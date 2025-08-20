Những địa điểm thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành sáng 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Những địa điểm thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành sáng 2-9

Minh Chiến

(NLĐO)- Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra từ 6 giờ 30 ngày 2-9. Trong đó, sự kiện diễu binh, diễu hành được người dân rất chờ đợi.

Theo lộ trình dự kiến, sau khi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi dọc đường Hùng Vương rồi chia thành 7 hướng đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội, để về các điểm tập kết.

Để có thể theo dõi các khối diễu bình, diễu hành, người dân có thể lựa chọn trước một số khu vực dễ dàng quan sát và di chuyển đến sớm để có vị trí thuận lợi nhất.

Những địa điểm thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành sáng 2-9- Ảnh 1.

Dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học là địa điểm lý tưởng để xem diễu binh, diễu hành. Trong ảnh là khu vực qua Văn Miếu - Quốc Tử Giám với vỉa hè rộng, thoáng. Ảnh: M.Chiến

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo là địa điểm lý tưởng cho người dân theo dõi, bởi các khối khi đi qua Quảng trường Ba Đình, sẽ đến ngã tư này và tỏa đi các hướng theo kế hoạch đã định.

Do đó, vị trí này có thể theo dõi gần như toàn bộ các khối tham gia diễu binh, diễu hành, từ khối đi bộ của quân đội, công an, cảnh sát cơ động, kỵ binh, khối xe tăng, bánh xích…

Dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học cũng là vị trí dễ dàng theo dõi các khối diễu binh, diễu hành. Theo dự kiến, khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an dự kiến chia làm 4 hướng, trong đó có hai hướng đi qua đường Nguyễn Thái Học, gồm: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Những địa điểm thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành sáng 2-9- Ảnh 2.

Các nút giao như Hoàng Diệu - Nguyễn Thái Học đều rất rộng rãi. Ảnh: M.Chiến

Những địa điểm thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành sáng 2-9- Ảnh 3.

Vỉa hè đường Nguyễn Thái Học rất rộng và thoáng. Ảnh: M.Chiến

Đường Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao cũng có thể theo dõi được các khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an. Trên tuyến này, các vị trí theo dõi thuận lợi có thể kể đến các khu vực nút giao Kim Mã – Văn Cao – Đào Tấn. Khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an, sẽ kết thúc ở khu vực sân vận động Quần Ngựa.

Tuyến Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng tháng Tám, dự kiến khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an sẽ đi qua. Tuyến đường này dẫn tới Hồ Hoàn Kiếm, phù hợp cho các hoạt động tham quan, du lịch dịp lễ.

Vì vậy, là địa điểm lý tưởng cho người dân lựa chọn để xem diễu binh, diễu hành, dịp 2-9. Bên cạnh đó, khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám với Nhà Hát Lớn nổi bật, là địa điểm "check-in" không thể bỏ qua cho các bạn trẻ dịp này, khi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Những địa điểm thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành sáng 2-9- Ảnh 4.

Khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám nơi dự kiến khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an sẽ đi qua. Ảnh: Thế Huỳnh

Tuyến Trần Phú - Nguyễn Tri Phương, nơi dự kiến khối xe tăng bánh xích và xe bánh lốp sẽ đi qua. Đây là khu vực hầu như không có nhà dân, hầu hết là các cơ quan, đại sứ quán, bệnh viện và công viên nên được đánh giá là thuận lợi cho người dân di chuyển đến theo dõi diễu binh, diễu hành.

Những địa điểm thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành sáng 2-9- Ảnh 5.

Đường Võ Chí Công - nơi dự kiến có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua. Ảnh: M.Chiến

Tuyến Võ Chí Công, Trần Duy Hưng, nơi dự kiến có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua. Cả hai tuyến đường này đều rất dài, rộng rãi, có nhiều tòa nhà cao ốc, cho phép người dân quan sát toàn cảnh đoàn diễu binh, diễu hành.

Tuyến Lê Quang Đạo - Trường đua F1, là tuyến đường có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua, dẫn đến Trường đua F1 là điểm tập kết cuối với nhiều trang thiết bị, vũ khí và khí tài hiện đại. Lợi thế của khu vực này là đường rộng, vỉa hè thoáng, người dân thuận tiện theo dõi các đoàn xe di chuyển qua.

Tin liên quan

Đại tướng Phan Văn Giang động viên lực lượng diễu binh, diễu hành trong cơn mưa tầm tã

Đại tướng Phan Văn Giang động viên lực lượng diễu binh, diễu hành trong cơn mưa tầm tã

(NLĐO)- Trong cơn mưa tầm tã tại buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành sáng 16-8, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, động viên cán bộ, chiến sĩ.

Người dân nên đi xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 bằng phương tiện gì?

(NLĐO)- Người dân cần chủ động di chuyển sớm để đảm bảo thời gian, tránh bỏ lỡ những khoảnh khắc ấn tượng của diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh 2-9.

Chi tiết lịch sơ duyệt, tổng duyệt và lộ trình diễu binh, diễu hành đại lễ A80

(NLĐO) - Sơ duyệt diễu binh, diễu hành đại lễ A80 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và các tuyến phố trung tâm vào đêm 27-8.

lễ kỷ niệm Quảng trường Ba Đình Quốc khánh 2-9 diễu binh, diễu hành diễu binh địa điểm xem diễu binh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo