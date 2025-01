Những dấu ấn đặc biệt của Công an TP HCM trong năm 2024

Trong năm 2024, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được Công an TP HCM triển khai quyết liệt theo đúng tiêu chí kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Đây cũng là 1 trong 10 dấu ấn nổi bật trong năm 2024 của TP HCM.

Tình trạng băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc được kéo giảm. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực đều đạt yêu cầu đề ra. Công tác Quản lý hành chính về an ninh trật tự đạt nhiều kết quả tích cực.

1.Triệt phá đường dây mua bán thuốc đông y giả cực lớn

Trong lĩnh vực phòng chống tội phạm về kinh tế, trong năm 2024 chiến công nổi bật của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM đáng ghi nhận đó là bắt cặp vợ chồng đường dây sản xuất thuốc đông y giả xôn xao dư luận.

Sau một thời gian dài theo dõi, điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM đã bắt Ngô Kim Diệu (SN 1984, Giám đốc Công ty Kingpharm) và Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1986, Giám đốc Công ty Kiến Lâm, vợ Diệu) cùng 20 người khác về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Nguyễn Thị Ngọc Hương lúc mới bị bắt

Vợ chồng Diệu thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty Kingpharm (trụ sở quận Bình Tân) và Công ty Kiến Lâm (trụ sở quận 8) làm bình phong để che giấu hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược các loại.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, chỉ đạo lập 4 tổ công tác triển khai kế hoạch phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm là cơ sở sản xuất, chứa nguyên liệu và thành phẩm thuốc giả.

Công an thu giữ 1.164 thùng thuốc thành phẩm và nguyên liệu các loại (trong đó có 56.255 đơn vị sản phẩm thuốc giả, còn lại là nguyên liệu hoặc thuốc chưa thành phẩm); 1.600 kg bột nguyên liệu dùng để sản xuất viên nén thuốc giả; 5 hệ thống máy móc để đóng viên nang, ép vỉ, bóng viên nang, đóng lọ, cán nóng ép miệng túi bao bì chứa thuốc. Công an TP HCM phải huy động 11 xe tải để vận chuyển số thuốc giả và nguyên liệu rất lớn nêu trên về trụ sở.

2.Phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia

Với sự kiên quyết đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia, Công an TP HCM đã tấn công trực diện, bắt trọn nhóm chuyên lừa những người trẻ tuổi sang Campuchia với ước mơ đổi đời nhờ "việc nhẹ lương cao".

Cômg an TP HCM đã bắt Bùi Thị Tâm Tuyền (SN 1995), Huỳnh Thị Hoàng Quyên (SN 1998), Nguyễn Thanh Cường (SN 2006), Trần Nhựt Minh (SN 1996) và Võ Hải Đương (SN 2002).

Giữa năm 2024, Công an TP HCM nhận được Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về việc đề nghị tổ chức tiếp nhận đưa 31 công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại Campuchia do vi phạm pháp luật và 5 công dân được cơ quan chức năng giải cứu.

Công an TP HCM họp ban chuyên án triệt phá đường dây mua bán người

Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ vào cuộc. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy có dấu hiệu nghi vấn hoạt động dụ dỗ, lôi kéo, cưỡng ép đưa người trong nước sang Campuchia làm việc tại các Casino trá hình, công ty hoạt động lừa đảo qua mạng.

Công an TP HCM truy tìm, triệu tập 16 đối tượng, cá nhân có liên quan để làm việc tổng cộng, đấu tranh làm rõ; tiến hành tạm giữ 7 điện thoại, thiết bị điện tử có liên quan.

Một đối tượng trong đường dây mua bán người xuyên quốc gia

Tại Campuchia có các khu vực do người nước ngoài thuê và thành lập ra các "Trung tâm lừa đảo trực tuyến". Nhóm tội phạm này thuê người Việt Nam làm người các công việc như: phiên dịch, phụ trách giao tiếp… Băng nhóm này thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong đó có "dụ dỗ" khách nạp tiền vào các trò chơi trực tuyến để chiếm đoạt.

Băng tội phạm này đưa ra thông tin gian dối như tuyển dụng lao động làm việc tại nước ngoài "việc nhẹ, lương cao" và nhiều thủ đoạn khác để dụ dỗ, lôi kéo, dẫn dắt các cá nhân trong nước sang Campuchia để nhận được "tiền giới thiệu". Theo Công an TP HCM, các lao động Việt Nam sau khi bị bán sẽ bị nhốt tại trụ sở công ty, xung quanh có hàng rào thép và người canh gác 24/24.

Các lao động bị ép làm việc liên tục, nếu không làm đủ doanh số sẽ bị các quản lý đánh đập, tra tấn, bỏ đói, chích điện và bán sang các công ty khác.

Ngoài ra để lôi kéo người lao động, các đại lý đưa ra lợi ích là 300 USD tiền giới thiệu cho mỗi người "dụ dỗ" được. Do đó, nhiều người ban đầu là nạn nhân sau đó đã trở thành chân rết của đường dây này, tìm con mồi để đưa sang Campuchia, hưởng lợi 300 USD mỗi người. Công an TP HCM đã nhận diện dấu hiệu của tổ chức tội phạm mua bán người xuyên quốc gia, kịp thời phát hiện, thu giữ nhiều thông tin, tài liệu có ý nghĩa trong công tác điều tra, khám phá vụ án.

3. Bắt nhiều doanh nhân tham gia sòng bạc khét tiếng

Một trong những chiến công của Phòng Cảnh sát Hình sự TP HCM trong năm 2024 đó là phát hiện sòng bạc khét tiếng Câu lạc bộ Diamond (khách sạn Ramana) trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3 (TP HCM).

Công an TP HCM đã bắt Phạm Trịnh Phong (SN 1976), Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980) cùng 10 người khác để điều tra hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Phạm Trịnh Phong là chủ đầu tư Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt (khách sạn Ramana). Phong lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép.

Nhiều doanh nhân tham gia sòng bạc khét tiếng

Tang vật thu giữ thu giữ gồm 146.297 USD và gần 420 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng Phạm Trịnh Phong đã chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt) và cấp dưới tìm kiếm và lôi kéo các con bạc là người Việt Nam tham gia đánh bạc tại Câu lạc bộ Diamond.

Các con bạc tham gia đánh bạc tại khách sạn Ramana với số tiền đặc biệt lớn. Đáng chú ý, chỉ trong ngày 17-12 có con bạc đã tham gia đánh bạc với số tổng số tiền lên đến 725.445 USD (tương đương hơn 18 tỉ đồng).

Đây là đường dây đánh bạc quy mô và núp bóng trong khách sạn, có nhiều doanh nhân tham gia. Mở rộng điều tra, Công an TP HCM đã bắt ông Đỗ Xuân Lập, Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam.

Ông Lập là một trong những doanh nhân, chủ doanh nghiệp có tiếng trong nước tham gia đánh bạc tại Câu lạc bộ Diamond (khách sạn Ramana), đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP HCM.

Điều tra ban đầu cho biết ông Lập cùng một số người bạn bị bắt khi Công an TP HCM ập vào sòng bạc trá hình ở khách sạn Ramana. Ông Lập và một số chủ doanh nghiệp, đại gia khác bị công an khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng tội đánh bạc.

4.Phát hiện đường dây mua bán 10 tấn chất kịch độc

Một trong những thành tích đáng khích lệ đó là Công an TP HCM đã theo dõi, triệt phá đường dây buôn bán chất kịch độc xyanua. Công an TP HCM đã khởi tố 7 vụ án, 43 bị can để điều tra về các tội "tàng trữ, mua bán trái phép chất độc".

Đối tượng trong đường dây mua bán chất kịch độc

Tang vật thu giữ là 9,7 tấn xyanua, 315 kg axit Sulfuric, 105 kg axit Cholhidric cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Trong đó, Công an TP HCM đã thành lập nhiều tổ công tác để tiến hành truy xét các đầu mối tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hồi hơn 455,5 kg xyanua đã mua bán trái phép.

5.Bắt nhiều người nổi tiếng

Một trong những chuyên án đấu tranh tội phạm về ma túy, Công an TP HCM đã bắt nhiều người nổi tiếng liên quan đến sử dụng ma túy. Công an TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Đỗ Trúc Phương (SN 1994, ngụ quận 1, TP HCM), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây).

Nguyễn Đỗ Trúc Phương tại công an

Liên quan đến đường dây tiếp viên xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, đến nay, Công an TP HCM đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can; xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 đối tượng. Công an thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan; bước đầu làm rõ các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỉ đồng.

Ban Giám đốc Công an TP HCM thực hiện đúng phương châm "không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy". Công an TP HCM đã truy xét, xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.