát từ chủ trương xây dựng đô thị văn minh, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Công viên Tăng Nhơn Phú ngày khánh thành. Ảnh: HUYỀN TRÂN

Theo bà Châu, bối cảnh đô thị hóa nhanh dẫn tới nhu cầu về không gian xanh, nơi sinh hoạt cộng đồng ngày càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, cải tạo khu đất trống chưa được khai thác hiệu quả thành công viên là hướng đi phù hợp, góp phần cân bằng giữa phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân.

Xã Phú Hòa Đông cũng thế. Hoàn thành và được đưa vào sử dụng 8 tháng nay, công viên Tân Thạnh Tây trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều tầng lớp sinh sống ở địa phương.

Cứ chiều xuống, khu vui chơi nằm trong công viên lại rộn ràng tiếng cười đùa của trẻ em. Những khu vực còn lại, người lớn chia thành từng nhóm tập dưỡng sinh, đánh cầu lông, chạy bộ...

Công viên Tân Thạnh Tây có diện tích gần 2 ha, tổng vốn đầu tư 21,8 tỉ đồng. Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, nhìn nhận công trình mang ý nghĩa quan trọng, tạo mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu của phần lớn người dân.

"Công viên góp phần tăng mảng xanh, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng" - ông Đậu An Phúc nhấn mạnh.

Nâng cấp hẻm, tăng chất lượng sống

Bên cạnh công viên, những hình thức đáp ứng sự tiện lợi, tự hào về nơi sinh sống khác cũng được nhiều phường, xã chú trọng... Đầu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu phố 47 đưa vào sử dụng công trình nâng cấp hẻm và ra mắt tuyến hẻm cờ Tổ quốc tại hẻm 170 Nguyễn Xí.

Với tinh thần "nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, cộng đồng cùng hưởng lợi", sau thời gian thi công khẩn trương, hẻm 170 trở nên khang trang, sạch đẹp. Qua đó, giúp bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, việc đồng loạt treo cờ Tổ quốc tạo nên diện mạo mới rực rỡ, trang nghiêm dọc tuyến hẻm. Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, chia sẻ công trình là minh chứng sinh động cho việc nhân dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể trực tiếp kiến tạo không gian sống của chính mình.

Tại TPHCM, nhiều công trình “Đường cờ Tổ quốc” tạo nên nét tươi tắn và trang nghiêm ở mỗi tuyến đường, khu phố. Ảnh: GIANG NAM

Phường Thủ Đức cũng vừa mang niềm vui đến hàng ngàn hộ dân khi đồng loạt khánh thành, đưa vào sử dụng hàng loạt tuyến hẻm vừa nâng cấp, mở rộng. Nổi bật trong số này là tuyến hẻm 309 đường Võ Văn Ngân; các hẻm 14, 24 đường số 17; hẻm 1104 đường Kha Vạn Cân, cụm các tuyến hẻm 43, 59, 77, 83 thuộc đường số 40...

Ông Lê Thượng Duy Lập, Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức, thông tin những dự án nâng cấp hẻm này có tổng mức đầu tư hơn 12 tỉ đồng.

Các không gian công cộng khu vực trung tâm TPHCM như Bến Bạch Đằng, Công viên Mê Linh mang đến diện mạo mới giàu bản sắc, trở thành nơi thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dự án bao gồm việc cải tạo, nâng cấp mặt đường bê-tông nhựa và lắp đặt mới hệ thống cống bê-tông cốt thép. Những tuyến hẻm khang trang, sạch đẹp giúp cải thiện điều kiện đi lại cho người dân, tăng cường khả năng tiêu thoát, đặc biệt còn mang lại diện mạo tinh khôi, tươi tắn cho khu phố.

Với xã Bình Chánh, đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua ấp 10 là một điểm nhấn về tinh thần chu đáo của địa phương. Người dân kể trước đây con đường rất xấu, ban đêm tối om, đi lại nguy hiểm bởi ổ gà chằng chịt. Với sự chung tay của chính quyền, nay con đường khoác áo mới.

Theo đó, bên cạnh việc sửa chữa, nâng cấp, chính quyền xã Bình Chánh tiến hành lắp đặt 25 bóng đèn năng lượng mặt trời suốt chiều dài 600 m, tổng kinh phí thực hiện công trình khoảng 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

"Việc lắp đèn chiếu sáng giúp việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn hơn" - bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, một người dân, phấn khởi chia sẻ.

Tạo không gian lý tưởng Thời gian qua, TPHCM khánh thành, khởi công hàng loạt công trình trọng điểm. Trong đó, năm 2025, công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được đẩy mạnh với không ít dự án cải tạo môi trường, hạ tầng kỹ thuật như kênh Nước Đen, kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, bờ Bắc kênh Đôi. Qua đó mang lại không gian sống xanh, sạch, đẹp cho người dân. Công trình kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên những ngày tháng 4-2026. Ảnh: HOÀNG HẰNG Nhiều công trình ấn tượng khác cũng được ra mắt như Tháp Tam Thắng tại phường Vũng Tàu, Rạp Xiếc - Biểu diễn Đa năng Phú Thọ. Cạnh đó, Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo khánh thành, đi vào hoạt động được coi như hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kết nối quốc tế...

(Còn tiếp)