Thời sự Chính trị

Những địa phương nào ở Tây Ninh đủ điều kiện lên phường?

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Nhiều địa phương trọng điểm ở Tây Ninh đang được rà soát tiêu chí, xây dựng đề án thành lập phường theo lộ trình hoàn tất giữa tháng 6

Ngày 27-5, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành kế hoạch và quy trình xây dựng đề án thành lập phường với 5 bước triển khai cụ thể, áp dụng cho nhiều địa phương đang có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Trung tâm xã Hậu Nghĩa, đơn vị đủ tiêu chí để thực hiện xây dựng đề án thành lập phường. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo kế hoạch, các địa phương gồm Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Cầu, Dương Minh Châu, Tân Biên và Tân Châu được giao triển khai xây dựng đề án thành lập phường.

Đây được xem là bước đi nhằm cụ thể hóa chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại các khu vực phát triển nhanh của tỉnh.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu việc thành lập phường phải phù hợp quy hoạch đô thị, hướng đến mô hình đô thị xanh, thông minh, hiện đại và thích ứng biến đổi khí hậu.

Quá trình này cũng nhằm tạo điều kiện đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nâng chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Theo phân công, Sở Nội vụ Tây Ninh sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát các tiêu chuẩn, điều kiện thành lập phường theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các địa phương có trách nhiệm thu thập số liệu, lập hồ sơ và xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo quy định hiện hành, đơn vị hành chính muốn thành lập phường phải đáp ứng nhiều tiêu chí như dân số từ 21.000 người trở lên, diện tích tự nhiên tối thiểu 5,5 km² và tỉ lệ dân số đô thị đạt từ 50% trở lên. Ngoài ra, còn phải bảo đảm các chỉ tiêu về thu ngân sách, cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ, lao động phi nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người và tỉ lệ hộ nghèo.

Đối với các khu vực có yếu tố đặc thù như địa bàn biên giới đất liền, tiêu chuẩn về dân số và trình độ phát triển kinh tế - xã hội sẽ được áp dụng ở mức thấp hơn theo quy định.

Theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 1-6-2026, các địa phương phải hoàn thiện đề án thành lập phường và báo cáo UBND tỉnh để xin chủ trương lấy ý kiến cử tri. Việc lấy ý kiến nhân dân dự kiến hoàn tất trước ngày 4-6, sau đó HĐND cấp xã sẽ thông qua nghị quyết và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 5-6.

Trên cơ sở hồ sơ từ các địa phương, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, thẩm định và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét chủ trương thành lập phường trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ và Bộ Nội vụ. Toàn bộ quy trình dự kiến hoàn thành trước ngày 14-6-2026.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đề án thành lập phường sẽ gồm các nội dung về cơ sở pháp lý, hiện trạng phát triển, phương án thành lập, đánh giá tác động và định hướng phát triển đô thị thời gian tới. Hồ sơ kèm theo còn có bản đồ địa giới hành chính, số liệu thống kê và phim tư liệu giới thiệu hiện trạng kinh tế - xã hội, hạ tầng tại khu vực đề xuất thành lập phường.


Tây Ninh đầu tư tuyến đường hơn 110 km, tổng vốn hơn 20.700 tỉ đồng nối Long An với Tân Ninh

(NLĐO)- HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua nghị quyết đầu tư tuyến đường hơn 20.700 tỉ đồng kết nối Long An - Tân Ninh dài hơn 110 km

Tây Ninh quy hoạch trung tâm hành chính mới nhưng chưa vội triển khai

(NLĐO)- Tây Ninh định hướng khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa thành trung tâm hành chính mới, nhưng việc triển khai sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng.

Ông Lê Văn Hẳn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với 100% phiếu bầu

(NLĐO) - HĐND tỉnh Tây Ninh đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

