Công an TPHCM tìm người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Bùi Văn Đông

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào ngày 22-9-2017 tại chi nhánh của một ngân hàng ở số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Đây là vụ án do đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng số 723010219002 mang tên Bùi Văn Đông mở tại Ngân hàng MB – CN Đồng Nai để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo cho các tổ chức, cá nhân đã bị chiếm đoạt tài sản khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nêu trên mang tên Bùi Văn Đông biết.

Công an TPHCM đề nghị các nạn nhân liên hệ điều tra viên Hoàng Việt Tiến (số điện thoại 0904.35.69.78) hoặc đến địa chỉ 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM. Người dân liên hệ Công an TPHCM trước ngày 20-3 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.